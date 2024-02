Le Cycle d’expositions se déroule à l’Espace Terre-Marine de Trégunc dans le Finistère du samedi 10 février jusqu’au mercredi 31 décembre 2024. Tout au long de l’année, le public découvrira le talent de nombreux artistes : peintres, photographes, sculpteurs, etc. C’est la photographe Cécile Hoynant qui expose la première son travail artistique sur la mer, visible jusqu’au 30 mars.

Vernissage de l’expo : Ondes Marines, le 10 février 2024

Intitulée Ondes Marines, l’exposition de Cécile Hoynant inaugure la saison des expositions 2024 à l’Espace Terre Marine. Elle est composée de photographies aussi bien en couleurs qu’en noir et blanc. Photographe de la mer et des marins, passionnée par l’océan, l’artiste présente ses clichés de la Bretagne qu’elle écume en toute saison à la barre de son fidèle voilier Brise de mer, avec son boîtier photographique au poing et son carnet de notes en poche. Ce sont ces purs moments de bonheur rapportés, qu’elle partage avec les visiteurs de l’exposition !

Cécile Hoynant fait des études d’Hypokhâgne et Khâgne, deux années de classes préparatoires littéraires. Cependant, elle a deux passions : la voile et la photographie, qu’elle pratique en amatrice ! Elle devient une photographe inspirée par la passion, rigoureuse et exigeante et parfaitement autodidacte. Elle se fait une place dans la presse et dans le milieu nautique qu’elle approche en passant par le sud de l’Italie, bien avant de s’installer, une fois pour toute, en Bretagne. Quand elle arrive à Concarneau, elle vit sur son voilier et s’inscrit à l’Institut Nautique de Bretagne. Mais vendre des bateaux ne l’intéresse pas ! Elle s’installe sur la commune de Trégunc en 2021 et s’adonne à la photographie pleinement. Cécile Hoynant immortalise alors les paysages maritimes, les phares, les voiliers, les courses au large, les portraits, les oiseaux marins, le surf, etc et réalise aussi des shootings pour des entreprises, des artisans et pour des navigateurs du large. Elle réalise aussi des portraits sensibles des habitants de la côte et du large…

L’adjointe à la culture, Fabienne Le Goc-Le-Saget promet de belles découvertes avec les prochains invités et annonce quelques noms des prochains exposants à l’Espace Terre-Marine de Trégunc

Après l’exposition de Cécile Hoynant, ce sera le photographe Jean-Paul Mathelier qui prendra le relais. Originaire de Saint-Jacques-de-la-Lande (35), photographe et réalisateur, c’est le monde maritime qui est au cœur de sa carrière. Il est l’auteur de réalisations vidéo primées : Voiles au travail, La vague à L’âme et responsable de festivals de films maritimes lors des grandes Fêtes de la voile traditionnelle de Brest et de Douarnenez. Il a beaucoup navigué à bord de voiliers traditionnels de Saint-Malo au Québec. Il est parti en kayak de mer à la rencontre des orques et des baleines du Canada et de l’Alaska, etc. Son dernier film : Hommes de Misaine est un hommage aux gens de mer qui associe leur intérêt pour la photographie, le cinéma, la musique et l’écriture.

La peintre Patricia Erbelding, grandit à Paris et fait des études de littérature à la Sorbonne. Elle hérite cependant d’une tradition artistique familiale et s’adonne rapidement à la peinture et à la sculpture. Elle fréquente alors les Beaux-Arts de Paris et s’intéresse en parallèle aux différentes techniques de l’estampe. Son travail artistique est pluridisciplinaire et aborde la peinture, les collages, les domaines d’expression comme la sculpture et la photographie. Patricia Erbelding travaille régulièrement en collaboration avec des écrivains et des poètes pour l’édition de livres d’artistes.

Jean-Paul Mathelier Patricia Erbelding

Le sculpteur Marc Morvan : cet artiste quimpérois (29) est autodidacte. Ancien marin, il découpe, taille, perfore et assemble des centaines de tonnes de métaux collectées auprès d’anciens bateaux pour confectionner des œuvres monumentales. Son imagination est débordante et l’artiste maîtrise son art jusque dans les moindres détails qui sont sculptés en dentelle.

Le peintre David Kantorovitz, vit et travaille dans le Finistère. Ses toiles très colorées, très vives séduisent d’emblée les visiteurs. Sa peinture est marquée par une double volonté de variété et d’unité. L’abstraction et la figuration ne s’opposent pas ! L’art moderne est ici enrichi par des apports personnels du peintre. Le public est invité à cheminer du regard patiemment dans la toile, détail après détail !

Marc Morvan David Kantorovitz

Le sculpteur breton Gaël Rouxeville, est issu du design industriel et de l’artisanat du bois. Depuis plus de 20 ans, il crée des sculptures en bois et en bronze et explore sans relâche les possibilités expressives de la courbe vivante. Il adopte une démarche éco-responsable. Mais Gaël Rouxeville est aussi un artiste pluridisciplinaire, car il pratique aussi le dessin, la peinture, la photographie et la poésie…

Gaël Rouxeville

Le peintre Eugène Bégarat est un artiste peintre né à Nice en 1943, qui dès le début de sa carrière s’installe en Bretagne pour s’imprégner des lumières. Passionné par les couleurs et les lumières, il fait partie de la grande tendance classique de l’art contemporain. Il s’inspire des avancées techniques des post-impressionnistes pour construire une touche personnelle qui renouvelle et modernise au fil du temps…

deux des oeuvres de Eugène Bégarat

Infos pratiques

Ondes Marines : exposition à découvrir jusqu’au 30 mars 2024

Adresse : l’Espace Terre Marine, rue de Kerambourg à Trégunc (29)

Du lundi au samedi : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

Entrée gratuite pour tout public.

Pour connaître les dates et les horaires des futurs expositions : contactez la mairie de Trégunc – service communication au :

02 98 50 95 95