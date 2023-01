Sport. Les oies sauvages du football gaélique se sont posées à Rennes

Entre le football européen et le football américain, entre le rugby et le basketball ou encore le handball, place au méconnu football gaélique. Il est unique à Rennes et le plus vieux de France, Unidivers vous présente le club de foot gaélique Ar Fawzi Gouez (en français Les oies sauvages). La rédaction est partie à la découverte de ce sport après un dernier match à Derby.

Le club rennais Ar Gawzi Gouez ou Les oies sauvages est le plus vieux club de foot gaélique de France. Baptisé en référence à un bataillon armé d’irlandais qui a combattu aux côtés de Louis XIV, ce club féminin et masculin a été fondé en 1998, et on y joue depuis 1999. Il s’est d’ailleurs remarqué à l’échelon national : l’équipe féminine de Ar Gawzi Gouez a été 7 fois couronnée championne de France de football gaélique.

Dans ce sport singulier, les tirs à la main et au pied sont autorisées ainsi que les dribbles du basket et les passes du football européen. Comme au Rugby, envoyer la balle dans la cage ou à côté dès lors que l’envoi s’opère derrière la ligne adverse rapporte des points.

Le foot gaélique se joue par équipe de 9. Pendant 60 minutes espacées d’une mi-temps, les équipes s’affrontent pour gagner le plus possible de tirs. Les règles sont simples et sans hors-jeu, mais propres à ce jeu particulier.

Quand la balle arrive en l’air sur un joueur, celui-ci la récupère au vol avec les mains ou la laisse tomber et doit faire un « pick up » ou se faire une passe de ses pieds à ses mains. Il n’a pas le droit de récupérer le ballon à la main une fois à terre.

Le joueur peut ensuite faire une passe au pied classique ou frapper le ballon de la main. S’il joue en solitaire et qu’il a une belle ouverture de jeu, il peut courir balles en main durant 4 pas seulement suite à quoi il doit dribbler comme au basket ou jongler avec le pied comme au football et ainsi se relancer la balle.

Les adversaires peuvent intercepter les passes et sauts en cloches, mais les claquages sont interdits. Pour intercepter la balle lors d’un dribble, le défendeur doit avoir une main en l’air et une main sur la balle, faute de quoi il y a touche. Les touches se jouent au pied avec ballon à la main, tandis que les penaltys se jouent au pied avec ballon au sol.

Enfin, les joueurs doivent envoyer la balle au pied ou à la main dans les cages adverses. Les cages sont en forme de H, mixte entre les colonnes de rugby et les cages de football. Si la balle rentre dans les cages, l’équipe marque 3 points, si elle l’envoie au-dessus entre les colonnes, elle marque 1 point. Le décompte se fait donc en deux temps : le nombre de buts puis le nombre de tirs.