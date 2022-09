Rennes. Tête de chou café, moitié disquaire et moitié bar

Le Tête de chou café à ouvert ses portes en 2019 au 15 rue Kléber. Un espace à l’ambiance rock qui conjugue les passions pour les vinyles, la bière et la restauration de Philippe et Guillaume, à l’initiatives du projet. Tête de Chou café cherche aujourd’hui à se dynamiser en multipliant l’organisation d’événements culturels et de soirées. Venez vous relaxer après votre journée au Tête de choux café, une bière à la main sur un fond musical original.

Il y a trois ans, Philippe et Guillaume quittent leur travail respectif pour se lancer dans le projet d’ouvrir le Tête de Chou café. Le nom met à l’honneur Serge Gainsbourg, en référence à l’une de ses chansons : L’homme à la tête de chou, et recoupe les deux activités principales du lieu : le restaurant et l’espace disquaire. Les co-gérants souhaitent se concentrer principalement sur ces deux dernières activités, en limitant celle du bar à trois soirs par semaine. Après le premier confinement, le café engage un changement de trajectoire. Suite au départ en 2020 de son associé, Philippe récupère l’entièreté de la gérance du café. Cette nouvelle situation patronale s’ajoute à la crise du Covid et l’invite à réinventer ses activités. Il fait alors le choix de privilégier les activités nocturnes du café : « On a arrêté la restauration le midi en juin dernier. Je suis reparti sur un bar plus classique avec café concert », développe Philippe. Le versant restauration de Tête de Chou café s’axe exclusivement sur ce que le patron du bar nomme « du grignotage de bistro », incluant des planches de charcuterie, de fromage et autres tapas végétariens.

Amateur de bière, Philippe en propose un large choix, découlant d’une sélection unique et personnelle. Généralement, les bars passent un contrat avec des brasseurs ou des distributeurs ce qui cantonne la sélection des boissons à leur catalogues. Philippe à lui souhaité s’émanciper de tout contrat pour pouvoir proposer à la clientèle un choix de bière varié : « C’est toujours de la craft, de la bière artisanale, pas de grosse brasserie », précise-t-il. Philippe privilégie également une provenance locale de ses bières dont une large partie est bretonne. Il se fournit entre autres à la brasserie Bizhhh, située au Rheu. Une autre partie de ses bières proviennent d’autres régions françaises : « quand je pars en vacances, comme cet été dans le Jura, je regarde les brasseries autour et puis je prends un carton ou deux, l’offre au bar est donc limitée ».

Si Philippe fait mousser sa bière au bar, la musique le branche aussi et il continue toujours d’alimenter l’espace disquaire. L’univers musical du bar peut aller du punk en passant par le rock ou le métal jusqu’à l’électro. Là encore, le patron de Tête de chou café adopte une démarche autonome dans la mesure où il se concentre sur des labels indépendants tels que Cartelle ou Swish Swash Record. De manière générale, ces labels sont les mêmes qui se produisent en concerts dans son café. En raison du coût élevé du vinyle, Philippe propose aussi « de la cassette et quelques CD. La cassette est un objet qui n’est pas cher, il y a toujours un lien de téléchargement ce qui permet d’avoir les sons en bonne qualité et sans te ruiner. ». Par ailleurs, le bar met en place un système de dépôt-vente de disques, « ce qui permet de tomber sur des pépites ».

En plus des concerts que le bar accueille déjà, Tête de chou café souhaiterait élargir son offre culturelle à la clientèle. Philippe voudrait élaborer ce qu’il appelle un « café culturel ». Il projette d’accueillir des expos photos, de peinture, de collage, des troupes de théâtre, notamment des groupes d’improvisation ou organiser la venue de tatoueurs pour des journées flashs. Fin novembre, une battle de drags queen éclatera au bar. Tête de chou café multiplie les performances artistiques et redouble de propositions. En plus de l’accueil d’événements tels que les anniversaires ou pots de départ, des soirées à thème sont également programmées comme des soirées blind test. Le bar n’a certainement pas la tête dans les nuages lorsqu’il s’agit de satisfaire et surprendre sa clientèle.

Tête de chou café situé au 15 rue Kléber, plus d’info

Horaire : Ouvert du mardi au samedi 17h00-1h00