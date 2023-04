La chanteuse Thérèse présente son nouvel EP metaREverse

Le nouvel EP de Thérèse, metaREverse, paraîtra le 28 avril 2023. Le clip du single « No rules », extrait de l’EP, est sorti le 5 avril.

Après Rêvalité, un premier EP émancipateur réglant son compte au passé à coups de singles remarqués, en affirmant son désir (« T.O.X.I.C ») ou son identité (« Chinoise ? »), Thérèse revient avec un nouvel EP, metaREverse, questionner nos futurs.

« Quels humains serons-nous demain ? »

Interrogeant nos rapports au monde numérique et virtuel, Thérèse interroge surtout sa propre humanité – fascinée par sa subtile complexité – à travers les sonorités des 5 titres co-composés avec Adam Carpels, co-réalisés et mixés par Alexandre Zuliani (Thérapie Taxi, Michel etc.). En effet, le mélange d’intensités de voix, de flows, de langues (français, anglais) et langages, de rythmes et de textures, issus d’instruments et d’effets purement électroniques ou d’instruments organiques enregistrés puis retravaillés (le rubab de Kengo Saito et les congas d’Aksel Bahouche) abrite de nombreuses facettes de notre espèce. metaReverse offre une multitude de possibilités à vivre à partir d’un même kaléidoscope musical. Un voyage au cœur de notre urbanité contemporaine où s’entrechoquent flow rap, mélodies hyperpop et électronique expérimentale.

Après les singles « Jealous » et « Mala Diva », Thérèse fête son retour à la vie avec le fracassant « No Rules ». Elle pose un flow amusé sur une musique co-composée avec Adam Carpels, mixé et co-réalisée par Alexandre Zuliani et masterisée par Benjamin Joubert. Le morceau mêle jersey club, pop et hip-hop, dans lequel on retrouve des instruments traditionnels : les congas d’Aksel Bahouche, trafiqués par des machines et des samples de rubab de Kengo Saito. Les paroles sont sans détour, teintées d’une vibe absurde.

« No Rules » est une ode jubilatoire à la liberté, à notre entièreté, à notre complexité puisqu’il est impossible de ranger l’être humain dans une case, de l’essentialiser. À l’ère des raids numériques et de la « cancel culture », ce morceau nous invite à assumer et chérir nos différences, nos incohérences, nos contradictions. Pour mieux vivre celles des autres. Avec les autres. À l’instar du titre du morceau, le clip, réalisé par Genial (Charlie Montagut et Thomas Daeffler), assume pleinement son côté « No Rules » où la direction restera éternellement un point d’interrogation multicolore.

En introduction, imaginez (ne questionnez plus) un sachet de nouilles instantanées déshydratées, qui ressemble à une compression de César. Mettez-la 5 minutes au micro-ondes. Vous obtiendrez un véhicule taille réelle à faire saliver tout le quartier. Objet de liberté – et donc de toutes les convoitises – elle gît, fière et centrale au milieu d’un parking digne d’un film de science-fiction où un joyeux gang prend la pose. Imaginez ensuite cette voiture, entre les mains de Thérèse, filer dans la nuit pour atterrir dans le ciel.

Derrière ce scénario loufoque, se cache un hommage à la liberté. Celle de créer, de rire. D’offrir un « pourquoi pas ? » à tou.te.s celles et ceux qui se demanderont pourquoi. Rappelant que l’absurdité de la vie fait aussi sa beauté. C’est également un hommage à la liberté d’être. À travers ce casting d’êtres humains entiers, complexes, complémentaires malgré les apparences.

À propos de Thérèse

© Lisa Miquet

Musicienne, styliste, modèle et militante, Thérèse tatoue dans le réel son conte des mille et une vies. Femme-arc-en-ciel, elle se déploie entre la pluie et le beau temps. Colorée et insaisissable, nuancée et sans limite. À l’image de son parcours, sa musique est libre, engagée, métissée, populaire et exigeante.

Styliste depuis 2019, elle collabore avec différent.e.s musicien.ne.s (Bilal Hassani, Sônge, Seb la Frite, Nayra, Lonepsi etc.), marques (Spotify, Fête Impériale, NUXE) et formations (Sup de Pub, Casa93). Elle a prêté son visage sur les clips de Flèche Love, Süeür, Teleraptor, pour des séries Netflix et campagnes Gucci Beauty x Vogue UK, Savage x Fenty, Vinted, Undiz x Aya Nakamura, Palladium, Kickers, Ysé et Superbe et de nombreuses marques de jeunes créateur.ice.s dont elle soutient les valeurs.

En parallèle de la mode, elle s’intéresse à voix haute à la question de la liberté et du vivre ensemble, à travers les thèmes du féminisme inclusif, de l’identité culturelle ou sexuelle et du concept « d’individuation ». En témoignent ses nombreuses prises de parole dans les médias / podcasts (Quotidien TMC, C l’hebdo, Loopsider, Madame Figaro, Causette…) ou événements militants / grand public ou dans des centres culturels et écoles. Avec le souci de rendre le savoir accessible et la réflexion commune. Son engagement se lit, s’écoute et se regarde (doc sur demande).

Une artiste qui s’obstine à toucher le cœur et le corps, pour faire bouger la tête. Et vice versa.