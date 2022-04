Près de Rennes à Hédé-Bazouges Ondine Cloez cultive ses plantes au Théâtre de poche

En mai, Le Théâtre de Poche de Hédé-Bazouges vous donne rendez-vous avec Ondine Cloez. Certains d’entre vous ont déjà eu l’occasion de découvrir son travail : chorégraphe – performeuse, elle avait présenté son premier solo Vacances Vacance, au festival BONUS en 2019. Un esprit fin…

En cultivant des plantes médicinales de son jardin, Ondine Cloez déterre Regimen Sanitatis Salernitarium, recueil populaire de préceptes d’hygiène de vie, manuel pour une relation au corps et au monde. Ces poèmes en alexandrins traitent du rhume, du sommeil et de la passion amoureuse comme de l’été, de la cerise ou du vin. Cet ouvrage est pour elle le point de départ d’une reconstitution esthétique, autour du langage, du corps et de l’imaginaire.

Pour sa carte blanche, Ondine Cloez nous propose deux projets autour de ce recueil :

L’art de conserver la santé et Salerno.

Les gestes, liés à des pratiques anciennes que nous pensions oubliées, ont-ils véritablement disparu ? Serait-il possible, en chantant des poèmes, de se remémorer des mouvements que l’on croyait perdus ?

Dans cette pièce chorégraphique chantée, Ondine Cloez et deux danseuses complices explorent l’imaginaire qui sépare les corps d’aujourd’hui et ceux d’hier. Cette pièce parlée met en résonance des poèmes médiévaux avec notre époque, et questionne les éléments qui traversent le corps humain et participent à sa bonne santé.

Vendredi 6 mais + Samedi 7 mai / 20:30

Durée : 1h

Tout public dès 14 ans

Tarifs : 13€ / 10€ / 8€ / gratuit avec le PASS

Réservations : 09 81 83 97 20 / billetterie en ligne / billetterie@theatre-de-poche.com

réservez

Salerno est un nom de groupe, une expérimentation musicale de Anne Lenglet, Clémence Galliard, Ondine Cloez et Vic Grevendonk.

À l’issue d’une semaine de résidence, la soirée détendue sera l’occasion de découvrir ce tout nouveau projet musical autour des aphorismes de Regimen Sanitatis Salerniatum.

Durée : 1h

Tout public

Tarif unique : 6€ / gratuit avec le PASS

Réservations : 09 81 83 97 20 / billetterie en ligne / billetterie@theatre-de-poche.com

réservez

Au Théâtre de Poche de Hédé-Bazouges :