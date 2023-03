Vannes. 63 groupes celtiques attendus le dimanche 16 avril pour le Tradi’Deiz 2023

Le Tradi’Deiz fait son retour le dimanche 16 avril 2023 à Vannes dans le Morbihan. Ce seront 2 000 musiciens et danseurs de Bretagne qui vont concourir au Palais des arts avant de défiler dans la cité historique. La Ville de Vannes accueillera la première épreuve du Championnat national de danse bretonne. Outre la déambulation des 2 000 artistes amateurs la journée sera rythmée aussi avec un apéro-concert dansé, sur l’esplanade Anne de Bretagne.

La confédération Kenleur, (anciennement la confédération Kendalc’h ayant fusionné avec War’l Leur), est l’organisatrice de l’événement en partenariat avec la Ville de Vannes. Ensemble, ils inviteront 63 cercles celtiques et bagads, toutes catégories confondues, à participer à Tradi’Deiz, dans le cadre de la fête de la Bretagne. Les cercles celtiques qui sont attendus viennent des cinq départements historiques de la Bretagne et aussi de la région parisienne, répartis ainsi : 24 groupes du Finistère ; 12 groupes du Morbihan ; 9 groupes des Côtes d’Armor et autant d’Ille-et-Vilaine ; 5 groupes de Loire-Atlantique et 3 groupes d’Île-de-France. Kenleur valorise la culture bretonne par le biais des arts populaires. Cette confédération est unique en Europe par la grande qualité de ses actions autour des personnes, des danses et des tenues traditionnelles. Elle détient un héritage dans lequel les groupes puisent le sérieux et la confiance. Kenleur travaille ainsi à la mise en valeur d’un patrimoine enraciné et ouvert sur le monde.

La journée du dimanche 16 avril sera divisée en deux temps forts : d’abord de 9h30 à 17h par un concours de danse au Palais des arts, puis à partir de 17h30, le public profitera, pendant deux heures, du grand défilé dans le centre-ville.

La première partie de ce dimanche de fête et d’échanges sera consacrée à l’évaluation des groupes accueillis pour leur capacité à restituer les danses traditionnelles de Bretagne : chaque ensemble a le choix d’être jugé soit sur le répertoire commun composé par une sélection de danses imposées en fonction de sa catégorie, soit sur l’épreuve terroir qui est la valorisation en dix minutes du patrimoine dansé, musical et chanté et aussi vestimentaire de son propre terroir. Ce moment se déroulera au premier étage du Palais des Arts et sera ouvert au public. Il sera aussi l’occasion de redécouvrir le projet Heritaj de Kenleur cet inventaire scientifique du patrimoine vestimentaire et dansé de Bretagne. Il sera possible de se procurer le classeur et les nouvelles fiches autour de la danse, du costume et des terroirs.

A 11h30, salle 112, un film documentaire sera diffusé en avant-première et intitulé : Et en plus ils dansent. Quatre personnages homosexuels osent parler publiquement pour la première fois. Ils dénoncent mais ils racontent aussi la solidarité et le soutien qu’ils ont ressenti dans le milieu si particulier des cercles celtiques.

La seconde partie se déroulera autour de la rue Thiers et dans les jardins des remparts. Elle proposera une déambulation orchestrée par les 2 000 danseurs et musiciens présents en fin d’après-midi, à partir de 17h30 et jusqu’à 19h30. Les groupes celtiques, danseurs et musiciens déambuleront de la rue Thiers au jardin des remparts. Cette année, les participants regagneront la rue Thiers avant de bifurquer rue Le Hellec pour un passage dans l’intra-muros et sortiront par la porte Poterne. Arrivés dans le jardin de la préfecture devant les remparts, ils poseront pour la photographie souvenir. Les 63 groupes seront également évalués sur le défilé, la nouveauté 2023 ! Vers 19h30, ils entameront une danse des mille portée par le bagad de la Kevrenn Alré d’Auray (56). Le public pourra apprécier les 63 groupes avec leurs 170 danses et profiter d’admirer les magnifiques costumes traditionnels bretons avec leurs coiffes, riches par leur nombre, leurs couleurs et leur diversité. Cette rencontre est exceptionnelle. Elle permet d’offrir au public une grande prestation des terroirs de danse et des costumes, ainsi qu’un vaste panel d’accompagnements traditionnels en musique et en chants.







Itinéraire

Le Bagad de la Kevrenn Alré d’Auray

Photographie souvenir (archives 2022)

Un apéro-concert sur l’esplanade du Palais des Arts permettra ensuite d’attendre les résultats du concours avec plusieurs animations musicales

A 19h30 : le duo Ewen Couriaut-Thibault Lotout

A 20h15 : le Bagad d’Elven

A 20h45 : le quintet Landat-Moisson

A 21h30, les jurés annonceront les différentes notes du concours et remettront les trophées pour récompenser les meilleures prestations de la journée.

Le duo Couriaut-Lotout

Le Bagad d’Elven.

Landat-Moisson quintet

Tradi’Deiz demeure le plus grand rassemblement et défilé de danseurs de Bretagne, une chance unique pour le public d’apprécier la richesse et la diversité des danses, des instruments, des chants et des costumes bretons. Il offre aux visiteurs un panorama de la culture bretonne.

Chaque année, les cercles celtiques participent à des épreuves afin de déterminer leur classement dans des catégories qui commence à la 4e catégorie pour atteindre la catégorie Excellañs. Ces épreuves se déroulent en deux temps : lors de Tradi’Deiz où les groupes sont évalués sur la partie danse traditionnelle et le défilé. Puis les cercles celtiques sont évalués sur leur prestation artistique. Chacun d’eux devra choisir une ou plusieurs esthétiques lors du spectacle scénique ou du spectacle de rue, dans le cadre du festival Meliaj à Saint-Brieuc (22) les 3 et 4 juin 2023 ou de Kenleurenn à Quimperle (29) le 22 juillet 2023. Pour les meilleurs groupes, la grande finale aura lieu les 19 et 20 août 2023 au festival de la Saint-Loup à Guingamp (29) et le meilleur ensemble de l’année sera sacré Champion de Bretagne.

Heliaj (archive)

Kenleuren

Infos pratiques : Tradi’Deiz : dimanche 16 avril 2023

Horaires : 9 h 00 – 18 h 45

Tarif : entièrement gratuit

Palais des Arts et Congrès, Place Anne de Bretagne à Vannes (56)

Pour connaître la liste des 63 groupes celtiques et pour d’autres renseignements

Contact Confédération Kenleur : au 02 97 58 10 50 ou confederation@kenleur.bzh

Fest-deiz

Esplanade du Palais des Arts avec : à 15h15, Couriaut-Lotout

et à 16h avec Landat-Moisson

Buvette Kenleur et restauration foods-trucks sur place : de 10h à 21h