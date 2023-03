Bruz. La musique bretonne de Talskan fera danser le Musikhall en mai

Talskan est un groupe composé de quatre musiciens, tous originaires du Finistère et qui se sont spécialisés dans la musique bretonne. Ils animent des Fest-Noz et Fest-Deiz. Le quartet fait voyager son public avec des airs traditionnels bretons associés à de nouvelles sonorités étonnantes. Le groupe sera sur la scène du Musikhall Bruz à Bruz, en Ille-et-Vilaine près de Rennes, le 20 mai 2023 à partir de 20h30.

C’est dans le cadre de la fête de la Bretagne 2023 que la Ville de Bruz organisera un Fest-Noz le samedi 20 mai. Elle proposera une Initiation aux danses par le Cercle celtique de Bruz de 19h30 à 20h30, qui fera place ensuite à un grand concert. Outre le groupe Talskan, deux autres groupes monteront sur scène : Fleuves et le Duo Kervo-Buisson.

La création du groupe Talskan : La première expérience est jouée en duo, entre Pablo Molard et Baptiste Barbier en 2013. Avec Thomas Besse et Florian Coïc, ils sont quatre jeunes hommes, tous musiciens professionnels, qui commencent à jouer ensemble en 2016. Talskan débute dans les salles rennaises pour unir les passions et les souhaits des musiciens de jouer ensemble pour faire voyager leurs racines bretonnes à travers la musique.

Baptiste Barbier a fréquenté le lycée Estran Fénelon de Brest avant de faire des études de musicologie à l’Université Rennes 2 Haute Bretagne et de décrocher une licence en Musique et Musicologie. Il fréquente ensuite le Pont Supérieur, cet établissement d’enseignement supérieur de la musique à Rennes. A sa sortie, il devient intermittent en musiques traditionnelles. Domicilié aujourd’hui à Cavan (22), il joue de la flûte traversière dans le groupe.

Florian Coïc, originaire de Pont L’Abbé (29) réside maintenant à Rennes (35). C’est lui qui se partage entre la guitare portugaise et la guitare acoustique dans le groupe. En parallèle de la musique, il est aussi barmaid dans un bar place Sainte-Anne à Rennes. Avec Baptiste, ils se connaissent depuis le lycée.

Baptiste Barbier Pablo Molard

Thomas Besse Florian Coïc

Pablo Molard est de Spézet (29) et a élu domicile aussi à Rennes. “Après le baccalauréat, j’ai fait les mêmes études que Baptiste et c’est à Rennes 2 que nous nous sommes rencontrés. Je me suis spécialisé dans les musiques traditionnelles”. Pablo joue aussi de la guitare acoustique et puise ses compositions dans les pays bretons : la danse plinn du centre Bretagne, les gavottes en chaîne ouverte, les rondes des ridées (ou laridés), etc.

Quant à Thomas Besse de Douarnenez (29), il rejoint le groupe parce qu’il est un ami à Baptiste qui le met en relation avec Pablo. Thomas en est le batteur de la bande. Il a fait ses études au Pont Supérieur de Rennes et au conservatoire pour se spécialiser dans les musiques actuelles.

La musique de Talskan trouve son idéal entre tradition et inspirations plus modernes, plus exotiques mais qui demeure une musique à danser. Le quartet permet aux danseurs(es) de retrouver la communion qui fait tout le charme des danses en chaînes, en cercles et en couples. Ils font les pas des rythmes hérités des précédentes générations, un patrimoine revisité de façon plus ou moins moderne pour plaire à toutes les générations de participants.

Après deux ans d’existence et de nombreuses grandes scènes : Yaouank à Rennes, Festival Interceltique de Lorient, Rock’N Solex à Rennes, le groupe sort son premier album en 2018 au studio Millier à Beuzec-Cap-Sizun, intitulé : Au carré

Un second album, fruit d’une recherche plus affirmée et d’une esthétique sonore plus moderne, sort en décembre 2021. Baptisé Primes, la musique se veut principalement à danser mais s’autorise cependant l’exploration d’autres formes musicales. Les prestations scéniques n’invitent pas souvent le public à rester assis. Elles font place à la danse pour un quart de lune ou une ridée à 6 temps. Il est à noter cependant que dans cet album, le morceau Juste à temps embarque les danseurs sur une route orientale qui s’éloigne un peu de la Bretagne lors de l’entrée sous le vent de la flûte traversière vite rattrapée par une rythmique soutenue.







La radio France Bleue Armorique parle de Primes



Les derniers concerts du groupe : Talskan était présent le samedi précédant, le 3 mars 2023, sur la scène du Centre culturel de l’Odyssée à Dol-de-Bretagne (35). Comme à l’accoutumée depuis plus de vingt ans, la Ville de Monts en Indre-et-Loire avait envisagé de fêter la Saint-Patrick lors de son traditionnel Fest-Noz. Pour fêter le saint patron de l’Irlande, Talskan avait été convié pour donner un concert au Centre culturel Jean Cocteau le samedi 11 mars dernier. Hélas un dégât des eaux a obligé les organisateurs à annuler le spectacle “Pour le moment aucune date de report a été fixée” nous renseigne Pablo Molard.

Le musicien nous renseigne aussi sur le fait que le groupe Talskan avait besoin d’un technicien du son “Mathias Pungier nous a rejoints et fait partie du groupe depuis décembre 2022.”

Mathias Pungier, au premier plan

Infos pratiques : Concert Talskan

Samedi 20 mai 2023 à 20h30

Fête de la Bretagne, Le Musikhall, La Haie Gautrais à Bruz (35)

Réservations :https://www.ticketmaster.fr/fr/salle/le-musikhall-rennes-metropole/idsite/6240