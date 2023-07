Vannes. L’Eté des Potiers donne rendez-vous au public les 2 et 3 août 2023

Depuis plus de 25 ans, les potiers et céramistes ont leur place chaque été sur l’esplanade Simone Veil du port de Vannes dans le Morbihan. Pour promouvoir la céramique et surtout les céramistes contemporains, ils seront une quarantaine d’exposants, venus de tout le pays à exposer et vendre leurs réalisations le mercredi 2 et jeudi 3 août 2023.

Au cours de cette exposition-vente sur le parvis de l’esplanade Simone Veil, les visiteurs découvriront toute l’étendue du savoir-faire de ces professionnels et les différentes techniques sans cesse renouvelées. Les diverses rencontres mèneront aux spécialités de ces artisans et à leurs styles différents : poteries et céramiques en tout genre, en faïence, en porcelaine, en céramique sigillée, en argile, en émail, en grès, etc. Tous confectionnent des articles de décoration ou des objets utilitaires du quotidien.

Organisé par Terre d’expression, association présidée par Olivier Ruaud et qui vise à la reconnaissance, la valorisation, la promotion et le développement des arts céramiques, l’Été des Potiers accueille à chaque édition de nouveaux exposants. Ils seront cette année une quarantaine venant de toute la France, dont la moitié sont bretons avec quatorze stands morbihannais. Les autres viennent des départements voisins, de Charente-Maritime, de région parisienne, de Basse-Normandie ou encore de Nouvelle Aquitaine.

Retrouvez -ci-dessous la liste complète des exposants :

Au programme également :

-Des ateliers modelage seront disponibles pour petits et grands : sans inscription et gratuit.

-Démonstrations de tournage à la corde avec Pascal Laristan.

– Exposition collective sur le thème Au dessus des nuages

Quelques portraits de potiers parmi les 39 exposants qui seront présents :

Marie Balme et Simon Bellégo ont créé l’atelier de céramique Les Engobés à Ploërmel (56) en 2005. Ils ont choisi la technique de la faïence décorée aux engobes pour réaliser leurs objets, d’où est venu leur nom d’artiste. Cette pratique leur permet d’allier le tournage, spécialité de Marie, avec le dessin à la main, celle de Simon. Inspirés par la peinture et la bande dessinée, ils donnent une importance aux décors en tentant de faire évoluer constamment leurs formes, ce qui fait de leur céramique des pièces uniques.

Marie Balme et Simon Bellégo

Gianbattista Ferraglio est un amoureux du feu, guidé par le sens du beau geste. Pour lui, « la beauté est dans l’imprévu » dans toutes les étapes de la création. Il est en lien avec les éléments : le vent, la terre et le feu. Il utilise ainsi des cuissons lentes pour mieux goûter chaque moment de production. Ses créations illuminent son atelier de Rochefort-en-Terre (56).

Giambattista Ferraglio

Angélique-Boscher travaille quant à elle la porcelaine et le grès à Ploeren (56) pour en faire des objets décoratifs et utilitaires, mais fabrique aussi des bijoux. Ses pièces sont pensées et dessinées. Elle ne cesse de chercher de nouvelles formes, car elle aime la finesse et la blancheur de la porcelaine ; elle aime travailler la matière et jouer avec les textures. Ces céramiques sont tantôt brutes, tantôt brillantes.

Vassili Caille vient de Chambon (17). Il travaille le Grès, cette terre particulièrement résistante avec laquelle il a appris à tourner et qui le fascine toujours autant. La totalité de ses pièces sont en Grès blanc. Il cuit ses pièces à l’aide d’un four à gaz qui lui permet d’obtenir des effets grâce à la réduction qu’il fait en fin de cuisson (1280°C). Fasciné par la chimie, il réalise ses émaux lui-même à base de Silice-Feldspath-Kaolin. Pour obtenir des émaux mats, il ajoute de l’oxyde de zinc et de titane qui confère un aspect matifié. L’ajout de morceaux de verres sur les pièces amène une pointe forte de couleur et de contraste entre la pureté du mat et la luminosité du verre fondu. Le verre coule sur la terre et vient napper la couche d’émail. Il réalise des pièces en Terre et en verre grâce à la technique du vitrail.

Vassili Caille

Elise Binet vient de Oinville-Saint-Liphard (28). Dans son atelier La Poterie d’Elise, elle travaille la faïence. Ses réalisations sont tournées, modelées et décorées à la main. Le modelage lui permet de réaliser des créations ludiques, poétiques et humoristiques. Son univers est composé d’animaux et de personnages pleins de rondeurs et de couleurs. Pour le décor, elle illustre et s’amuse avec les pois, les rayures et les fleurs pour plus de gaieté et de fantaisie.

Elise Binet

Julia Canton vient de Corrèze, de Saint-Sornin-Lavops 19). Elle aime l’apparente simplicité des formes arrondies. Chaque coquille est une construction lente et prudente de formes indépendantes et parfois irrégulières, inspirées du contour des nuages, du sol craquelé d’un désert, des lignes courbes d’un coquillage. Du noir âpre et rugueux du grès, elle bascule dans le blanc délicat et lumineux de la porcelaine. L’artiste ressent et exprime dans la matière la dualité des émotions qui la traversent.

Julia Canton

Infos pratiques

L’Été des potiers, esplanade Simone Veil à Vannes (56), les 2 et 3 août 2023 : de 10h à 19h (gratuit)

Contact : Olivier Ruaud – etedespotiers@gmail.com