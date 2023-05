Vannes. L’Italie du Sud, dans les assiettes du restaurant It Italian Trattoria

Le restaurant It Italian Trattoria compte pas loin d’une cinquantaine de restaurants en France. L’enseigne est la spécialiste de la gastronomie italienne qui propose une cuisine familiale et authentique. Elle accueille le public à Vannes, dans le Morbihan, depuis un peu plus d’un an et lui propose de découvrir sa carte 100% made in Italy.

A Vannes, dans la zone du Fourchêne, le restaurant Steak’n Shake, spécialiste des burgers premium, avait fermé ses portes en janvier 2021. L’emplacement a trouvé son remplaçant en février 2022 : It Italian Trattoria qui invite la clientèle à découvrir sa cuisine traditionnelle italienne et plus précisément calabraise, région à la pointe de la botte italienne de laquelle les propriétaires sont issus. Les responsables de l’enseigne à Vannes sont Denis Liébault, le franchiseur, et Christian Stoltz, le directeur du restaurant.

Partout, le concept It Italian Trattoria est le même en commençant par le décor du restaurant. Quant au service, il étonne par son originale absence, car il est inexistant en salle. Tout se décide au bar. Le client y choisit son menu, puis la commande passée, il patiente à table. Un espace de 450 m2 est disponible pour accueillir 160 places en salle et une trentaine d’autres places sont installées en terrasse dès les beaux jours. Quand son repas est prêt, le client est alerté par un signal sonore sur le beeper qui lui a été remis au bar. Cette procédure s’applique pour tous les plats à l’exception des pizzas et des pastas. La Cucina est le cœur du restaurant. C’est là que les pâtes fraîches et les pâtons à pizza ainsi que l’ensemble des desserts sont confectionnés en matinée puis exposés en vitrine. Questions tarifs, ils sont accessibles pour tous les portes monnaies, par exemple : les pizzas sont à moins de 5 euros et les pastas pour les enfants à moins de 3 €.

Les matières premières viennent tout droit de producteurs italiens comme par exemple : les tomates biologiques et exceptionnelles de San Marzano, récoltées par les grand-mères du village et qui poussent dans un environnement unique fait du sol volcanique de la région ; les tomates cerises qui arrivent d’un village de la province de Ragusa en Sicile ; les oliviers qui poussent sur les plateaux de la Murgia, une terre d’exception de la région ; la viande qui provient d’animaux élevés en plein air en Calabre et nourris avec du fourrage produit par la famille des propriétaires. Les recettes sont toujours uniques et les plats sont frais et faits maison, cuisinés chaque jour sous les yeux des clients.

Lancement de It Italian Trattoria

Au départ, c’est l’histoire d’une famille de Gizzéria, un petit village de Calabre avec sa vue imprenable sur la mer Tyrrhénienne, dans la province de Catanzaro en Italie. Cette famille a beaucoup voyagé, sur tous les continents. C’est cependant en Calabre qu’elle se ressource, cherche son inspiration et revient pour se sentir à la maison ! Ce sont les frères Gio et Renato qui sont à l’origine des restaurants.

Ils fondent l’enseigne It Italian Trattoria en 2014 et la déploient en franchise en 2016. Gio est l’artiste de la famille, le garant du concept architectural et de l’ambiance si particulière qui transporte la clientèle dans la trattoria calabraise (trattoria en français = restaurant familial, traditionnel ou encore bon marché). Renato est le conservateur des recettes familiales avec lesquelles tous deux ont grandi. Au cours de leurs voyages en Calabre et dans les régions voisines du sud, Renato a élargi son livre de recettes.

Outre à Vannes et grâce à sept autres nouvelles ouvertures effectuées en 2022, IT Italian Trattoria se rapproche du cap symbolique des cinquante points de vente. L’enseigne a en effet récemment ouvert à Marseille (13), à Buchelay (78), à Nancy (54), à Aix en Provence (13), à Lomme (59) ou encore à Abbeville (80). Une enseigne a également trouvé refuge à Cesson-Cévigné (35), à proximité du terminus de la ligne b, « Cesson – Viasilva ».

Infos pratiques :

It Italian Trattoria, 64 Rue Théophraste Renaudot à Vannes (56)

contact : 02 57 62 09 32