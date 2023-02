Bretagne. Le Tour de Bretagne se déroulera du 25 avril au 1er mai

La 56e édition du Tour de Bretagne et ses sept étapes ont été dévoilées par ses organisateurs. De son départ à Plouescat (29) jusqu’à son arrivée à Châteaugiron (35), découvrez le programme, les différents itinéraires, les cartes et les dates, étape après étape.

Le Tour de Bretagne est une course cycliste française disputée en Bretagne depuis 1967. Sous une première appellation Ruban granitier breton, la course devient de Tour de Bretagne en 2006. En 2005, il intègre l’Union Cycliste Internationale (UCI) Europe Tour en catégorie 2.2. Chaque année, le Tour de Bretagne rassemble des milliers de personnes autour d’une même passion : des coureurs, des champions du cyclisme, des amateurs, des amoureux du vélo et de nombreux curieux, toutes générations confondues. L’évènement est rendu festif et convivial dans chaque commune bretonne traversée grâce à son ambiance personnelle et ses animations, notamment musicales, ses podiums, etc.

Les organisateurs et Bernard Hinault (3e en partant de la droite)

La 56e édition du Tour de Bretagne a été dévoilée jeudi 9 février par ses organisateurs. Elle prendra son départ à Plouescat dans le Finistère, le mardi 25 avril. Elle parcourera 1250 km en sept étapes à travers les cinq départements de la Bretagne historique. L’arrivée est programmée pour le lundi 1er mai à Châteaugiron en Ille-et-Vilaine.

Le détail des sept étapes

Départ et 1er étape : Plouescat – Saint-Pol-de-Léon : Mercredi 25 avril : 155,5 km

Une première étape qui mettra les coureurs aux prises avec le vent sur un parcours tortueux en bord de mer et qui ne quittera pas le Finistère. Après la traversée de Plouescat, ils s’enfonceront un peu dans les terres près de Landivisiau pour revenir vers la côte qu’ils longeront jusqu’à Saint-Pol, capitale historique de l’évêché de Léon. La fin du circuit est bien connue, car ce sera la 3e fois que le Tour de Bretagne empruntera cet itinéraire.

2sd étape : Sibiril – Melgven : Jeudi 26 avril : 172,2 km

Le peloton sillonnera le Finistère du Nord au Sud. Dès les premiers 20 km parcourus, il traversera les premiers reliefs avec les Monts d’Arrée. La fin d’étape se montrera quelque peu accidentée. Le circuit final sur Melgven, un faux plat, ne présente pas de réelle difficulté.

3e étape : Trégunc – Le Quillio : Vendredi 27 avril : 191,5 km

Les coureurs vont quitter le Finistère-Sud pour rallier les Côtes-d’Armor par un itinéraire sans difficultés particulières. Cependant en se rapprochant du département des Côtes-d’Armor le relief s’accentue, environ 90 km après le départ de la course. Le passage de la célèbre côte de Mûr-de-Bretagne marquera peut-être le début des hostilités entre coureurs avant d’entamer le circuit final. Avec son faux plat, il ne sera pas spécialement difficile, mais peut-être fatiguant.

4e étape : Le Mené – Plumelec : Samedi 28 avril : 183,1 km

Elle devrait marquer le début de la bataille pour le classement général. Au départ, le circuit est vallonné dans les Côtes-d’Armor. Il s’aplanit légèrement à l’approche du Morbihan. Les cyclistes aborderont un parcours plus sinueux qui présentera quelques difficultés avant d’arriver à Plumelec, car il voudra passer les pentes réputées de la fameuse côte de Cadoudal, l’endroit parfait pour se démarquer. Le circuit est difficile.

5e étape : Sérent – Louisfert : Dimanche 29 avril : 173,9 km

Cette 5e étape emmène le peloton vers la Loire-Atlantique. Le tracé ne présente aucune difficulté notable, mais le vent pourrait avoir son rôle à jouer qu’il soit de 3/4 face ou de 3/4 dos. Avant la longue étape du lendemain, nous pourrions assister à une course tactique. Il n’est pas à exclure que les échappés parviennent à tromper la vigilance du peloton.

6é étape : Châteaubriant – Plancoët : Lundi 30 avril : 209,4 km

Elle sera la plus longue étape de cette édition 2023. La première partie du parcours ne présente pas de vraie difficulté avant le 40e kilomètre. Par la suite, c’est une succession de côtes et de faux plats que les cyclistes rencontreront avant de franchir la terrible vallée Verte. Ils s’approcheront du circuit final par des routes sinueuses. Le circuit de Plancoët laissera immanquablement des traces dans les jambes des coureurs. La course est classée difficile et intense. L’étape devrait créer des écarts.

7e étape et arrivée : Piré-Chancé – Châteaugiron : Mardi 1er mai : 163,5 km

Le départ de cette dernière course prendra son envol du Château des Pères de Piré-Chancé. L’itinéraire ne présente pas de véritables difficultés, mais les routes sont sinueuses et les velléités offensives pourraient être difficiles à contrôler. Le circuit urbain de Châteaugiron pourrait également surprendre quelques coureurs.