RENNES. LE THÉÂTRE AMATEUR AU DEVANT DE LA SCÈNE

Dimanche 28 novembre 2021, la jeune compagnie rennaise de théâtre amateur Doroguina jouera Le récit de Sarah Isaakovna à la maison de quartier de la Bellangerais, dans le cadre des événements labellisés par #DAR (Dimanche à Rennes). Organisé par la FETTAAR – Fédération des Troupes de Théâtre Amateur de l’Agglomération Rennaise, l’événement est une belle occasion de mettre sur le devant de la scène un théâtre diversifié, parfois surprenant et toujours accessible, qui s’adresse au plus grand nombre, mais qui demeure pourtant pas assez visible.

Dimanche 28 novembre, à la maison de quartier de la Bellangerais, les habitants de Rennes, et de sa métropole, sont conviés à l’événement « Théâtre d’Ici et Là », organisé par FETTAAR, la Fédération des Troupes de Théâtre amateur de l’Agglomération Rennaise. Ce premier spectacle de la compagnie Doroguina mettra en scène Le Récit de Sarah Isaakovna, en partenariat avec l’ADEC et Rennes Métropole, qui labellise régulièrement leurs propositions dans le cadre de Dimanche à Rennes.

La FETTAAR : « La porte d’entrée pour découvrir le théâtre »

Au commencement, il y eut une réflexion sur l’état des lieux de la culture à Rennes, en concertation avec l’ADEC – Maison du Théâtre Amateur, structure emblématique du théâtre amateur de l’Ille-et-Vilaine, au même titre que le Triangle pour la danse, l’Antipode pour la musique ou la Paillette pour le théâtre, et différentes compagnies de théâtre amateur.

« Les différentes structures ont réfléchi à la manière de gérer leur problématique commune : l’envie de jouer, mais très peu de lieux pour nous accueilli – explique Xavier Beaufils, président de la fédération et l’un des initiateurs de sa création – On a mis la FETTAAR en place pour fédérer tous les lieux d’accueil. Le deuxième objectif était d’échanger autant au niveau du personnel que des compétences, de la communication ou du matériel. »

Rapidement, une action forte a été mise en place : jouer dans tous les quartiers de Rennes Métropole durant une année. « Le FETTAAR compte 32 compagnies de théâtre amateur, de Rennes et sa métropole (Chavagne, Bruz, Vern-sur-Seich, Pont-Péan) », précise Xavier. « Et 50 à 60 actions théâtrales se jouent tous les ans, de novembre à juin, la plupart du temps le dimanche, dans les quartiers et dans une partie non négligeable des communes de l’agglomération rennaise. »

La FETTAAR oeuvre ainsi à démocratiser le théâtre, parfois considéré à tort comme un loisir suranné. Objectif : rendre le théâtre à tous en se rendant au plus proche de différentes populations qui méconnaisse cette belle discipline.

« Notre motivation s’inscrit dans l’éducation populaire : aller au plus proche possible des gens en proposant des tarifs extrêmement raisonnable qui permettent une accessibilité au plus grand nombre : 2 € en tarif réduit et 4 € en tarif plein »

Au regard de prix parfois trop élevés pour entrer dans le budget de certains, la fédération s’efforce de faire découvrir ce divertissement culturel à tous. « Nous jouons dans les salles où les futurs spectateurs ont l’habitude de faire leurs activités. Parmi elles, on propose du théâtre. Nous n’avons pas les mêmes objectifs et les mêmes ambitions que les compagnies professionnelles ou les lieux comme le TNB et la Paillette qui font du reste un travail remarquable. »

Loin d’être antagoniste avec le théâtre professionnel, qui s’adresse à un public plus averti, les propositions du théâtre amateur se révèlent complémentaires. « Pour moi, le théâtre amateur est la porte d’entrée qui peut justement permettre aux non-initiés d’aller, par la suite, voir les pièces proposées à la Paillette, au TNB ou à l’Opéra », explique-t-il. « Le théâtre amateur est un grand pourvoyeur de spectateurs potentiels pour le théâtre professionnel. » Notamment, grâce au pluralisme des propositions.

