Vacances : selfie loin des requins

Chers lectrices et lecteurs,

L’été darde ses rayons sur nos corps alanguis. Il est temps pour la rédaction d’Unidivers – tous les contributeurs salariés, bénévoles, volontaires, stagiaires, pigistes qui font chaque jour vivre notre magazine culturel – de lever le pied. Et d’aller se reposer loin des requins.

Non non, n’ayez aucune inquiétude : la publication quotidienne continue ; mais avec seulement deux-trois articles – mais ô combien passionnants ! Quant à la lettre d’information hebdomadaire, elle s’en va se reposer sur les plages immatérielles d’un serveur caché en sous-sol.

À tous – lecteurs, partenaires et annonceurs publics et privés, en particulier les Champs libres, les Tombées de la nuit et Dimanches à Rennes – un grand merci pour votre soutien, votre confiance et votre enthousiasme !

Qui a dit que la culture, les arts et l’économie sociale et solidaire n’intéressaient personne ? Au contraire, notre modèle de presse associative indépendante qui promeut la vie culturelle à travers une intelligence grand public répond à une demande des Rennais, des Bretons, des Français. Une demande encore plus importante depuis la crise du covid.

Certes, la presse nationale connait une érosion des conditions de son indépendance ; certes, en région Bretagne, les initiatives nouvelles en matière d’information ne sont pas encouragées, voire freinées ; certes, le modèle économique associatif est officiellement promu, mais, dans les faits, peu soutenu dès lors que son activité ne rentre pas dans les cases. Nonobstant, après déjà 12 ans d’une pratique de ce sport de combat qu’est la promotion bienveillante d’une culture humaniste, Unidivers vous promet une belle 13e année.

De vous retrouver intensément en septembre. Avec de nouveaux contributeurs et sujets…

Nicolas Roberti, Laurent Kontzler et toute la rédaction du web culturel breton vous souhaitent de demeurer comme l’Europe « UNIe dans la DIVERSité » en réponse à cette vaste crise permanente qu’est devenu le monde humain.

Et retrouvez la série spécial vacances de notre dessinateur Michel Heffe