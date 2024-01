Après le succès de la tournée 2023 dans les plus grandes villes de France, The Dire Straits Experience est de retour en France dans 14 villes à l’automne 2024 dont une au Zénith de Paris le 6 novembre à l’occasion du Word Tour 2024-2025 « Shiver in the Dark ». Ils débuteront leur tournée par Rennes le 1er novembre 2024 !

Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, The Dire Straits Experience ressuscite leur légende avec brio ! Ce dernier a su se réattribuer cette musique intemporelle qui captive toujours autant le public…

Leur ferveur et enthousiasme représentent plus qu’un simple hommage grâce aux nombreux titres qui seront joués comme « Sultans of swing », « Money for nothing » ou « Private investigations » et à la présence de Chris White ancien membre du groupe, accompagné de six musiciens de renommée internationale !

Leur défi, transmettre l’héritage de Dire Straits aux générations futures !

Le succès du groupe n’est plus à prouver pour le plus grand bonheur de ses fans qui pourront le retrouver lors des concerts dans l’hexagone en 2024.

Cliquez sur le lieu pour obtenir vos tickets :



01 novembre RENNES – LE LIBERTÉ

02 novembre NANTES – ZÉNITH

03 novembre TOURS – PALAIS DES CONGRÉS

05 novembre CAEN – ZÉNITH

06 novembre PARIS –ZÉNITH LA VILLETTE

07 novembre ORLÉANS – ZÉNITH

09 novembre LILLE – ZÉNITH

10 novembre STRASBOURG – ZÉNITH

11 novembre NANCY – ZÉNITH

12 novembre GRENOBLE – SUMMUM

14 novembre CLERMONT-FERRAND – ZÉNITH

15 novembre TOULOUSE – ZÉNITH

16 novembre TOULON – ZÉNITH

18 novembre DIJON – ZÉNITH