Surzur. PaPate ou la puériculture bio made in France

PaPate est le nom de la marque et de la boutique de puériculture créées à Surzur, près de Vannes par quatre jeunes pères de famille. Sensibilisés à l’environnement durable et convaincus du bien être apporté, ils ont choisi de travailler autour du Made in France et de proposer à leur clientèle des articles 100% bio.

À l’origine, Rémi, Alex et Bastien sont trois jeunes papas domiciliés sur le territoire vannetais qui décident en 2019 de créer leur propre marque de puériculture tant ils étaient mécontents de la piètre qualité des vêtements pour enfants vendus dans notre pays. On aurait pu penser d’eux qu’ils allaient devenir un trio ressemblant à celui des “trois hommes et un couffin”. C’était sans compter l’arrivée d’un quatrième papa. Depuis que Fred s’est ajouté au groupe, ils sont quatre papas-poules à défendre la marque qu’ils ont créée et appelée PaPate. Elle habille les filles et les garçons de la naissance à l’âge de cinq ans dans leur boutique à Surzur.

trois des quatre papas : Alex, Rémi et Bastien

Toute la gamme de vêtements et l’ensemble des articles de puériculture sont garantis 100% biologiques : pour le bain (lingettes lavables, gants de toilette, capes de bain, etc.), les bavoirs pour les repas, les accessoires pour le lit (les nids d’ange, les couvertures polaires, les gigoteuses, etc.), même les anneaux de dentition et les langes lavables revenus très tendance. Tous ces produits sont fabriqués en France. Les fournisseurs les plus proches sont installés dans le Morbihan : l’Esat Saint-Georges à Crac’h pour les langes ; les chaussettes à Cholet (Maine-et-Loire) ; les turbulettes, les couvertures à Cambrai (Nord) ; les tee-shirts et les bodys viennent de Troyes (Aube) et les sweat-shirts de Marseille.

PaPate signe une petite révolution dans l’univers de la puériculture, car elle envisage le textile de manière éthique et responsable. Le design est intemporel et les articles sont unisexes et non genrés.

Rémi a été le premier des quatre à avoir été père de famille. Le nom de la marque a été choisi en relation avec les premiers mots de son fils Milan qui prononçait Patate au lieu de papa.

Les quatre papas ont compris depuis longtemps que la peau des bébés est fragile, qu’elle doit éviter le contact avec des textiles synthétiques tels que le polyester et l’acrylique, voire parfois simplement conçus avec des fils de plastique. Elle doit aussi être protégée des substances agressives que sont les résidus de pesticides d’autant plus que les petits portent les tissus à leur bouche. Heureusement, il existe des alternatives au coton classique, comme le lin, le chanvre, la laine et surtout le coton BIO. “C’est ce dernier que nous utilisons chez PaPate pour faire face aux cotons polluants. Nous sommes fiers de proposer toute une gamme de produits sains, hypoallergéniques et qui dispose du label GOTS (Global Organic Textile Standard). Ce label certifie des conditions de travail dignes, du respect de l’environnement et d’un produit qui n’atteint pas la santé de ceux qui les portent. Il s’agit de la certification mondiale la plus élevée pour du coton BIO, notre objectif étant d’offrir un maximum de bien-être et de confort à tous les enfants.”

Tous les quatre ont à cœur de montrer des bons gestes et des attitudes éco-responsables, car ils comprennent vite que paternité (ou maternité) rime avec consommation.

Ils souhaitent un impact positif dans le monde de la puériculture. Sensibilisés au changement climatique depuis de nombreuses années, ils rêvent d’un super pouvoir en matière d’écologie qui permettrait de changer les gens dans leur manière d’acheter. Bien sûr, ils sont conscients que le bio a un coût car il faut incorporer les notions de pollution, d’empreinte carbone, de qualité et d’emploi.

Les associés de PaPate se perfectionnent toujours plus, afin d’améliorer la qualité de la marque. Il demeure convaincu que des solutions intéressantes pour aller vers une société durable émergent de l’intelligence collective.

Outre l’habillement et les accessoires de puériculture, PaPate a développé une gamme de cosmétiques bios : pour exemple un savon made in Bretagne, fabriqué à base de lait d’ânesse récupéré à Vitré (35), transformé au Hézo(56) à proximité de Vannes et stocké à Surzur.

PaPate est devenue la marque rassurante, où les clients savent que tout est bio donc que tout est bon pour leur enfant sans avoir besoin d’éplucher toutes les étiquettes.

Les 4 compères de PaPate Made in Breizh assistent à des salons bébés et des salons bios. Ils ont aussi participé au salon du Made in France à Paris en novembre 2021. Ils ne passent pas toujours inaperçus et provoquent parfois le sourire dans les salons dédiés à la puériculture, où la profession est plutôt féminine.

Infos pratiques

Magasin de puériculture PaPate : Cohanno à Surzur dans le Morbihan (à 20 km au Sud-Est de vannes) Achats en magasin – Drive disponible – Livraison Contact : 02 30 05 06 38