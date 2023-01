Guidel. Le kit couture, tricot et crochet de Christelle Marécaille est Super Chouette

A Guidel dans le Morbihan, la boutique en ligne Super Chouette de Christelle Marécaille propose des kits de tricots, de crochets et de couture afin de créer soi-même sa garde-robe. Des tutoriels pour aider les amateurs du do it yourself, du fait soi-même maison. Super Chouette vous invite également à travers sa Chouette School à des collections permanentes et événements éphémères. Vers l’autonomie vestimentaire ? Une idée Super chouette !

“Fabriquer avec ses mains, c’est développer l’estime de soi. Nous créons des kits DIY crochet, tricot et couture dans le but de rendre les gens heureux” (Christelle Marécaille)

Christelle Marécaille a créé il y a onze ans Super chouette, une entreprise de vente à domicile, installée à Guidel, qui emploie désormais six salariés et propose à la vente des kits créatifs multiactivités à faire soi-même autour de la couture, du crochet et du tricot, en mode do it yourself. Il existe déjà une centaine de kits différents qui sont livrés à domicile pour que sa clientèle se crée son vestiaire durable de vêtements et d’accessoires tout en profitant des patrons et des modèles conçus par les stylistes professionnels de Super Chouette. De plus, pour aider sa clientèle à trouver de nouvelles techniques, de nouveaux points et pour perfectionner ses confections, la boutique Super Chouette diffuse des tutoriels détaillés (tutos) sur sa chaîne Youtube.

Christelle Marécaille

Chaque kit contient tous les matériaux nécessaires pour réussir la réalisation, que le client(e) soit débutant(e), de niveau intermédiaire ou aguerri(e). Pour la collection permanente, les meilleurs kits couture, crochet et tricot sont disponibles toute l’année. Super Chouette propose, outre sa collection permanente, des collections éphémères.

La nouvelle année est là avec les mois d’hiver de janvier et février et l’arrivée du froid. C’est la fin des paillettes des fêtes de fin d’année. Avec les produits de la sélection Nos envies de janvier, Super Chouette propose à sa clientèle le retour des intemporels pour retrouver le chemin du travail avec des tenues plus basiques, confortables, moins formelles, tout en conservant l’élégance dans un style casual. La période hivernale, c’est aussi profiter des soirées cocooning bien au chaud chez soi.

Tous les mois, le site de vente en ligne ajoute une petite collection de kits thématiques monoprojet ou multiactivités. Tous contiennent des tutoriels détaillés et des matériaux de qualité, sélectionnés avec amour. La dernière en date s’est déroulée le vendredi 27 janvier. Elle permet de découvrir la nouvelle collection éphémère monoprojet Horizon : une collection aux matières aussi élégantes que décontractées pour passer l’hiver en beauté et douceur : pulls, sacs bananes, kimono Hiro lainage, veste jacquard, etc.

La Chouette school

En 2016, Christelle Marécaille a créé la Chouette school pour apprendre à se débrouiller seul(e) en quatre semaines, à avoir les bons gestes. Un groupe d’entraide est présent pour superviser l’apprentissage du crochet, de la couture ou du tricot et dispenser à chaque fois une méthode simple claire et rapide.

Depuis la crise sanitaire du Covid, un engouement s’est fait ressentir pour les ventes en ligne et Super Chouette a connu une progression très nette. Elle ne cesse de progresser depuis. Et puis 2022 a signé pour une nouveauté : la création de kits pour bébé, souhaités par les clients depuis de nombreuses années. Grâce à ces réalisations de petites tailles, elles représentent le meilleur entraînement pour les personnes débutantes.

Biographie

La fondatrice de Super chouette a travaillé longtemps dans l’accompagnement de création d’entreprises et dans le milieu des courses nautiques. En parallèle, elle partage en ligne des astuces, des tutoriels, des conseils pour le bricolage, la couture et le tricot. À la fin des années 2000, c’est la mode des blogs de cuisine. Avec sa meilleure amie Clotilde Boutrolle, elle crée Tambouille pour se distraire, s’amuser. Les deux jeunes femmes postent des tutoriels de cuisine : des recettes basiques, celles de famille, des recettes glanées à droite et à gauche et des recettes inventées : ça marche fort, avec 2 000 vues au quotidien sur tambouille.fr

En juin 2008, elles publient un livre à la maison d’édition Marabout. Tambouille, un répertoire avec 140 recettes entièrement illustrées qui présentent la cuisine de tous les jours : celles qui sont pratiques, ludiques et abordables. Issus de leur blog, certains plats sont uniques pour une tablée de copains, d’autres sont chics et peu coûteux. Il y a aussi la fabrication du pain fait maison et au rayon des desserts, on trouve des gâteaux, des yaourts et d’autres douceurs qui plaisent à tout le monde.

Quand Christelle Marécaille crée Super Chouette, Clotilde Boutrolle travaille dans un premier temps à ses côtés. Styliste de métier, elle rejoint ensuite le savoir-faire français de la création et la fabrication de tissus, chez Toiles de Mayenne – Tisseur éditeur.

Infos pratiques :

Super Chouette, 6B rue de saint maurice, 56520 Guidel. Tél. 02 97 11 20 26. Site : https://linktr.ee/Superchouette