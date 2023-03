Taupont : Un village, un jardin médiéval et un troc aux plantes le 10 avril 2023

Le village du Vieux Bourg de Taupont (56), à seulement 4 km de Ploërmel, a conservé tout son patrimoine avec la chapelle Saint-Golven, ses calvaires et son Pont neuf. En contrebas de la chapelle, l’association Les Amis du Vieux bourg a recréé un jardin médiéval, le jardin de la Cour Pic-vert. Le lundi de Pâques, 10 avril 2023, elle organise son premier Troc Graines et plantes au sein du jardin médiéval.

Un groupe de bénévoles de l’association Les Amis du Vieux bourg à Taupont entretenait depuis quelques années l’idée de créer un jardin partagé pour permettre des rencontres au printemps et en automne autour des plantes. Après mûres réflexions, c’est un jardin médiéval qui a été décidé. Le projet a vu le jour derrière la chapelle Saint-Golven, sur un espace de 1500 m2 environ. Il a été baptisé Jardin de la Cour Pic-vert de façon à respecter le nom attribué au site à l’époque médiévale de ce village historique qui conserve tout son patrimoine. Le 10 avril 2023, l’association invite le public à participer à la première édition de son Troc Graines et plantes au sein du jardin médiéval, pour une rencontre chaleureuse entre jardiniers passionnés.

Une partie des membres de l’assocation Les Amis du Vieux bourg

Le projet a pris forme lorsque la Communauté de communes avait lancé un appel à candidature auprès des associations de patrimoine pour proposer des actions culturelles. « Nous nous sommes lancés sur le départ en décrivant notre projet et avons retourné le dossier. Pour notre grand plaisir, nous avons reçu en réponse des encouragements et des contacts », se souviennent les bénévoles. De son côté, la municipalité de Taupont avait donné l’accord pour accompagner le projet. Un groupe atelier jardin, composé par une quinzaine de membres sur la trentaine au total des Amis du Vieux bourg, s’est aussitôt formé pour la création d’un jardin médiéval.

Les travaux ont commencé au printemps 2020 avec le soutien des services techniques de la commune, pour les apports de matériaux, la terre et l’élagage des arbres. Les bénévoles se sont attelés à nettoyer la parcelle, l’ont désherbée et ont taillé la haie, etc. Puis la structure, sur laquelle le jardin médiéval allait prendre place, a pris forme. Des parterres en buttes ont été confectionnés, des carrés séparés les uns des autres par du tressage de branches, comme cela se faisait au moyen-âge. D’autres techniques médiévales ont été reproduites, le tout assemblé à partir du bois taillé préalablement. Le parterre symbolique en forme de triskel breton n’a pas été oublié ! Au sol, un paillage a été répandu servant d’une part à protéger la terre du froid et pour pouvoir la travailler durant tout l’hiver, et d’autre part pour éviter la pousse des herbes indésirables.

L’équipe de bénévoles s’est ensuite renseignée en matière de permaculture et de biodiversité puis s’est organisée entre elle pour l’entretien.

Après s’être renseigné sur la composition d’un jardin médiéval, les plantations ont vu le jour au printemps dernier, comme elles le verront à nouveau au printemps 2023 : des carrés de plantes vivaces avec des géraniums sauvages, des sédums, des cestrum oreilles, etc. ; des plantes aromatiques médicinales : de l’arnica, de la verveine, de la sauge, de la lavande, du romarin, etc. ; des petits fruits tels des framboisiers ou de la rhubarbe, etc. ; on y trouve aussi les fleurs liturgiques d’ornement comme l’armoise, le plantain, le sureau qui fleurissaient les lieux de culte au Moyen-Age.

Après le Pardon du Vieux bourg édition 2022 organisé sur le site l’été dernier, les Amis du Vieux bourg cultivent maintenant le projet d’organiser des rencontres, des visites pédagogiques, animées par d’éventuelles conférences, pour faire connaître ce lieu atypique au public, comme ils vont le faire le lundi de Pâques avec le Troc Graines et plantes. Ils vont perdurer dans leurs actions culturelles et continuer dans l’organisation de leurs spectacles, concerts et théâtres, soit en plein air autour du jardin médiéval, soit dans la chapelle Saint-Golven, le plan B en cas de météo défavorable. « L’importance pour nous est avant tout de conserver le patrimoine de la chapelle et du village. » Car l’association Les Amis du Vieux bourg, en partenariat avec l’association patrimonial Ô Fil du temps, entretient aussi la chapelle Saint-Golven.

Située à quelques km seulement au sud du bourg de Taupont, elle date du XII siècle et était la première église de Taupont. En 1875, elle est reléguée au rang de chapelle, remplacée par l’église Saint-Golven de Taupont, dite “la nouvelle église”, construite entre 1865 et 1873 par le chanoine Joubier qui souhaite centraliser l’édifice religieux géographiquement dans la commune. Elle est ouverte au culte en 1875 et devient à ce moment-là l’église paroissiale de Taupont.

Les deux associations entretiennent également l’ancien Pont neuf situé en bas du vieux bourg, aujourd’hui réservé à la circulation des piétons. Il a été le premier passage au-dessus de la rivière l’Yvel en direction de Taupont, d’abord un gué qui est remplacé par des ponts en bois puis en pierre. À la fin du moyen âge on percevait un droit de passage au profit des Carmes de Ploërmel et du Duc de Bretagne. Louis XV supprima cette taxe en 1724.

Le dernier projet en date des Amis du Vieux bourg est la rénovation du puits situé sur le même terrain que le jardin médiéval « Il faudra envisager de refaire la toiture et la peinture de l’ossature en bois. » À la demande de l’association, la municipalité devrait prendre en charge la réfection du mur de l’enclos de la chapelle en surplomb du jardin médiéval.

Infos pratiques :

Lundi 10 avril 2023 : Troc Graines et plantes, de 10h à 17h, au Jardin de la Cour Pic-vert du Vieux Bourg à Taupont (56) (derrière la chapelle Saint-Golven)

Une chasse aux oeufs pour les enfants est également organisé à 15h.