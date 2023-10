Val d’Oust. Découvrez l’atelier en bois recyclé de Romain Geoffroy

Palette d’artiste est un atelier de menuiserie artisanale et écologique basé à Quily, commune de Val d’Oust, dans le Morbihan. Son fondateur Romain Geoffroy utilise principalement du bois de récupération, recyclé, car l’éco-menuisier a pour objectif de lutter contre la surconsommation du bois, tout en proposant à sa clientèle des produits de qualité à des prix abordables.

Faire de l’éco-menuiserie, c’est ce qui a motivé Romain Geoffro, conscient des besoins en bois en augmentation constante et à la quantité d’arbres coupés, quand il a créé son entreprise Palette d’artiste en novembre 2019. Son but est de revaloriser et anoblir le bois mis au rebus afin de prendre en compte à son échelle les problématiques de la déforestation et la disparition totale de certaines forêts qui entraîne aussi la perte d’habitats pour de nombreuses races d’animaux. Principalement axé sur la fabrication de meubles de toutes les tailles et d’objets du quotidien, Romain Geoffroy étend son offre aussi à des agencements sur mesure. Sa clientèle est composée de particuliers et de professionnels partout en Bretagne.

Pour confectionner ses créations, il récupère le bois de chantier et les palettes et palox (les caisses-palettes), la plupart du temps utilisées une seule fois avant d’être jetées par les entreprises qui ne s’en servent que pour le transport de leurs marchandises. La palette bois est présente partout : chez les artisans, les petites et moyennes entreprises, les groupes industriels, les multinationales. Tous utilisent cet outil logistique. La palette en bois est constituée de 99% de bois massif issu majoritairement des massifs forestiers français : des feuillus et des résineux. Quant aux caisses-palettes, elles sont conçues en planches de bois robustes et durables. Palettes d’artiste est vouée à un engagement écologique et durable au service de tous.

Romain travaille dans son atelier, puis livre et installe ses créations au domicile de sa clientèle répartie sur les quatre départements bretons.

Deux tiers de ses fabrications sont des articles d’intérieurs : du mobilier de toutes tailles, cuisine équipée, comptoir de bar, vitrines, bibliothèque, toilettes sèches, etc. Un tiers de ses réalisations concerne l’extérieur : clôtures, pergolas, articles pour le jardinage et bacs à fleurs, etc.

Qui est Romain Geoffroy ?

A 37 ans, l’éco-menuisier d’aujourd’hui, a bien roulé sa bosse auparavant et travaillé dans de nombreux domaines, toujours en parfait autodidacte : il a notamment été employé dans les espaces verts, dans la rénovation de maisons, puis a exercé la profession en qualité de barman pendant de nombreuses années.

En 2019, sa vie professionnelle prend un tournant décisif quand il crée sa micro entreprise. Sensible à l’environnement, il suit en amont une formation CREOPSSe qui vise au développement d’activités à caractère social, environnemental, culturel et solidaire. Elle lui apprend à piloter une entreprise artisanale en intégrant une démarche éco-responsable, sociale et solidaire (ESS). Romain Geoffroy devient auto-entrepreneur avec Palettes d’artiste en novembre 2019. En 2020, juste avant l’arrivée de l’épidémie de Covid, il décroche un gros chantier qui lui permet de se lancer dans sa nouvelle profession : le coffrage électrique d’une maison en bois. Avec d’autres petits chantiers, cette commande lui permet de tenir pendant les confinements et les mois impactés par l’épidémie. L’activité de Romain connaît un vrai démarrage en 2021…

INFOS PRATIQUES

Palettes d’artiste

7, Tréguguet, Quily à Val d’Oust (56)

Pour tous renseignements : 06 40 07 68 01 ou/et romaingeffroy56@hotmail.fr

Site Internet