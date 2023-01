Vannes. La Duchesse en sabots donne des cours de couture

C’est à Vannes dans le Morbihan que Anne Faivre d’Arcier a fondé son atelier de haute couture baptisé La Duchesse en sabots il y a bientôt trois ans. Les confections réalisées s’adressent à toute la famille et les différentes collections évoluent avec les saisons. Passionnée par son métier, la couturière styliste aime transmettre sa passion. Dans ce dessein, elle dispense régulièrement des cours dans son atelier.

Dans son atelier de haute couture, La Duchesse en sabots, Anne Faivre d’Arcier habille la garde-robe complète des femmes et des enfants (filles et garçons). Pour les hommes, elle confectionne des gilets et des costumes de cérémonie. Les chemises et les pantalons masculins s’inscrivent dans ses projets. Elle crée également des tenues de mariages, de communion et pour toutes les grandes occasions.

Anne Faivre d’Arcier

Tout le monde est vêtu à partir de modèles qu’elle a imaginés et personnalisés pour sa clientèle : des créations uniques adaptées à la morphologie de chacun. Anne sait s’adapter aux envies, aux besoins et aux tissus de chacun. La couturière travaille en partenariat avec des fournisseurs de qualité pour la réalisation de commandes sur-mesure ; mais les clients peuvent aussi apporter leurs propres tissus à son atelier.

Avant toute réalisation, Anne Faivre d’Arcier reçoit sa clientèle une première fois. Elle étudie avec elle l’ensemble du projet. Ensuite, une fois que les choix des tissus et des modèles sont arrêtés, la couturière prend les mesures de la personne et lui adresse le devis. Une fois validé par le client, l’atelier réalise une toile (une esquisse) qui lui permet de travailler au plus près de la morphologie de la personne puis d’affiner le projet. Une fois la toile entièrement validée, le vêtement est confectionné. Viennent ensuite l’essayage, la finition du vêtement avec les retouches au besoin, puis la livraison.

L’atelier peut, entre autres, jouer le rôle de petite boutique, mais l’essentiel de la collection Duchesse en sabots est d’une part vendue sur son site internet et d’autre part exposée et mise en vente dans les boutiques de créateurs installées dans le port de Vannes.

La couturière travaille seule. Cependant, au printemps et en été (dates préférées pour les communions et les mariages), elle travaille en collaboration avec Hélène :« C’est une jeune femme de 30 ans, que j’ai formé au métier et qui vient d’obtenir son CAP », explique Anne Faivre d’Arcier qui se plait à transmettre son savoir-faire.

Dans ce cadre, elle organise régulièrement des cours de couture dans son atelier qui s’adresse à toutes les générations car “même les plus jeunes peuvent réaliser des créations personnelles, faciles, simples et bien faites”. Pendant les prochaines vacances scolaires de février 2023, l’atelier de la Duchesse en Sabots organise un stage de couture en deux sessions. Il s’adresse aux adolescents à partir de 11 ans (détails sur l’affiche ci-dessous).

L’histoire de la création de la Duchesse en sabots

Quand Anne Faivre d’Arcier n’était encore qu’une enfant, elle n’appréciait pas d’être vêtue avec les modèles vendus dans les magasins. Elle souhaitait des vêtements différents et uniques. Avec déjà l’âme d’une petite styliste, elle dessinait ses créations pour les confier à la couturière de la famille qui réalisait ses choix. Plus tard, et en parallèle de sa profession d’assistante de direction, elle confectionnait elle-même pour habiller ses enfants.

Après son licenciement en 2017, elle coud pour ses proches, puis s’inscrit à une formation à distance. Elle fréquente également les cours dispensés par une styliste et modéliste à Auray (56). Elle se perfectionne et décroche son CAP. Elle fonde La Duchesse en sabots en 2020.

L’histoire de la création de la Duchesse en sabots s’apparente ainsi à un conte revisité : “Il était une fois, un patron qui licencie son assistante de direction après plus de sept années de labeur au sein de son centre d’accueil morbihannais. Anne est d’abord dévastée, mais après quelque temps, elle rebondit. Elle décide alors de se consacrer à sa passion qu’elle cultive depuis l’enfance : la couture. Une belle revanche, quand elle lance son propre atelier de confection. Comme elle se prénomme Anne, elle se souvient d’une grande dame qui portait jadis le même prénom qu’elle : la duchesse Anne de Bretagne qui enfant courait sabots aux pieds dans les landes avec les autres fillettes ; plus tard, elle avait pour coutume de recevoir ses sujets en sabots. La maison de couture s’appellera donc La Duchesse en sabots. L’état d’esprit qu’Anne appliquera au style de ses futurs vêtements sera chic, simple et authentique.”

Pour se faire connaître, elle fait à nouveau référence à la duchesse Anne et réalise le tour de Bretagne en calèche. Elle alimente ensuite les réseaux sociaux sur lesquels elle partage le quotidien de son atelier à travers des vidéos humoristiques. La Duchesse en sabot sait aussi se montrer drôle et divertissante

Aujourd’hui, Anne Faivre d’Arcier porte aussi un regard sur l’environnement et l’écologie. Elle participe à l’opération Zéro-déchets en utilisant ses chutes de tissus pour confectionner de petits accessoires : des serviettes, des bavoirs pour bébé, des cols de chemises, etc.

Infos pratiques

La Duchesse en sabots : 24, rue du Roi Arthur à Vannes

Contact : 06 76 70 25 08 ou laduchessensabots@gmail.com

Solidarité : 2 % du chiffre d’affaires de Anne Faivre d’Arcier est reversé à l’association La Tilma de Vannes, qui vient en aide aux femmes enceintes en situation de précarité et de solitude.