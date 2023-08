Vannes. L’épaisseur du silence : Reza Deghati expose 51 ans de photographies

La Ville de Vannes dans le Morbihan présente l’exposition L’épaisseur du silence au Kiosque culturel. Jusqu’au 24 septembre 2023, les visiteurs pourront admirer une partie des photographies réalisées en un demi-siècle par le journaliste et photographe franco-iranien Reza Deghati.

Exposition REZA Kiosque

Depuis 2015, le Kiosque est un espace culturel exclusivement consacré à la photographie. Sa vue imprenable sur le bassin à flot lui permet de créer du lien avec la population locale, scolaire et touristique. Son objectif est de diffuser à Vannes le travail de photographes renommés. De grands noms de la photographie y sont accueillis sur 150 m2 modulables.

Le mardi 11 juillet 2023, le vernissage de l’exposition du photographe et journaliste franco-iranien Reza Deghati s’est déroulé sur l’esplanade Simone Veil, en plein air sur le port de Vannes. 25 photographies grand format y étaient disposées, dont cinq d’entre elles sont installées sur la façade du Kiosque. Le photographe était accompagné de son épouse Rachel et tous deux ont été accueillis par les élus de Vannes et par Elodie Riguidel la responsable du centre culturel. Pour Reza Deghati, cette exposition signe une récompense pour 51 ans de travail.

Reza Deghati

Ces clichés extérieurs viennent compléter ceux qui sont à découvrir à l’intérieur du Kiosque et qui ont été photographiés entre 1973 et 2023, d’abord en Iran jusqu’en 1981, puis ensuite un peu partout dans le monde. Intitulée L’épaisseur du silence, cette collection a été initiée par Rachel Deghati, à partir d’explorations régulières dans les archives du photographe.

Exposition REZA Kiosque

Mohammad Reza Deghati est né en Iran, à Tabriz le 26 juillet 1952. Il fait des études d’architecture à l’Université de Téhéran. Pour son militantisme artistique et pour avoir affiché clandestinement ses photographies sur les grilles de la Faculté, il est arrêté à 22 ans, torturé pendant cinq mois et emprisonné trois ans. En 1979, il rompt avec l’architecture et devient photojournaliste pour couvrir la Révolution islamiste iranienne pour le magazine Newsweek et pour la presse internationale. Il est de ce fait contraint à l’exil en 1981. Il s’installe en France à Paris.

Depuis plus de quarante ans, il parcourt le monde : le Moyen-Orient, l’Asie, l’Afrique, les Balkans, etc. Il a sillonné une centaines de pays et immortalisé le chaos des guerres, les ravages des révolutions, les catastrophes humaines. Ayant exercé pour le National Geographic depuis 1991, ses photographies sont diffusées dans la presse internationale et font l’objet de 25 couvertures de magazines. Il est l’un des reporters-photographes les plus reconnus au monde. En 1992, Reza Deghati fonde avec son épouse Rachel Deghati un studio autour de l’image et des mots à Paris : l’agence Webistan.

En mission pour le National Geographic Magazine, Reza Deghati fait deux portraits de Saïd, passeur sur le Nil dans la ville de Damiatte ces deux photos sont devenues très populaires…

En 2001, Reza Deghati fonde l’ONG Aina pour former des enfants et des femmes aux métiers de la communication et de l’information pour l’Afghanistan puis dans d’autres pays dans le monde.

Le journaliste photographe aime partager sa vision humaine et engagée du monde à travers des expositions qui témoignent aussi de sa foi en l’homme et en son courage. Il y eut Mémoires d’exil au Carrousel du Louvre à Paris en 1998, Destins croisés sur les grilles du jardin du Luxembourg de Paris en 2003 ou encore Entre guerres et paix en 2009 au Mémorial de Caen (14), où depuis 2011 une exposition permanente est proposée sur Reza Deghati.

Le photojournaliste a écrit dix-sept livres. Primé par le World Press Photo, il est décoré de la médaille de chevalier de l’Ordre national du mérite en 2005. En 2010, il reçoit à New York l’Infinity Award de l’International Center of Photography.

Infos pratiques

Le Kiosque, Esplanade Simone Veil (sur la rive droite du port), Vannes (56)

Entrée libre et gratuite tous les jours de 10h à 19h

Contact : Ville de Vannes – Pôle animation – Direction de l’événementiel : 02 97 01 62 30