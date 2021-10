FINISTERE. LE COLLECTIF TOMAHAWK LANCE UN SOS

Le Collectif Tomahawk, fondé en 2009, est une asso culturelle sise dans la campagne du sud Finistère à Querrien. Créé par et pour des musiciens afin de défendre la musique indépendante, il appelle aujourd’hui aux dons.

Tomahawk c’est avant tout un projet culturel et musical ! Le collectif organise des concerts, des festivals et on accompagne les musiciens dans la professionnalisation. C’est pourquoi, il a créé des outils au fil du temps pour aider les musiciens dans le développement de leurs projets : le Pack du Zikos & dbTribe.

Au fil du temps, Tomahawk est devenu bien plus, l’association a développé de nombreuses actions solidaires en direction du territoire. Une vraie tribu s’est créée… On fait de la récupération alimentaire qu’on redistribue aux bénévoles, des ateliers artistiques, de nombreux chantiers et partenariat associatifs !

COUP DE PROJECTEUR SUR DBTRIBE

Un gros projet que Tomahawk développe depuis déjà 7 ans, dans lequel l’association a investit 350 000€ de budget en tout ! Jusqu’à 11 salariés qui ont travaillé dessus, 22 personnes au sein de l’association et des heures de brainstorming. La plateforme de booking gratuite et collaborative est sortie en décembre 2016, aujourd’hui, c’est plus de 8 000 musiciens inscrit et 12 000 lieux de diffusion recensés. Cette année, l’asso espère pouvoir remettre un bon coup de collier ! On a déjà commencé à préparer le graphisme, l’ergonomie et un nouveau cahier des charges qui rendra l’application plus simple d’utilisation, adaptée sur téléphone portable et beaucoup plus collaborative.

En l’espace de quelques années le nombre d’apaches ralliant la bannière de Tomahawk n’a cessé de croître : artistes de tout poil, jeunes volontaires en service civique, habitants du cru, artisans, keupons, chefs d’entreprises et toute sorte d’humanoïdes. Le tout : guidé par l’humain, l’acceptation de la différence, l’amour de la musique et le partage…

POURQUOI UN FINANCEMENT PARTICIPATIF ?

Durant l’année 2020 notre cher ami le covid a déboulé ! On a pu organiser tout plein de concerts l’été 2020, s’adaptant chaque semaine au renouveau des protocoles sanitaires et même jusqu’à la mise en place d’un bar sans alcool !

L’année 2021 a été encore plus compliquée, non seulement l’asso a annulé le festival mais aussi la fête de soutien au festival. Encore un coup dur pour le modèle économique, déjà bien fragilisé car sans organisation de concert, pas d’autofinancement pour l’asso ! Tomahawk a presque la tête sous l’eau…

A quoi vont servir les fonds récoltés ?

ET COMMENT VA ÊTRE INVESTIT L’ARGENT ?