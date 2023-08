Tréhorenteuc. Viviane et Merlin, un spectacle vivant de Brocéliande les 13, 15 et 17 août

La toute nouvelle Compagnie Nemeton Fabula invite le public au cœur de la mythique forêt de Brocéliande à Tréhorenteuc, dans le Morbihan et à la frontière de l’Ille-et-Vilaine, à venir découvrir son premier spectacle autour des figures légendaires de Viviane et Merlin l’enchanteur. Deux représentations de Viviane et Merlin seront données les dimanche 13, mardi 15 et jeudi 17 août 2023 à 14h et 17h.

La Compagnie Nemeton Fabula basée à Néant-sur-Yvel (56), commune voisine de Tréhorenteuc à l’orée de la forêt de Brocéliande, a été créée fin 2022, à l’initiative du metteur en scène professionnel Thomas Le Gallic qui rêvait de faire du spectacle vivant. Il s’est entouré de Laura Bergin et de Ronan Cavenne, comédiens tous les deux. Inspirée par Brocéliande, la cie a pour objectif la création théâtrale, dans un premier temps sur le répertoire légendaire des personnages de la Quête du Graal et des légendes arthuriennes.

La compagnie Nemeton Fabula : le metteur en scène au centre

Au printemps 2023, la compagnie crée son premier spectacle autour des figures de Viviane et Merlin l’enchanteur. La cie Nemeton Fabula s’est imprégnée du littéraire, sans pour autant en faire un travail d’historien, mais plutôt un résultat autour du rêve, du merveilleux et de l’imaginaire pour en faire un spectacle familial et divertissant, comme l’a souhaité Sandra Nédellec l’assistante de production. Une chorégraphe d’escrime artistique, un compositeur et un régisseur technique est venu compléter l’équipe. La création du spectacle a eu lieu en mai et juin derniers suivie des répétitions dans le bois communal de Néant-sur-Yvel. L’histoire :

Alors que Merlin rejoint la forêt pour échapper aux batailles du royaume, il rencontre la jeune Viviane. Entre apprentissage de la magie et frasques galantes, leur relation se transforme. La dame de la fontaine, le chevalier noir et la célèbre épée Excalibur croisent leur chemin.

La représentation en avant première s’est déroulée le vendredi 7 juillet 2023 en présence des élus de la commune, des représentants du Centre de l’imaginaire arthurien du château de Comper à Concoret (56) et des professionnels de la création et du tourisme. Ce premier spectacle marque le lancement d’un cycle de créations. Les six premières représentations ont eu lieu les 12, 14 et 15 juillet et ont rencontré le succès parmi un public local et touristique et les retours ont été positifs et encourageants. Comme pour les prochaines séances du mois d’août, elles se sont déroulées en sous bois sur le territoire magique de Brocéliande. Le spectacle se veut familial pendant 40 minutes et plein de surprises. Après lui, un moment d’échanges est organisé autour d’un verre de citronnade maison. Cette saison signe le lancement d’un cycle de créations qui composera à l’avenir un panorama vivant et unique de la fresque arthurienne qui seront à découvrir en série ou épisode après épisode.

Les organisateurs ont également prévu un plan B, en cas de météo pluvieuse et venteuse : les représentations se feront à l’abri du manège des Chevaux de Brocéliande, le centre équestre de Tréhorenteuc

La Cie Nemeton Fabula propose aussi tout au long de l’année des stages et des ateliers de créations artistiques ouverts à tous. Ces ateliers sont pluridisciplinaires autour de l’écriture, du théâtre et du cinéma. Ils sont également multigénérationnels, l’occasion pour tous de découvrir et de pratiquer en profitant du matériel professionnel de la compagnie.

Infos pratiques

Spectacle Viviane et Merlin : de la Cie Memento Fabula, Chevaux de Brocéliande, le Terrier à Tréhorenteuc (56)

Dimanche 13, mardi 15 et jeudi 17 août 2023 à 14h et 17h.

Tarif : adulte 7€ et enfant 5€

Informations supplémentaires et réservations: www.broceliande-spectacles.fr