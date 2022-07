TDN 2022. La Bande à Tyrex, un show sur les chapeaux de roues !

C’est à vélo que déboule La Bande à Tyrex, le tout premier spectacle de la compagnie éponyme. Celui-ci se produira à l’occasion des Tombées de la nuit le jeudi 7, le vendredi 8 et le samedi 9 juillet 2022 au Carré du Guesclin du Thabor. Habiles musiciens et as du guidon confondus s’élancent sur la piste pour vous garantir un show riche en acrobaties.

Tous en piste ! Le collectif La bande à Tyrex réunit neuf artistes circassiens issus de part et d’autre de l’Hexagone. S’ils se sont réunis, c’est par une passion commune pour le cyclisme acrobatique, une discipline largement répandue en Allemagne et pourtant méconnue en France. Se saisissant de leur fidèle destrier, ils exécutent moult pirouettes et cabrioles, font crisser les pneus, perdent les pédales, et jouent en virtuose de toutes les possibilités que peut leur offrir la fameuse bicyclette. Un ballet plongé dans une musique pop et soul que performe chaque membre de la compagnie à l’aide d’accordéon, de batterie, de ukulélé, de saxophone, de clarinette et de trompette. S’enchaînent ainsi reprises et compositions originales sur une piste de cirque qui, à la fin du spectacle, se transforme en piste de bal.

© Maxime Steckel

Une bande qui a le vent en poupe, puisque l’ambassade de France a déjà fait appel à eux, le mois dernier, pour réaliser des extraits de leur spectacle en Arménie. Une occasion en or pour partir à la rencontre d’une culture et d’un public différent. Parmi ces rendez-vous, ils ont échangé avec des musiciens locaux avec lesquels ils ont joué, par la suite, quelques propositions dans plusieurs villes du pays pendant deux semaines. La Bande à Tyrex est donc bel et bien un spectacle à vocation nationale et internationale !

© Pierre Barbier

Transgressive ou inventive ? En réaction aux restrictions liées au pass sanitaire, La Bande à Tyrex a décidé, contre vents et marées, de continuer à se produire partout et pour tous et ce, sans distinction de schéma vaccinal. Alors leurs performances ont pris la forme de concerts sauvages. Ils débarquaient en pleine rue pour jouer de la musique ou performer sur leurs cycles et peut-être les avez-vous déjà aperçus tantôt en Charente-Maritime, tantôt aux alentours de Rouen ? Une lutte contre des mesures jugées abusives, qui a duré le plus longtemps possible, mais inenvisageable sur le long terme. En effet, le choix difficile de jouer sans être rémunéré devait forcément mener à une situation asphyxiante, et c’est avec grand plaisir qu’ils peuvent remonter aujourd’hui sur scène.

© Pierre Barbier

Si le collectif est tout jeune, ses membres n’en sont pas à leur coup d’essai. Tout commence en 2014 à La Cascade, Pôle National Cirque de Bourg Saint Andéol, où se tenait “Roue Libre”, une rencontre entre cyclistes acrobatiques. Pendant trois jours, Camille Chatelain, Cyril Choyé, Valentin Duchamp, Jonathan Gagneux, Charlotte Kolly, Benny Martin, Pierre Alban Monfreux, Benjamin Renard et Robin Zobel s’entraînent ensemble pour la première fois. Pratique plutôt solitaire, le vélo acrobatique n’a, a priori, pas pour vocation d’engendrer des troupes. C’est pourtant le contraire qui se passe et bien plus que cela, c’est une bande d’amis qui voit le jour ! Le feeling passe bien entre eux et le désir de créer un spectacle naît. Au bout de seize semaines de recherches, La Bande à Tyrex parachève sa pièce éponyme. Une aventure appelée à faire un long chemin. Sur sa route, des dates sont déjà prévues à l’étranger, notamment en Allemagne.

© La Bande à Tyrex

INFORMATIONS PRATIQUES :

Le spectacle La Bande à Tyrex sera visible à 21h30 le jeudi 7, le vendredi 8 et le samedi 9 juillet 2022 au Carré du Guesclin du Parc Thabor à Rennes.

À partir de 6 ans

Entrée 5 € / 2 € pour les adhérents à Sortir !

Durée : 1h10

Site des Tombées de la Nuit : https://www.lestombeesdelanuit.com/

Site de La Bande à Tyrex : https://www.labandeatyrex.fr/

Téléphone : 02 99 32 56 56