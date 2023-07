Taupont. Les Hortensias du Haut-Bois, un site unique en Europe à visiter

Anne-Laure et Ronan Garin, propriétaires de la pépinière Les Hortensias du Haut-Bois à Taupont dans le Morbihan, proposent une belle idée de balade en plein air à travers un site exceptionnel. Ils accueillent les visiteurs au sein de leur exploitation et leur permettent de se promener entre les petits jardins thématiques et botaniques, dans les allées, les serres, et à travers champs qui regorgent de 750 variétés. Le site est exceptionnel et la visite est gratuite.

Anne-Laure et Ronan Garin

Des hortensias à perte de vue font de la pépinière Les Hortensias du Haut-Bois un site unique en Europe. Les chiffres donnent le tournis quand on sait que la pépinière cultive, en pleine terre, plus de 50 000 pieds de cette fleur emblématique de Bretagne sur 13 hectares de terrain. Elle propose un panel de 750 variétés différentes d’hortensias, de son nom savant les hydrangeas. L’espace de vente du large assortiment de ces merveilles s’étale sur 3 500 m2. La collection du Haut Bois est classée au Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées depuis 2019.

Les jardins sont en visite libre et gratuitement. Un circuit est indiqué par des pancartes et chaque hortensias est nommé. Les visiteurs peuvent aussi se faire remettre un petit livret d’information, où se trouve le plan pour se diriger sur le site, lors de la visite d’une durée moyenne de 1h30. Pendant leur visite, ils peuvent aussi interpeller le couple de gérants ou même un de leurs quatre salariés, l’objectif de Anne-Laure et Ronan Garin étant de faire de cet endroit, « un lieu touristique que les gens ont la curiosité de découvrir car ils en ont entendu parler ».

Régulièrement, et ce depuis la reprise de l’entreprise par le couple en 2008, des nouveautés ont été créées. Un salon de thé est d’abord né, histoire pour le public de se poser, de se rafraîchir et donner l’occasion aussi de goûter à des saveurs atypiques, comme les infusions à l’hortensia ou le miel issu des ruches de la pépinière. Dans le même bâtiment, vous trouverez la boutique souvenir où l’hortensias est représenté dans tous ses états illustrant des créations artisanales : livres, carteries, articles de jardin, broderies, vaisselles, etc. Tous ces articles sont commercialisés à l’effigie de la pépinière, une jolie idée cadeaux au retour de ses vacances en Bretagne. En 2021, ce fut un tunnel de 1000 m2 pour la partie production. Ce sont sous les tunnels que s’observent les ventes. Le cœur de l’activité de la pépinière est la préservation de variétés anciennes et la vente d’hortensias dans toute l’Europe.

Bien que la fleur soit l’emblème de la région Bretagne, les variétés d’hortensias proviennent aussi bien d’Asie que d’Amérique du Nord. Elles se plaisent beaucoup en Bretagne grâce au climat et à la pluie. Cette fleur d’origine asiatique est venue en Europe à bord des premiers navires de la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales vers 1735. L’hortensia exprime la gratitude, la grâce et la beauté. Avec sa multitude de petites fleurs et sa belle forme bien ronde, elle inspire aussi l’abondance. L’hortensia a besoin d’être arrosé régulièrement et abondamment afin qu’il ne manque jamais d’eau. La couleur des fleurs, du rose au bleu, dépend de l’acidité du sol. Un sol acide donnera des fleurs bleues, un sol calcaire donnera des fleurs roses à rouges. Les fleurs peuvent être unies ou bicolores.

Taupont : Les Hortensias du Haut-Bois

Adresse : 18, rue des Hortensias à Taupont / Contact : 02 97 93 55 12 ou 07 89 01 17 00

Commandes – Expéditions : appelez Ronan au 0616964499

Conseils Techniques : appelez Anne-Laure au 0789011700

Ouverture de la pépinière Les Hortensias du Haut-Bois :

Juillet et août : Du lundi au samedi de 9h à 18h00 non stop, avec petite restauration salé et sucrée pour le déjeuner au salon de thé

De mars à Octobre : (sauf juillet et août): Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

De Novembre à fin février : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé le samedi)

Possibilité de se loger : Gîte Les hortensias du Haut-bois

Capacité 8 personnes – Labellisé 4 épis Gîte de France – Jardin d’hortensias

Venez séjourner le temps d’un week-end et plus, dans une maison de qualité.

Plus de renseignements : http://giteleshortensiasduhautbois.fr