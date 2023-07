Une Coopérative Jeunes Majeurs à Rennes : Quand entrepreneuriat coopératif rime jeunesse

D’octobre à décembre 2023, une Coopérative Jeunes Majeurs va s’installer à l’Hôtel Pasteur. Durant trois mois, des jeunes de 18 à 25 ans vont créer et gérer de A à Z une entreprise coopérative, développer une offre de services sur leur territoire et se trouver dans les conditions réelles de tout entrepreneur ! Selon le baromètre Opinion Way pour France Active, 53% des 18-24 ans veulent créer leur entreprise mais 40% hésitent par crainte de l’échec.

Ils habitent Rennes et sa Métropole et vont s’essayer à prendre collectivement les décisions pour faire avancer leur entreprise. La CJM sera accessible à tous les jeunes quelle que soit leur trajectoire de vie ou leur parcours. Ainsi, des jeunes placés sous-main de justice embarqueront dans le projet aux côtés d’autres jeunes du même âge pour former un collectif uni qui ose et qui entreprend sur son territoire !

Un projet qui rapproche les jeunes des acteurs économiques et de jeunesse de leur territoire !

Pendant 3 mois les jeunes vont aller à la rencontre de leur territoire pour proposer leurs prestations de services aux entreprises, associations, collectivités, habitants de leur territoire: évènementiel, petits déménagements, travaux paysagers, restauration…

Autant de contacts et de relations qui vont leur permettre d’étoffer leur réseau et de démontrer que les jeunes ont des talents et des compétences à mettre au service de l’économie locale !

Si vous souhaitez confier des missions aux jeunes de la CJM, contactez : Benjamin DANJOU – benjamin@commeunetabli.fr ou Maryse FOLIGNÉ – contact@lecric.coop

1 millier de jeunes a déjà bénéficié de l’expérience d’une coopérative d’éducation à l’entrepreneuriat collectif en Bretagne et leur CV s’en est trouvé particulièrement enrichi. Notre étude d’impact a montré que plus de 90% des jeunes ayant vécu l’expérience avaient développé leur sens des responsabilités et leur capacité à travailler en équipe. Plus de 80% d’entre eux recommandent à d’autres jeunes de vivre cette aventure qui leur a permis de décrocher derrière de belles opportunités professionnelles. Alors faites-le savoir aux jeunes en transmettant nos coordonnées : Yaël MÉNÉGAIRE – j-adulte-ins@mqvillejean.fr ou Maryse FOLIGNÉ – contact@lecric.coop – 07 72 04 03 87

Le Cric – Coopérative Régionale d'Éducation à l'Entrepreneuriat Collectif en Bretagne, Relais Régional de Développement des Coopératives Jeunes Majeurs https://www.lecric.coop

