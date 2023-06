Bruz. Terres et maires ou le salon des communes d’Ille-et-Vilaine du 6 au 7 juillet

Avec 150 partenaires institutionnels et privés, le salon des communes et intercommunalités d’Ille-et-Vilaine s’annonce comme le rendez-vous incontournable des collectivités et de tous les acteurs économiques locaux et régionaux. Du 6 au 7 juillet 2023 au Parc des expositions de Bruz (Rennes).

Dans une conjoncture difficile, il offre à l’ensemble des partenaires de l’action publique une occasion unique de participer à la mise en œuvre de solutions concrètes, en phase avec les besoins et spécificités des territoires. Pour les entreprises de tous secteurs et de toutes tailles, la commande publique est un levier de compétitivité essentiel à actionner au service du développement de projets durables et responsables.

À l’initiative de l’AMF 35, le salon des communes et des intercommunalités d’Ille-et-Vilaine, Terres & Maires, se déroulera au Parc des expositions de Rennes – Saint-Jacques les 6 et 7 juillet 2023. Véritable salon professionnel de l’action publique, il offre aux entreprises et apporteurs de solutions de toutes tailles, de tous secteurs, l’occasion d’échanger en direct avec les élus et décideurs locaux.

Avec 333 communes et 18 intercommunalités adhérentes en Ille-et-Vilaine et la participation des départements voisins, dont la Mayenne, la Manche et la Loire-Atlantique, le salon Terres & Maires réunit l’ensemble des décideurs locaux : Maires, Présidents d’Intercommunalité, équipes municipales et communautaires, agents territoriaux et partenaires institutionnels des collectivités. Terres et Maires réunit des représentants de communes de toutes tailles (Visseiche – 860 habitants, Bourgbarré – 4 500 habitants, Vitré – 19 000 habitants ou encore Saint-Grégoire – 10 000 habitants), dont les enjeux peuvent être autant spécifiques que communs : dynamiser les communes rurales, entamer ou poursuivre la dématérialisation des services publics, concilier développement, croissance démographique et respect de la biodiversité, développer des services de mobilités durables, etc.

—> Site web : https://terres-et-maires35.bzh/

Parc des expositions

La Haie Gautrais, Bruz, 35170