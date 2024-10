Tout Rennes Court du samedi 12 au vendredi 18 octobre 2024

La 4e édition de Tout Rennes Court se déroulera du samedi 12 au vendredi 18 octobre 2024. Les courses du dimanche 13 octobre entraineront des modifications de circulation et de stationnement. Les courses des scolaires sont organisées cette année les jeudi 17 et vendredi 18 octobre.

Modification des conditions de circulation et de stationnement

Le samedi 12 octobre, La Marche Colombia

Il faut compter entre 20 et 25 minutes de perturbations au croisement du boulevard de la liberté et la rue d’Isly entre 15 h 30 et 16 h et au niveau du carrefour du boulevard de la liberté et de la rue Tronjoly entre 17 h 15 et 17 h 30.

Le dimanche 13 octobre, les conditions de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Rennes seront modifiées afin de permettre le bon déroulement des différentes courses. La circulation sera ponctuellement interrompue sur plusieurs axes. Des déviations seront mises en place pour que les automobilistes et les bus puissent contourner le périmètre concerné dans les meilleures conditions.

Il est fortement déconseillé d’utiliser son véhicule pour se déplacer en centre-ville, notamment de 8 h 30 à 14 h pendant les courses du S’MI Ouest-France et du 10 km CMB.

Des perturbations sont à prévoir jusqu’à 19 h pour les courses de l’après-midi, bd de La Liberté, avenue Janvier, quai Lamartine, rue de Nemours et cours des Alliés.

L’ensemble du parcours sera protégé et interdit à la circulation, notamment sur les voies suivantes : boulevard de la Tour d’Auvergne, boulevard de la Liberté, la rue d’Isly entre le boulevard de la Liberté et le boulevard de Beaumont, le cours des Alliés.

La sortie du parking Charles De Gaulle se fera par la rue Yvonne et Jean Haffen.

La circulation des bus sera déviée (informations aux arrêts de bus).

Arrêté de stationnement et circulation et plan des déviations sur ce lien

Circuits des courses : http://www.toutrennescourt.fr/infos-pratiques/circuits/

Informations sur l’évènement : http://www.toutrennescourt.fr/

Les jeudi 17 et vendredi 18 octobre : les rendez-vous des scolaires

Les jeudi 17 et vendredi 18 octobre, entre 9 h 30 et 11 h 30, pendant le temps scolaire, plus de 2660 élèves des écoles élémentaires participeront à Tout Rennes Court. Cela représente 114 classes de CM1 et CM2 de 48 écoles inscrites. Chaque enfant s’engagera à courir, selon son propre choix, 8 minutes, 12 minutes et 16 minutes, l’objectif étant que l’élève respecte ce contrat le jour de la course, sans marquer de temps d’arrêt. À la fin de la matinée, seront remis à chaque participant un diplôme de réussite et un lot (sac cordon pour ranger les chaussures).

Comme tous les ans, les Courses Scolaires Tout Rennes Court prennent place dans différents parcs et espaces verts de la ville. C’est un évènement qui vient clôturer le cycle d’endurance, encadré par les éducateurs sportifs de la Direction des Sports, des classes de CM1 et CM2.

Jeudi 17 octobre :

Bréquigny : départ des courses à 10 h

Hautes-Ourmes : 2 départs, le premier à 9 h 30 et le second à 11 h

Maurepas : 3 départs à 9 h 55, 10 h 25 et 10 h 50

Villejean : 2 départs à 10 h et 10 h 30.

Vendredi 18 octobre :

Bréquigny : départ des courses à 10 h

Hautes-Ourmes : premier départ à 9 h 30 et le second à 11 h

Maurepas : 3 départs de courses 9 h 55, 10 h 25 et 10 h 50

Moulin du Comte : un départ à 10 h et un deuxième départ à 10 h 30.