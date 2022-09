Vern-sur-Seiche. Story Time, la boîte à selfie pour les réseauteurs sociaux

À Vern-sur-Seiche, professionnels et particuliers peuvent louer des box pour faire… des selfies ! Story Time, une idée venue tout droit des Etats-Unis.

Après New York, Los Angeles, Barcelone, Budapest ou encore Dubaï, un lieu ouvre en Bretagne : STORY TIME. C’est dix SELFIE ROOMS à destination des instragrammeurs et autres fondus des réseaux sociaux afin de réaliser des vidéos à destination de Tik Tok ou YouTube notamment.

« C’est quoi une selfie room ? C’est une pièce au décor unique. Un décor tendance, glossy, décalé… spécialement conçu par Anaïs, créatrice de STORY TIME, dans lequel tu peux te mettre en scène seul·e ou avec tes ami·es. Chez STORY TIME, tu as 10 selfie rooms à ta disposition pour glow up tes stories et challenger ton fil d’actualité. La promesse de STORY TIME ? Des décors de rêve et du fun à gogo ! »

ZA LA HALLERAIS

RUE DU BOIS DE SOEUVRES

35770 VERN SUR SEICHE

Selfie rooms �

Particuliers et Professionnels �

10 décors

BAR SANS ALCOOL

http://www.story-time.fr/

07 61 76 80 31

contact@story-time.fr