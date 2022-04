RENNES. KERMESSE ET SWEATLODGE PARTY À LA PRÉVALAYE

Le samedi 30 avril 2022, Sweat lodge est de retour à Rennes. Comme à l’accoutumée, le collectif installera ses chapiteaux à La Prévalaye pour une nouvelle Sweatlodge party. Déguisement, art forain et soundsystem seront au rendez-vous. En amont de la soirée, des animations seront orchestrées toute l’après-midi par les associations Octopus Crew, La Basse Cour et Hebdo Ecolo.

L’association d’art forain et de musique Sweat Lodge réinstalle ses chapiteaux et sound systems afin de fêter le retour des soirées déguisées et colorées de la Prévalaye. En partenariat avec Sweatlodge et afin de sensibiliser les Rennais à la protection de ce site, l’association Octopus Crew organise en amont – de 15h à 23h – une collecte de mégots qui se terminera par un open air. La cueillette de mégots est organisée en partenariat avec l’association Hebdo Ecolo. Le rendez-vous est fixé à 15h au Jardin de la Confluence et l’arrivée à 17h à La Basse Cour où l’équipe présentera également plusieurs ateliers de sensibilisation à la sobriété numérique et la biodiversité animale et marine. Le tout sera animé joyeusement et en musique !

SWEATLODGE PARTY IRL

Le 30 avril, rendez-vous dès 22h pour une sweatlodge party digne de ce nom à La Prévalaye. 2 chapiteaux et 2 soundsystems pour 2 salles 2 ambiances. Le show lumières sera orchestré par Diazzo et dans les entresorts le spectacle sera assuré par Fotomob et Pikassiette Au menu :

GRAND CHAPITEAU

22h00 Le Crabe https://www.ouiedire.net/emission/ailleurs-133 00h00 Krak In Dub https://www.krakindub.com/ 01h30 Maelstrom https://soundcloud.com/maelstrom 03h00 Redux https://www.youtube.com/watch?v=sK2fCKt9eaI 04h30 Soxy https://soundcloud.com/sonia-soxy-epsylonn LIGHTSHOW DIAZZO https://www.diazzo.fr/

PETIT CHAPITEAU

22h00 Les Fantastiks https://soundcloud.com/lesfantastiks/ 00h00 OK Subtil https://www.youtube.com/watch?v=zvM6egPvAPQ&ab 01h30 Gras du Beat https://soundcloud.com/alexandre-lino ENTRESORTS Fotomob https://www.sweatlodge.fr/toto-black/ Pikassiette https://www.facebook.com/SweatLodgeKrew/photos/2916630218649874

TARIF : 20€ en prévente (ici) et 25€ sur place

CUEILLETTE DE MEGOTS & OPEN AIR

Le premier temps de cette journée du 30 avril est l’organisation d’une collecte de mégots du Mail François Mitterrand à la Basse Cour. En partenariat avec Hebdo Ecolo, cette collecte aura pour objectif de sensibiliser les habitants à la protection de leur environnement le plus proche, tout en leur proposant de participer à une action collective et concrète. Chaque mégot ramassé permettra de sauver des centaines de litres d’eau (1 mégot pollue 500L d’eau via les 2500 substances chimiques qui le composent).

DEPART : 15h du Mail François Mitterrand. ARRIVEE : 17h à la Basse Cour

INFORMATIONS

La Basse Cour

Chemin Robert de Boron La Prévalaye, Rennes https://www.labassecour.org

SWEAT LODGE

Facebook : https://www.facebook.com/SweatLodgeKrew/ Instagram : https://www.instagram.com/sweatlodgecrew/ Soundcloud : https://soundcloud.com/sweatlodge-party

Site web : http://www.sweatlodge.fr/

OTOPUS CREW

Facebook : https://www.facebook.com/AssoOctopus Instagram : https://www.instagram.com/__octopuscrew/ Soundcloud : https://soundcloud.com/asso_octopus

HEBDO ECOLO

Facebook : https://www.facebook.com/hebdoecolo Instagram : https://www.instagram.com/hebdo_ecolo/ Site web : https://www.hebdoecolo.com/

Article connexe :