Pourvoyeuse de futurs passionnés, la fédération permet une ouverture culturelle grâce à la palette très éclectique des compagnies membre : théâtre classique, contemporain, pour enfants, chanté ou encore d’improvisation. De la chanson contemporaine et des one man shows sont également proposés. « Certaines compagnies jouent des classiques comme Le Leg de Marivaux ou Le Cabaret de Molière, d’autres L’aiguilleur de Riane Stellan ou Zaï zaï zaï zaï, tiré de la bande dessinée. Il y a aussi des propositions plus littéraires comme l’Étranger de Camus. » Et le nombre de visiteurs annuel, quatre à cinq mille personnes, traduit une vraie appétence pour la discipline. « Il y a une demande très précise et des gens qui nous suivent sur plusieurs spectacles. »





Depuis sa création, il y a près de cinq ans, la fédération est également en lien étroit avec l’ADEC, qui les accueillent régulièrement dans son théâtre. « Ils nous aident sur les problèmes techniques rencontrés dans les salles, au niveau de la communication et font le lien entre les compagnies qui et la fédération », précise Xavier. « Ils conservent également le matériel que l’on ne peut pas stocker. »

La FETTAAR vit principalement grâce aux subventions de la ville de Rennes et à des comédiens bénévoles passionnés. « On a une autonomie de gestion très forte et les lieux de Rennes sont très accueillants, car on ne va dans un lieu que s’ils peuvent nous accueillir gracieusement », ajoute Xavier Beaufils. « On paie la SACD [la société des acteurs et comédiens dramatiques, ndlr.], la gestion administrative et la communication, ce qui nous permet de rentrer dans nos frais. » En lieux d’accueil, citons, entre autres, Léon Lagrange, une grande partie des Centres Paul Bert, des structures administratives tels le Village d’Alphonse, l’Élabo ou encore la Mie Mobile, et la plupart des maisons de quartier de Rennes, dont La Bellangeraie qui accueillera prochainement l’événement « Théâtre d’Ici et là », pour Le Récit de Sarah Isaakovna de la compagnie Doroguina.

Le Récit de Sarah Isaakovna de la Cie Doroguina

Constituée spécialement pour ce spectacle, qui perdurera certainement à travers d’autres projets, la compagnie Doroguina propose dimanche 26 novembre le spectacle Le Récit de Sara Isaakovna. Une nouveauté théâtrale pour la première fois montrée dans le cadre de la FETTAAR. « Vingt-deux spectacles sont programmés jusqu’en mars dont 15 nouveaux. Ce qui est réellement un exploit dans le cadre du covid. Parmi eux, Les Fourberies de Scapin de Molière, Version originale non sous-titrée, Femme non éducable, Arsenic et vielle dentelle, Inspecteur Toutou, Huit femmes, et bien d’autres. »





« Le grésillement d’une voix russe dans un magnétophone… Le son du projecteur de diapositives…Une vieille photo…Deux femmes portant la voix d’une autre femme…Récit d’une absente à un absent pour les présents. » Mis à part le synopsis, très peu d’informations ont filtré sur la pièce en elle-même et Xavier Beaufils aiguise notre curiosité en restant évasif… « C’est un récit assez intimiste qui se passe dans la Russie des années 60, avec toutes les problématiques, de liberté notamment, que l’on trouve derrière », précise le président de la fédération. « C’est encore la Guerre Froide et deux femmes parlent des absences et d’autres femmes. » Raison supplémentaire, s’il en fallait une, de courir découvrir Le Récit de Sarah Isaakovna et, par la même occasion, les joies et plaisirs du théâtre amateur rennais.

Dimanche 28 novembre 2021, Le Récit de Sarah Isaakovna, Compagnie Doroguina, organisé par la FETTAAR, dans le cadre de Dimanche à Rennes, à 15 h. 45 minutes

Mise-en-scène : Louise Putov

Avec Isabelle Ereac, Marie-Pierre Vallès et Louise Putov.

Maison de quartier de la Bellangerais

5 rue du Morbihan

Tarifs : 4 € / 2 €

