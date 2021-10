VANNES. UNE FENÊTRE SUR LA TOUR CPAM PAR BETTINA CLASEN

Le Kiosque de Vannes présente le travail de la photographe et réalisatrice Bettina Clasen à travers « Fenêtre(s) sur tour », un projet artistique pluridisciplinaire, à la fois documentaire et plastique qui a débuté en 2017 lorsque l’artiste découvre la tour CPAM, unique immeuble de grande hauteur de la ville…

C’est une histoire de regards. Certains la considèrent comme une verrue. Pour l’artiste Bettina Clasen, elle est devenue un phare; cette tour (ex-)CPAM en voie de réhabilitation en immeuble de logements…

« En arrivant à Vannes, je me suis trouvée nez à nez avec ce point culminant de la ville, en total décalage de l’image qu’on peut se faire d’une ville historique. A force de le sonder, jour après jour, j’ai fini par l’apprivoiser à travers mon 3e œil et lui trouver de la beauté. »

À ce travail photographique s’ajoute une série de petits films documentaires et poétiques. Ce sont des échos d’une pluralité de voix et de regards (riverains, anciens employés de la CPAM, opérateurs du chantier) qui, comme une suite de fenêtres, s’ouvrent sur un même objet.

Exposition : fenêtre sur tour de Bettina Classen. Entrée gratuite. Le Kiosque – Quai Eric Tabarly Le Kiosque Esplanade Simone Veil – Rive droite du port Ouvert tous les jours : 10h-13h / 14h-18h. Du 30.09.2021 au 21.11.2021.

