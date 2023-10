Le Japon à Vannes. Première édition du Sekaï Festival les 21 et 22 octobre 2023

Vannes Sekaï Festival est un nouvel événement dédié à la culture japonaise moderne et traditionnelle, au gaming et à la pop-culture. Sa première édition se tiendra du samedi 21 octobre à 10h jusqu’au dimanche 22 octobre 2023 à 19h, au Parc des Expositions de Vannes dans le Morbihan.

Ce tout nouveau rendez-vous en Bretagne s’adresse aux passionnés de la culture japonaise et lui propose une grande diversité d’animations sur les univers du cosplay, du manga, des arts traditionnels, du gaming, de la pop culture, des comics et des univers fantastiques. Le Vannes Sekaï Festival (convention sur la culture japonaise) espère accueillir plus de 15 000 visiteurs et curieux pour lesquels il organisera une exposition de 120 stands avec de nombreux foodtrucks, plus de 50 animations en continu, avec aussi des Guests de folie: des comédiens de doublage, des youtubeurs, des influenceurs pour des conférences et des dédicaces, le tout réparti sur 7000 m2.

Les organisateurs présentent les invités de la première édition du Vannes Sekaï Festival : ils ont concocté une sélection éclectique de choix afin de créer une expérience inoubliable pour le public et tous les participants.

Art of K, alias Emilie aka Art of K, est l’autrice de Château d’Ambre sur Webtoon et du manga Euterpe publié aux éditions H2T. C’est elle la dessinatrice de l’affiche officielle de la première édition du Vannes Sekaï Festival.

Chantal Baroin est une comédienne française qui a tourné pour la télévision dans : Clem, Scènes de ménage, Profilage, également dans les séries : Lebowitz contre Lebowitz, Groupe flag, Avocats et associés et pour le cinéma dans La loi de Murphy. Elle prête également sa voix pour des doublages de séries : FBI, Bones, New-York police judiciaire, Homeland, Scandal, The Closer, Ugly Betty, etc, également pour des documentaires et même des mangas.

Claire Guyot est comédienne de doublage, la voix française de nombreuses stars : Winona Ryder, Teri Hatcher, Sarah Michelle Gellar. Elle prête aussi sa voix dans des films d’animation : par exemple dans La Petite Sirène, Totally Spies, etc, sans oublier ses doublages de jeux vidéo.

Chane est illustratrice : elle s’est spécialisée dans les univers fantastiques, tels les dragons, les créatures fantastiques, etc. En 2023, elle lance une campagne Ulule pour développer le jeu de rôle Draconis dont elle est l’illustratrice : c’est une incroyable réussite !

Dina est championne olympique 2023. Elle a été trois fois championne de France du jeu vidéo Just Dance. Depuis plus de sept ans, elle crée du contenu et a totalisé 230 K+ abonnés sur YouTube et 105 K+ abonnés sur les réseaux sociaux. Elle est connue pour animer des shows Just Dance lors d’événements pop culture et gaming partout en France et en Europe.

Leeloo Kris a été championne de France de Cosplay en 2021 en remportant la Coupe de France. En 2022, elle a été championne de l’Europa Cosplay Cup

Karal est youtubeuse. Elle publie des vidéos dans lesquelles elle joue à des jeux vidéos, avec une préférence pour les jeux vidéos d’horreur et d’épouvante.

Fairy, est organisatrice d’événements cosplay et directrice de l’association Cospop. Elle incarne la passion, la créativité et la générosité qui caractérisent cette communauté. Véritable magicienne de la culture pop, elle possède la capacité à rassembler les fans et à créer des moments magiques avec son leadership inspirant. L’association Cospop prospère et le monde du cosplay brille encore plus fort sous l’égide de Fairy.

Donald Reignoux est comédien de tournage. Il prête sa voix à de nombreux personnages : Harold dans Dragons, Hakû dans Le voyage de Chihiro, Kristoff dans La Reine des neiges, Titeuf. Il est également la voix française de plusieurs stars dont Andrew Garfield, Jesse Eisenberg, Paul Dano.

Fred Of The Dead est animateur et streamerest présent sur la chaîne Youtube et les réseaux sociaux : Instagram et Twitch avec des vidéos et live gameplay.

Maxime Horeau est un jeune comédien. Il a fondé la chaîne Youtube Re:Take avec Victor Niverd, sur laquelle le duo s’amuse à créer des parodies excessivement qualitatives.

Ganesh est youtubeur. Il publie des vidéos de parodies, des sketchs et des imitations. Il est également le mangaka de Cyber-Jésus versus Techno Judas.

Aetelier est créateur de costumes et cosplayeur au Vannes Sekai Festival. Ce Rennais de 26 ans est aussi connu sous le nom de Aeglos. Il vit cette passion depuis dix ans et en juillet dernier, il a été le vainqueur de la Coupe de France de Cosplay à Tours. Accompagné d’une autre championne de France, Leeloo Kris, il fera partie du jury du concours général, de la sélection Bretagne de la CFC et des défilés libres.

Aldarion est un cosplayeur passionné. En 2021, il gagne la 4e place à la finale de la Coupe de France de Cosplay. Son palmarès est impressionnant : 2sd à l’European Cosplay Gathering en 2019 ; 1er aux French Championships of Cosplay dans la catégorie armure en 2017 ; 3e aux Magic International Cosplay Masters en 2017.

Le programme

Les Samedi et dimanche : Défilés Cosplay libres

Dans une ambiance conviviale et créative, le public est convié à partager un moment unique entre fans. Toutes les personnes qui porteront un costume (fait maison ou acheté) seront les bienvenues – Aucune inscription : ll suffira de se rendre près de la scène quelques minutes avant les défilés.

Samedi : deux concours général Cosplay : un en solo – l’autre en groupe

Le Festival invite les visiteurs à les rejoindre sur scène pour laissez briller le talent et la créativité de chacun lors du concours général catégorie solo et du concours général catégorie groupe : rejoignez-nous sur scène pour présenter vos créations auprès de notre panel d’experts passionnés et impressionner notre jury d’experts . De nombreuses récompenses vous attendent et de nombreux prix sont à gagner !

Dimanche : sélection pour la coupe de France de Cosplay

Vannes Sekaï Festival accueillera la dernière sélection de la région Bretagne pour la 6e saison de la Coupe de France de Cosplay. Le vainqueur aura la chance de représenter sa région lors de la finale qui se tiendra en 2024, aux côtés de nombreux autres cosplayeurs talentueux. La scène sera exceptionnelle !

Infos pratiques

Vannes Sekai Festival : 21 et 22 octobre 2023

Parc des Expositions Chorus

Parc du Golfe – 8 Rue Daniel Gilard à Vannes (56)

Pour d’amples renseignements, notamment sur les horaires :

Contact : 02 97 46 41 41 ou vannessekaifestival@lechorus.com