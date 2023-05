Telgruc-sur-Mer. Découvrez le mermaiding avec les Sirènes du Bout du monde 

La nage de sirène, appelée aussi de l’anglais mermaiding, est en plein essor depuis une dizaine d’années. La Bretagne avec son littoral ne fait pas exception. L’association Morganez, les Sirènes du Bout du monde est basée à Telgruc-sur-mer dans le Finistère. Unidivers vous raconte l’histoire et vous fait découvrir cette nouvelle activité sportive et esthétique qui demande de l’endurance et de l’aisance dans l’eau.

La sirène, cette créature légendaire mi-femme mi-poisson, tout le monde la connait. Elle a étonné, inspiré, souvent fait rêver chacun de nous, au moins une fois dans sa vie au cours de son enfance, dans les livres, les contes, les films d’animation, etc.

Selon la tradition la plus répandue, les Sirènes étaient des êtres représentant les âmes des défunts. Au départ, elles étaient représentées en oiseaux avec une tête humaine. Elles envoûtaient les hommes en les attirant vers elles grâce à leur charme et avec leurs chants mélodieux. Ensuite elles les entraînaient pour périr dans une vaste prairie, couverte d’ossements appartenant aux infortunés marins qui les avaient précédés. A partir du Moyen Âge, les légendes des contrées nordiques représentaient les sirènes en bustes de femmes avec une queue de poisson. Selon les auteurs de l’époque, leur nombre pouvait varier, mais la plupart du temps les sirènes sont représentées en étant au nombre de trois : une qui joue de la lyre, l’autre de la flûte et la troisième chante. Le poète grec Lycophron de Chalcis (IVᵉ siècle avant JC) leur avait donné les noms de Ligeia, Leukosia et Parthénopé. Quand au philosophe Platon (428 avant JC-348 avant JC), il mentionnait l’existence de huit sirènes. D’autres leur attribuaient des ailes. Selon les Grecs, les sirènes avaient un temple, appelé Athéna, sur la presqu’île de Sorrente en Italie.

Ligea, Leukosia et Parthénopé







La nage de sirène est devenue une discipline sportive très en vogue dans notre pays. Appelée aussi mermaiding, elle a pris ses toutes premières origines dans les années 1920 en Australie avec la féministe et championne de natation Annette Kellermann. Elle revendiquait une pratique sportive pour les femmes et associait déjà la nage synchronisée à un rôle de sirène dans un aquarium. En 1952, le film La petite sirène, retrace la vie de Annette Kellermann.

En Chine, la pratique de la nage de sirène fait fureur ! Dans une station balnéaire sur l’île de Hainan a lieu le 28 avril 2021 le plus grand spectacle de mermaiding. Les Chinois obtiennent le record du monde du spectacle aquatique avec une centaine de nageurs qui se sont parés de leur costume d’écailles.

Sur l’île de Hainan en Chine

D’autres pays démocratisent le mermaiding, la France en particulier qui compte de plus en plus d’adeptes. Elle séduit dans les écoles de natations, dans des associations ou même individuellement, parfois juste entre copines. La première école de sirènes à vue le jour à Marseille en mai 2015. Dans le Morbihan, la maître-nageuse Julie Niergot a créé son école de sirènes à Quiberon en 2021. Plusieurs personnalités se sont fait un nom avec la nage de sirène. On trouve aujourd’hui des sirènes et tritons professionnels, car les hommes rejoignent aussi le mouvement à la mode, même s’ils sont encore moins nombreux. Claire est la première sirène professionnelle française. Elle jongle entre entraînements d’apnée, représentations aquatiques, réalisation de costumes et shooting photos.

L’association Morganez, les Sirènes du Bout du monde de Telgruc-sur-mer sont toutes des jeunes filles et jeunes femmes passionnées par la nage de sirène. Elles s’appellent Estefania, Egea, Mégane, Marine, Kam, Sandra, Adeline, Kelly, etc. Le groupe est géré par Corail, la sirène bretonne – Mermaid Bretagne. La discipline est on ne peut plus sportive ! Elle requiert beaucoup de volonté et d’exercices, en commençant par l’apprentissage de la respiration hors de l’eau puis de la pratique de l’apnée dynamique et de sa résistance sous l’eau. On se muscle et on danse. Seulement là, les sirènes pourront nager comme les dauphins en ondulant leur corps avec leur ventre et leur queue de poisson. L’activité est aussi agréable pour ces nageuses car elle possède un côté très esthétique : il y a le plaisir de porter une jolie tenue, avec ses couleurs vives, la brillance de ses écailles, le maquillage. Tous ces accessoires sont nécessaires pour se transformer en une magnifique sirène. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres.

Les Sirènes du Bout du monde s’entraînent en piscine à Vannes, au Crozon et en mer. Elles organisent des stages, des initiations à la nage pour jeunes sirènes et jeunes tritons et participent à des élections comme l’année dernière, le dimanche 31 juillet à la piscine de Vannes (56). Parmi huit candidates, il y avait Adeline qui représentait la Bretagne. Mais ce fut Camille Guillin, Miss Mermaid Bourgogne-Franche-Comté, qui a remporté l’écharpe de Miss Mermaid France.

les candidates à l’élection Miss Mermaid France de Miss

Adeline concourrait pour la Bretagne en bas à gauche





Haut les nageoires ! Les beaux jours sont là et la saison est lancée pour les Morganez. La première initiation de l’année s’est déroulée samedi 22 avril 2023 à la piscine Nautil’ys de Crozon et ce fut à nouveau l’occasion pour les Sirènes du Bout du monde de partager leur passion avec une vingtaine de petits et plus grands poissons, curieux d’en apprendre plus sur l’univers des sirènes. L’initiation consiste à réaliser diverses figures sous l’eau et à apprendre à lâcher prise au profit d’un bien-être mental et physique. La remise en route est fort agréable afin de préparer au mieux les évènements de l’été.



Initiation





L’association est actuellement à la recherche d’un photographe : Shooting à prévoir secteur Finistère nord – presqu’île de Crozon avec une possibilité, si besoin, de covoiturage depuis les alentours de Brest. N’hésitez pas à nous contacter. Merci.

Infos pratiques

Une rencontre sirènes et tritons de Bretagne sera organisée le 15 juillet 2023, à la piscine Nautil’ys de Crozon