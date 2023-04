Uzi Freyja. Un nouveau clip trash, sexy et féministe

Uzi Freyja, sort un nouveau clip le 13 avril 2023. Réalisé par Kenza Barrah pour le morceau « Pussy », paru sur le dernier EP du groupe, c’est un délire de chair épileptique porté par un message féministe qu’on se passera de traduire : « My pussy, my choice ».

Uzi Freyja est né de la rencontre entre Kelly Rose et Stuntman5 lors d’un open mic dans les rues de Nantes en 2019. Le flow et l’énergie de la Parisienne anglophone d’origine camerounaise met tout le monde d’accord : Ils entament une collaboration le soir même.

Kelly Rose a été élevée par une famille de musiciens dans la culture du Gospel et de la Soul Music (James, Franklin, Turner, Simone). Adolescente, elle voit le hip hop venir à elle comme une évidence : Eminem, Queen Latifah puis Nicki Minaj, la confortent dans son envie de chanter et de faire du rap. De freestyles dans sa chambre en karaokés, c’est au lycée, dans le cadre d’un atelier musical, qu’elle s’exprime pour la première fois. Quelques années plus tard, elle s’immerge dans un environnement d’artistes, de danseurs, peintres et chanteurs…

© Catherine Workingonmyname

La musique d’Uzi Freyja ce sont des textes à la fois engagés et sensuels, sur des prods influencées par des artistes comme Death Grips ou Ho99o9. Ils ont depuis suivi une partition protéiforme : tantôt revendicative, outrancière ou expérimentale, la musique de ce duo ne cesse de se réinventer pour s’adresser aussi bien à la tête qu’aux jambes : raconter l’absurdité de ce monde tout en le célébrant.

Après plusieurs dizaines de lives coups de poing où Kelly s’affirme définitivement comme une Maîtresse de Cérémonie totale, le duo revient avec un deuxième EP sur WARRIORECORDS : LUNACY. Un 5 titres sans concession, aux accents Club, Rap vindicatif et Électro.