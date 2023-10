Taupont Morbihan. Le Cercle généalogique fête ses 20 ans les 4 et 5 novembre 2023

Le Cercle Généalogique Centre Est Bretagne (CEGENCEB) sera présent au foyer rural de Taupont dans le Morbihan, les samedi 4 et dimanche 5 novembre 2023. Il sera l’organisateur des Portes ouvertes de l’association, avec une exposition présentée au public sur le thème des 20 ans du cercle. De nombreux participants : auteurs, associations généalogistes et conférenciers seront présents au cours de ce week-end qui promet d’être convivial.

Le Cercle Généalogique Centre-Est Bretagne a été fondé en 2003. Son premier président était Daniel Duquenne, avant d’être placé sous la responsabilité de Gisèle Morlan, l’actuelle présidente.

Au début des années 2000, le cercle regroupait une bande de copains originaires de Bretagne dont l’objectif était de favoriser l’échange de recherches généalogiques entre les membres de l’association et celui d’élargir les contacts avec d’autres structures qui comme eux œuvraient autour de l’histoire des familles originaires ou ayant vécu en Centre-Est Bretagne, s’intéressant davantage à la petite zone frontalière située entre les trois départements.

Aujourd’hui, le CEGENCEB totalise plus de 160 adhérents, originaires du Morbihan, d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor et de la région parisienne. Outre l’entraide et les échanges entre les membres du cercle, une revue est éditée. Souche traite divers sujets en lien avec les vieux métiers, les communes, les cousinades, etc. Un site internet permet aussi aux adhérents de consulter les relevés de naissance, de mariages, de décès. Enfin, les membres se réunissent régulièrement lors de permanences sur les communes de Mauron (56), de Guillac (56) et de Illifaut (22).

Lors de ces deux journées à Taupont, le CEGENCEB exposera l’historique de ses actions au cours des 20 ans de son existence. Il accueillera le Cercle Généalogique et Historique du Poher, les Cercles Généalogiques des Côtes d’Armor, du Finistère et de l’Ille et Vilaine, le Cercle Généalogique de Rhuys du Morbihan, Mémoire Vivante de Fégréac, Passion Généalogie l’édite des supports généalogiques prêts à remplir et Généa & Deco avec en support, ses arbres généalogiques. Les auteurs du cercle seront également présents et dédicaceront leurs ouvrages.

Seront également présents : Nicole Dufournaud, docteur en Histoire moderne ; Corinne Di Giovanni de Monaco, spécialisée dans les Recherches en Italie. Nicole Dufournaud tiendra deux conférences aux thèmes différents.

Samedi à 14h30 : « Les femmes au travail avant la Révolution »

Dimanche à 14h30 : « Les femmes nobles en Bretagne au XVIe siècle. »

Nicole Dufournaud est docteure en histoire moderne à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (EHESS). Membre associée du Centre de Recherches Historiques, elle est spécialisée dans l’étude de la place des femmes au XVIe siècle. Sa thèse porte sur les Rôles et pouvoirs des femmes au XVIe siècle dans la France de l’Ouest. Depuis 1982, elle travaille avec des outils informatiques avancés et a acquis une véritable culture informatique, et depuis 1996 une compétence numérique en encodage des textes avec la TEI (Text Encoding Initiative). Depuis 2000, Nicole Dufournaud travaille dans la navigation et l’exploration des données à partir de transcriptions exhaustives et de tables de dépouillement. Les réseaux sociaux et de parenté sont des outils qui aident à rendre visibles les femmes de l’Ancien Régime.

Actuellement ses études portent sur : le travail des femmes, surtout dans le négoce ; le rôle des femmes dans la parenté ; les discours sur l’égalité-inégalité des femmes et des hommes ; les femmes en armes ; la construction juridique des catégories de genre.

NICOLE Dufournaud

Alain Rouault de Passion Généalogie se définit comme étant un généarboriste. Ancien cadre bancaire, il conçoit des arbres généalogiques qu’il fait breveter puis qu’il commercialise. Ce sont des arbres vierges que les clients remplissent eux-mêmes.

Au départ, il est passionné d’Histoire, mais à 18 ans il tombe sur une revue spécialisée en généalogie. Il se lance dans ses propres recherches familiales : côté maternel, il découvre ses origines de Carhaix et environs dans le Finistère qui remontent à une dizaine de générations. Mais Alain Rouault pratique la généalogie uniquement en amateur. C’est sa passion pour la représentation généalogique qui l’a conduit à créer des arbres généalogiques. C’est maintenant son métier depuis une quinzaine d’années. Son activité, principalement centrée sur la France, s’exerce aussi à l’étranger, grâce à son site internet.

Alain Rouault

INFOS PRATIQUES

Les 20 ans du CEGENCEB

Samedi 4 novembre 2023 : de 14h à 18h

Dimanche 5 novembre 2023 : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Foyer rural à Taupont (56), proximité de l’église

Ouvert à tout public, entrée gratuite

Contact : 07 83 55 23 80