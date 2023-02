Station 44. Entre dub et synthwave, un grand écart pop

Station 44 n’a pas peur d’explorer des directions très différentes. Le duo formé en 2020 par Anouk Degrande et Simon Penard-Philippe, tous deux originaires de Châteauneuf-sur-Charente (Nouvelle-Aquitaine), puise dans différents styles des musiques actuelles pour forger une identité hybride, évoquant tantôt le reggae dub, tantôt la synthwave, la pop, le trip hop. En 2022, les deux amis de longue date ont commencé à se faire une place sur les scènes de concert françaises.

Voilà une quinzaine d’années qu’Anouk Degrande (26 ans) et Simon Penard-Philippe (25 ans) se fréquentent. Ils débutent tous deux l’école départementale de musique de la Charente à l’âge de 8 ans. Ils y apprennent le chant, Anouk la guitare, Simon la basse et le clavier et connaissent ensemble une première expérience de groupe de rock. À 18 ans, ils quittent l’école de musique pour se consacrer à des études universitaires, mais n’arrêtent pas pour autant d’apprendre, s’essayant à la composition sur des logiciels de MAO (Musique Assistée par Ordinateur). Pendant environ deux ans, ils s’envoient régulièrement leurs productions respectives. Ce sont les prémisses de Station 44.

En 2019, les deux amis de longue date décident de concrétiser un projet qui leur trotte en tête depuis longtemps : créer leur duo. « On a toujours fait des choses ensemble, on était déjà un duo amical à l’école. Dès qu’on a su composer, on l’a fait ensemble », témoigne Simon Penard-Philippe. Ils s’appelleront Station 44, en référence aux nombreux allers-retours en train que les deux Castelnoviens d’origine font pour se retrouver régulièrement au Mana Studio, qui les accueille depuis leurs débuts. Le 44 renvoie quant à lui à la borne kilométrique de train de leur commune et peut aussi faire référence à la structure en quatre temps de leur musique.

Simon Penard-Philippe et Anouk Degrande

Les premiers échanges autour de la composition permettent au nouveau duo de trouver une direction musicale, de dégager certains univers qui leur tiennent à cœur. Avec suffisamment de compositions en stock, le duo débarque en studio en 2020 et enregistre d’emblée deux EP. Le premier, Orange, paraît en juillet 2021. Le second, Bleu, en octobre 2022. Le premier sonne très largement dub d’inspiration jamaïcaine, le second davantage synthwave et pop. Les deux opus pourraient presque paraître avoir été composés par deux groupes différents. En réalité, ce diptyque a été pensé pour refléter la dualité d’influences du duo et sa volonté de combiner des approches musicales différentes.

Car, comme l’affirme Simon Penard-Philippe, « ce duo part d’une dualité ». « À l’origine, Anouk écoutait beaucoup de pop. Moi j’étais vraiment à fond dans tout ce qui est musique jamaïcaine de 1960 à 1990 », détaille le musicien. « La synth-pop est arrivée après, au moment où on a commencé à composer. On s’est rendu compte qu’on voulait utiliser des synthés, et on a découvert les courants qui en utilisent », continue-t-il. Sensible au travail du rythme dans la culture sound system jamaïcaine, à celui de la mélodie dans la synth-music, le duo cherche à explorer ces références très différentes, à la recherche d’un son hybride.

Au fil de leur voyage en mélomanie, Anouk Degrande et Simon Penard-Philippe découvrent aussi le trip hop anglais des années 1990, précurseur du mélange entre influences dub et pop. Massive Attack, Portishead et Gorillaz rejoignent les groupes reggae Black Uhuru et Steel Pulse et les iconiques New Order au panthéon de références qui infusent la musique de Station 44.

En 2021, Station 44 prépare assidûment une formule live. Alors que le duo produit ses morceaux principalement sur ordinateur, les deux membres, instrumentistes au départ, ont à cœur de proposer des concerts où tout est joué. Anouk Degrande au chant et au clavier, Simon Penard-Philippe au chant, à la basse et au clavier, ils sont rejoints sur scène par Mathurin Robart à la batterie et Justin Roche au clavier. Les synthés étant l’élément central du projet, ils ne sont pas trop de trois pour restituer les multiples strates des morceaux. La formation enregistre une première live session en décembre 2021, puis commence les vrais concerts en participant à de nombreux tremplins. Après une quinzaine de dates en 2022, notamment dans plusieurs salles de musiques actuelles, Station 44 remporte l’accompagnement artistique de La Nef d’Angoulême.

Ces premières expériences couronnées de succès ont permis au duo de préciser encore un peu plus la direction musicale qu’il souhaite emprunter. Avant la reprise des concerts, Anouk Degrande et Simon Penard-Philippe retrouvent le chemin du studio avec l’envie de créer une musique « plus électronique, plus années 1990 que 1980, avec toujours des synthés mais dans une utilisation différente, toujours aussi mélodique, plus dub, plus expérimentale, plus instrumentale. Avec des featurings, des versions dub et une musique toujours très pêchue », annonce Simon. Un menu gourmand à découvrir dans les prochaines sorties de Station 44 et dès le mois de mars 2023 en concert.

Découvrez Station 44