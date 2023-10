Tout Rennes Court 2023 : à vos marques, prêts ? Courez !

Ce week-end du 7 et 8 octobre 2023 se déroule la manifestation sportive Tout Rennes Court organisée par l’association COURSSS. L’événement gratuit porte bien son nom puisqu’il devrait réunir environ 23 000 participants. Les courses, qui feront battre le cœur de la ville pour sa 42e édition, mêlent pratique amateur et experte. Deux titres officiels de champion de Bretagne seront même attribués ce dimanche.

Qu’ils soient amateurs ou professionnels, jeunes ou adultes, des sportifs courent le long de la Vilaine dans Rennes parés de leurs tenues de sport, baskets aux pieds. Ils se préparent pour l’événement de ce deuxième weekend d’octobre : la 42e édition de Tout Rennes Court organisée par l’association COURSSS (le Comité d’Organisation d’Union Rennaise : Sport, Santé, Solidarité). La ville est également prête : des panneaux indicatifs et déviations ont été installés dans certaines zones précises : « Tout Rennes Court passera dans votre rue le 8 octobre 2023. La circulation et le stationnement seront interdits ». Le coup d’envoi s’apprête à sonner.

© Laurent Herbette

L’événement commencera à l’esplanade du Général de Gaulle avec la marche solidaire La Colombia dans le cadre d’Octobre rose ce samedi 7 à 15h30. Pour ce qui est des courses en elles-mêmes, la première, le S’MI Ouest France de 21km, aura lieu dimanche 8 à 9h. À 11h30, les coureurs du 10km CMB (Crédit Mutuel de Bretagne) pourront se lancer à leur tour. Le 5km Harmonie Mutuelle donnera son top départ à 13h. Des matchs interligues de la Fédération Française d’Athlétisme se joueront cette année à 14h pour les femmes et à 15h pour les hommes. Les jeunes poussins, benjamins et minimes pourront courir à 16h, 16h15 et 16h30, respectivement sur 1, 2 et 4 kms. Enfin, un mile (un 1609m, distance officielle reconnue par la FFA) clôturera l’événement à 17h. Environ 23 000 personnes sont attendues pour la manifestation sportive cette année.

L’association COURSSS porte dans son nom les trois S de Sport, Santé et Solidarité. Elle réaffirme ainsi les valeurs de l’événement, outre la gratuité totale, et reste dans la lignée de la précédente association en charge de celui-ci depuis 1982 (également nommée Tout Rennes Court). Cette dernière leur a relégué l’organisation de la manifestation sportive en 2022 voyant qu’ils partageaient les mêmes objectifs et les mêmes projets. Un salarié travaille aujourd’hui à COURSSS à mi-temps, mais tout le reste du travail est réalisé par des bénévoles. Pour information, 600 bénévoles sont nécessaires pour préparer ce weekend.

La 42e édition de cette fête sportive rennaise montre une forte augmentation dans le nombre d’inscrits. « On voit une évolution complètement dingue ! », s’exclame plein d’enthousiasme François Almange, président de l’association COURSSS. « Pour les courses proprement dites du dimanche, l’année dernière on était à 10 500 et là on est à 14 500 [ces nombres n’incluent pas les participants à la marche solidaire, ni les courses des scolaires qui ont lieu le jeudi et vendredi, ndlr] donc je pense qu’on peut dire record battu ! ». Celui-ci explique cette augmentation par plusieurs raisons : « la période post-Covid, le beau temps, la gratuité. L’an dernier, on a lancé de nouvelles choses aussi : la restauration sur place ou encore la garderie pour ceux qui veulent courir mais ont des enfants ». Il espère fédérer les participants autour d’une fête sportive et conviviale en invitant à rester sur place même après les courses grâce à ces initiatives. Un village sera installé sur l’esplanade du Général de Gaulle, comme en 2022, avec un DJ et des sessions de hip-hop dans cette optique.

Les ravitaillements en eau sur le village et le long des courses proviennent du label Terre de Sources. Le label est constitué « d’agriculteurs qui s’engagent à ne pas contaminer les nappes phréatiques », explique t-il. Un camion à eau directement branché sur le réseau d’eau sera mis à disposition avec une distribution de gobelets en cartons. 24 robinets permettront aux sportifs de s’abreuver. La nourriture proposée sera issue de l’agriculture locale.

Mais l’édition 2023 est aussi placée sous le signe de la compétition : deux matchs interligues auront lieu à 14h et 15h. Ils regrouperont une vingtaine des meilleurs athlètes de chaque ligue d’athlétisme participante (Ligue d’Île-de-France, Ligue de Normandie, Ligue des Pays de la Loire, Ligue de Bretagne). La Fédération Française d’Athlétisme a également confié à l’association l’organisation d’un mile pour la première fois. La course de 1609m attire cependant surtout les compétiteurs : « on avait en tête que n’importe qui pourrait courir le mile, mais pour l’instant c’est principalement des sportifs des clubs d’athlétismes spécialisés qui viennent se jauger sur cette distance officielle », explique le président de COURSSS.

La Ligue de Bretagne d’Athlétisme a choisi le S’MI comme support du championnat de Bretagne cette année. En conséquence, le vainqueur de la course de 21km obtiendra le titre officiel de champion de Bretagne dans cette catégorie dimanche. Même constat pour le mile dont c’est la première édition. Pour information, 4700 personnes courront le S’MI et 55 le mile.

TRC 2022 : Match Sobhi femmes © Laurent Herbette

François Almange est plein d’enthousiasme face à la manifestation sportive et d’idées pour les futures éditions. En tête de liste, il aimerait mettre en place un village des ligues sur l’esplanade. « Les ligues d’athlétisme amèneraient leur office de tourisme et viendraient présenter leur région avec des produits en dégustation », imagine t-il. « Pour ce qui est du mile, on pourrait en organiser un pour les bons coureurs et un pour ceux qui courent peu. »

Chaussé de ses nouvelles baskets, Tout Rennes Court maintient son cap. La célèbre manifestation sportive reste prête à en découdre.

Programme des courses sur le site Tout Rennes Court