VALOY EN CONCERT À RENNES

Olivier Vallois est né en 1972 à Châlons-sur-Marne. C’est à Nantes puis Bruxelles, avec une étape lilloise qu’il développera VALOY son projet personnel. Il le concrétise en deux albums : « Police secrète de Varsovie », auto-production sortie en 2003, et « 24’piece », publié chez Differ-ant en 2009. Il revient le 3 décembre 2021 avec l’album Dolman qu’il interprétera à l’Uzine (Rennes) le 4 décembre à 21h.

Depuis 1996 Olivier s’investit également dans les domaines de la production et du son. Ses collaborations live, en tant qu’ingénieur du son, sont nombreuses : PETIT VODO (Bordeaux, rock n’roll garage) , SON OF DAVE (nu-blues, canadien). OKOU (Berlin, acoustic folk) dont il produit un EP en 2012, de CERCUEIL (France, electro-rock), de ERIC BLING (Bordeaux, blues roots) dont il coproduit le dernier album, d’ORELSAN ou plus récemment d’ALAN STIVELL.

En tant qu’auteur VALOY écrit notamment les textes de l’album » A ta merci » de FISHBACH dont le fameux » Mortel « . C’est à Rennes où il est, un temps, ingénieur du son retour à l’Ubu qu’il entreprend son 3e album. Pour ce nouveau chapitre, VALOY s’entoure de deux complices : Eric Pifeteau (LITTLE RABBITS, KATERINE, FRENCH COW BOYS …) à la batterie., et Francois Pavan (MYPARK, TRISOMIE 21 ) à la basse et à » l’ordinateur « , co-réalisateur de l’album et maitre d’œuvre des parties électroniques.

Fort de ses expériences diverses et variées en tant que musiciens, ingénieur du son, auteur, compositeur ou réalisateur, VALOY avec ce nouvel opus semble être au sommet de son art : producteur expérimenté, auteur accompli, et compositeur hors pair.

Commençons par une devinette. Quel point commun entre Fishbach, Orelsan et Alan Stivell? On vous le donne en mille: aucun, sinon des routes qui ont croisé à différents titres celle du dénommé Olivier Vallois, alias Valoy, dont le troisième album « Dolman » est à découvrir séance tenante. Lui-même le relève d’emblée : on ne le mettra pas facilement dans une case, mélangeant les influences et autres sources d’inspiration, de Sonic Youth, Houellebecq, Lynch à la musique arabo- andalouse !

« Mon truc, c’est un peu ça, dit-il de sa voix généreuse, réussir une sorte de fusion entre les genres, la musique, la littérature, la peinture, le cinéma ».

Musicien, auteur, compositeur, producteur, ingénieur du son, on pourrait presque ajouter metteur en scène tant ses compositions ont une qualité cinématographique, l’artiste est un peu la somme des différentes fonctions qu’il endosse depuis des années, chacune se nourrissant des autres.

Après un premier essai à la tonalité folk-rock, « Police secrète de Varsovie » (2003), puis un second plutôt électro « 24’ piece » (2009), Valoy revient donc avec un troisième opus, « Dolman » (hommage discret au regretté chanteur de Marquis de Sade, Philippe Pascal, originaire de Dol de Bretagne), qui se situe dans une parfaite continuité.

« Dolman est un mix des deux premiers disques, confirme le natif de Châlons sur Marne. Avec une moitié de chansons rock, enregistrées en live, à l’Ubu, à Rennes, et une moitié de chansons électro produites dans la chambre de mon alter ego François Pavan, qui m’accompagne sur le disque avec l’ancien batteur des Little Rabbits, Eric Pifeteau ».

L’une des réussites de cet album tient d’ailleurs au mariage de ces deux tendances qui se succèdent de titre en titre sans nuire à la cohérence d’ensemble.

Ainsi le très réussi morceau d’entame, « l’Homme Neuf », qui mêle bruitages, sons synthétiques et organiques, nous plonge dans une ambiance électro-rock qui se poursuit tout naturellement par « Rien à refaire », une chanson au gimmick entêtant où les machines prennent les commandes. Plus loin, c’est un des singles du disque, « Nuage », avec sa ritournelle à la Depeche Mode, piquée de guitares électriques, qui vous emporte, quand « C’est l’Eté » démarre avec quelques accords plombés à la Crazy Horse.

Tout au long de l’album reviennent également des lignes de force qui ne laissent pas de séduire et d’intriguer. Comme ce parlé-chanté, qui évoque parfois Bertrand Belin ou le Gainsbourg de Mélody Nelson. Avec ces tempos, tantôt lents, tantôt rapides, où la voix se pose avec une majesté languissante, tandis que les arrangements, toujours subtils, jamais envahissants, rehausse une forme de désenchantement paradoxal, hésitant entre la lumière et l’ombre. Jusqu’à la touche finale, « Un point c’est tout », parfaite avec seulement ses quelques notes de piano et ses lointains violons.

S’il partage son temps entre les tournées comme ingénieur du son (Orelsan, Stivell), la production, la composition et l’écriture, Olivier Vallois possède un autre atout : l’art de manier les mots, en racontant, l’air de rien, nos turpitudes, nos angoisses mais aussi nos petits bonheurs d’individus contemporains. Ce n’est pas un hasard si Fishbach lui a confié les textes de son album « A ta merci » et s’il écrit aujourd’hui pour Maud Geffray, la moitié du duo électro Scratch Massive.

« J’écris des bouts de roman tous les jours », confie l’intéressé, qui a navigué de Nantes à Lille et de Lille à Bruxelles pour se poser depuis 2012 à Rennes. Avec sa gueule d’anti-héros de roman noir, à moins que ce ne soit celle d’un mineur de fond, Vallois-Valoy nous entraine ainsi dans un univers tantôt ombrageux, tantôt en suspension, avec le talent d’un conteur perclus de sons. « Rassemblés autour du feu brûlant, nous attendons la naissance de l’homme neuf », attaque-t-il dès sa première chanson. Et si celui-ci n’était autre que Valoy lui-même? PHA