Rennes. Le trio jazz ALT présente son nouvel album au Noktambül

Le trio parisien ALT faisait paraître son second album, Le Monde d’après, le 11 novembre 2022. En tournée, le groupe de jazz passera par le café-concert Noktambül à Rennes le 16 décembre. Rencontre avec Alix Logiaco, meneur du groupe.

ALT est un concentré de jazz élégant, à la formule acoustique simple mais terriblement efficace. Réuni autour du pianiste et compositeur Alix Logiaco, le trio commettait le 11 novembre 2022 un second album, Le Monde d’après. Après un accueil chaleureux de la presse spécialisée — il est notamment album de la semaine sur Fip — et une release party au fameux club jazz parisien Duc des Lombards, le groupe entreprend une mini tournée qui les conduira à Rennes, au Noktambül. En à peine un an, le café-concert est devenu « un spot de tournée », aux dires d’Alix Logiaco.

Alix Logiaco

À 32 ans, le pianiste a déjà un certain nombre de projets à son actif, en tant que seul musicien (Bop Mood, Paul Marsigny Sextet, Verso Suelto) comme en tant que meneur de groupe (Symbiose, Les Mains sales, Rives). Délaissant le piano classique à l’adolescence, voilà longtemps qu’il navigue dans les eaux bleues du jazz, lui qui très jeune témoigne d’un goût certain pour le swing des boogies woogies et improvise des variations sur les morceaux qu’il apprend. « C’est l’improvisation et le swing qui m’ont amené vers le jazz », explique-t-il.

La composition musicale lui vient naturellement par la suite, de son goût pour l’improvisation. Car celle-ci est, selon lui, « de la composition en temps réel ». Des études de musicologie à la Sorbonne, en échange à Montréal, puis un master de composition à la Haute École de Musique de Lausanne en Suisse adossent ce penchant à une approche méthodique. Elles lui fournissent aussi de nouvelles références, notamment le répertoire de musique classique du XXe siècle — Maurice Ravel, Claude Debussy, György Ligeti, Arnold Schönberg —, qui viennent s’ajouter à ses inspirations swing d’une part, mais aussi pop, pop rock et hip hop.

De gauche à droite, Carel Cléril, Alix Logiaco et Émilian Ducret © Franck Benedetto

Ses études terminées en 2018, Alix Logiaco retourne vivre à Paris avec l’envie de monter un groupe autour de ses compositions. Avec Carel Cléril à la contrebasse, également bassiste funk, et Émilian Ducret à la batterie, venu plutôt du jazz académique, ils forment ALT. ALT pour Alix Logiaco Trio, façon ensemble de jazz, mais ALT comme nom de groupe à part entière, pour une formation à cheval entre héritage jazz et esprit des musiques actuelles.

Après un premier album en 2019 (La Fée), ALT est de retour en 2022 avec Le Monde d’après. Un opus que le compositeur trouve à la fois plus cohérent et au son plus travaillé, mixé de façon plus pop. Au long des sept titres qui avancent doucement mais sûrement au rythme du charleston, les accents graves de la contrebasse répondent à un piano soliste au son clair et rêveur. Beau dans sa simplicité, le jazz d’ALT est aussi classe qu’accessible.

© Léo Virieu

Pour découvrir le trio, rendez-vous le 16 décembre au Noktambül de Rennes.

© Léo Virieu

Écouter l’album