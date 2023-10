Rennes Stand up. Julie Gabriel présente Belle personne, son premier spectacle

L’humoriste Julie Gabriel entame une tournée pour son premier spectacle, Belle personne. Voilà un an que la Rennaise se rôde au stand up lors de scènes ouvertes ou avec le collectif Oh ça va. Guidée par son humour pince-sans-rire et souvent politique, elle s’essaie désormais au long format pour assouvir sa passion du jeu et de l’écriture comique. Rencontre.

Un an seulement après ses débuts dans le stand up, Julie Gabriel annonce la tournée de son premier spectacle, Belle personne. Elle la commencera le 6 octobre 2023 au Sale Histoire à Lorient, avant de passer par Auray, Nantes, Rennes, Brest et d’autres villes bretonnes et de France. Quelques jours auparavant, elle nous retrouve au bar La Cavale, qu’elle a déjà bien écumé avec son collectif d’humoristes Oh ça va.

Julie Gabriel n’a jamais rêvé d’être humoriste. Son accointance pour le comique s’est plutôt développée grâce à sa relation au théâtre qui naît avec les comédies et farces de Molière auxquelles elle assiste dans son enfance. À l’adolescence, elle découvre, comme beaucoup, les one-man-shows de Gad Elmaleh, Florence Foresti et le Jamel Comedy Club. En grandissant, son goût se précise pour un humour politique et elle est touchée par l’écriture de Blanche Gardin, Haroun, Waly Dia. Elle s’enthousiasme aussi de la nouvelle scène féminine portée par des noms comme Marina Rollman, Fanny Ruwet, tout en piochant également dans le cinéma ou la télévision (elle cite notamment les séries Drôle et The Marvelous Mrs Maisel).

C’est un peu par hasard qu’elle s’essaie au stand up, en découvrant La Reine Comédie, scène ouverte rennaise. Après des années à pratiquer le théâtre en amateur et le théâtre d’impro, désireuse de faire de la scène sa carrière, elle se lance le défi de participer à une première soirée stand up. « J’avais envie d’écrire et de jouer. J’ai fait un 7 minutes avec La Reine Comédie à l’Uzine, le 11 octobre 2022. Ensuite, ils m’ont proposé un autre plateau, puis un autre et je me suis prise au jeu », confie-t-elle.

Après ces débuts, elle poursuit son parcours d’humoriste avec le collectif Oh ça va, composé de comiques passés par La Reine Comédie et souhaitant jouer davantage et se professionnaliser. Par l’intermédiaire du collectif, elle lance aussi une soirée mensuelle scène ouverte féminine, Standupeuses night, au bar L’Autruche. « Il y a de plus en plus de femmes dans l’humour. Elles amènent une autre couleur, d’autres sujets ou en tout cas un autre angle à des sujets déjà traités. Je ne dis pas que ce que les femmes disent sur les hommes est moins binaire, mais des fois j’ai l’impression qu’on a parlé pour nous. Et le fait de pouvoir à notre tour écrire, c’est comme un droit de réponse », affirme Julie Gabriel. La prochaine soirée Standupeuses night aura lieu le 12 octobre.

Toutes ces occasions de jouer ont permis à Julie Gabriel d’écrire de plus en plus et de se roder au seul en scène. « Ce qui change beaucoup par rapport au théâtre, c’est que tu es à la fois dramaturge, metteuse en scène, comédienne : on met en jeu toutes les composantes du spectacle », explique-t-elle. Des formats très courts de la scène ouverte, elle passe à 15 minutes, puis 30, puis 45, précisant peu à peu le fil rouge de son premier spectacle.

Très écrits, ses textes reposent sur un humour pince-sans-rire, frôlant le cynisme. « J’essaie de trouver du comique dans des choses des fois très tristes. On est nombreux aujourd’hui à angoisser sur plein de sujets, et le rire est pour moi une échappatoire à cette angoisse ». Écologie, survivalisme, rapport au travail sont quelques-uns des sujets investis par son premier spectacle long format, Belle personne. ​​« J’y aborde notre rapport à l’image qu’on renvoie aux autres, cette quête perpétuelle de vouloir plaire, de contenter le regard des autres. Devenir une belle personne, c’est quoi ? C’est quoi cette injonction à être la meilleure version de soi-même ? Et à quel prix ? », annonce-t-elle. Et quand on lui demande ce que c’est pour elle qu’une belle personne, elle répond habilement : « c’est la conclusion du spectacle, venez le voir pour le savoir ».

Toutes les dates de Belle personne de Julie Gabriel

Compagnie L’Hardiesse

Présidente : Lucie Bensoussan

Trésorier et co-auteur : Paul Faisant

Metteuse en scène : Samantha Pelé