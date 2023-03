Paris. Spirou dans la tourmente de la Shoah : une exposition et un magnifique catalogue

L’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah est présentée au Mémorial de la Shoah jusqu’au 30 août 2023 : un personnage historique de BD associé à un drame majeur de l’histoire de l’Humanité. Une exposition parisienne et son catalogue expliquent les raisons de ce rapprochement a priori étonnant.

Commencer par le commencement. À l’origine il y eut l’exceptionnelle quadralogie d’Émile Bravo intitulée Spirou. L’espoir malgré tout. L’auteur a décidé de raconter par la BD, en 330 pages, les années de guerre en Belgique du groom après sa naissance sous le crayon de Rob-Vel en 1938 et avant sa réapparition en 1946 par Franquin. Dans ce long récit initiatique, Spirou est confronté à tous les évènements possibles du conflit mondial : rafle, antisémitisme, convoi vers Auschwitz, bombardements alliés, tortures par la Gestapo mais pour qu’il devienne le personnage de Franquin, il ne peut se rendre dans un camp de concentration ou être directement torturé. Ces horreurs de guerre sont donc évoquées à travers d’autres personnages ou des témoignages extérieurs. Au fil des pages se noue une forte relation amicale de Spirou avec le peintre juif Felix Nussbaum, personnage réel, décédé à Auschwitz-Birkenau en 1944.

Autoportrait au passeport juif, Felix Nussbaum (vers 1940).

C’est cette fresque exceptionnelle qualifiée « de la bande dessinée la plus importante écrite sur la Shoah depuis Maus d’Art Spiegelman » par le commissaire d’exposition Didier Pasamonik, associée à la lecture de La véritable histoire de Spirou (1937-1946) de Christelle et Bertrand Pissavy-Yvernaut (Dupuis 2013), qui incita à la création de cette exposition et de son remarquable catalogue.

Si vous ne pouvez vous rendre à Paris (1), ce catalogue (2) à défaut de vous présenter notamment les planches originales d’Émile Bravo, vous restituera fidèlement l’essentiel de la visite et même plus.

C’est en effet la BD et ces quatre tomes qui constituent le fil conducteur de l’ouvrage. Après les premières pages consacrées à la création de Spirou par Rob-Vel, le scénario de L’espoir Malgré Tout, structure les huit chapitres de l’ouvrage. Les lecteurs retrouveront ainsi le triptyque sur lequel repose la BD inspiratrice : la Belgique occupée, la Résistance, le couple Nussbaum-Platek, qu’Émile Bravo découvrit avec la reproduction d’un tableau majeur, Le Triomphe de la mort, « parfaite représentation du nazisme ». Le couple est ici le symbole de la Shoah, de l’antisémitisme belge, sentiments largement développés et documentés. Ainsi des pages en fin d’ouvrage nous permettent de faire connaissance avec l’œuvre de Nussbaum, mise en parallèle avec des cases de la BD. Résistance, collaboration, persécution sont illustrées de documents d’archives souvent touchants mais n’abandonnent jamais la rigueur historique implacable et nécessaire.

Triomphe de la mort, Felix Nussbaum (1944).

On peut accorder un regard particulier à Jean-Georges Evrard, dit Jean Doisy, créateur du personnage de Fantasio, rédacteur en chef du journal Spirou, antifasciste ignoré des livres d’histoire. Figure essentielle de la Résistance Belge, il est aussi l’incarnation de la maison Dupuis, qui poursuit aujourd’hui à travers Spirou et ses descendants, son œuvre.

La fin de l’ouvrage s’accompagne d’une interview passionnante d’Émile Bravo racontant la genèse de sa BD, mais aussi les objectifs majeurs de sa réalisation dont celui d’enseigner l’Histoire aux plus jeunes.

Magnifiquement mis en page, construit intelligemment, accompagnés d’illustrations, de documents d’archives passionnants, ce catalogue démontre une nouvelle fois combien la BD s’empare désormais de tous les sujets, y compris les plus graves, même en utilisant les aventures d’un jeune homme inexpérimenté, habillé en rouge, dessiné et destiné originellement à vivre des aventures d’enfants et d’adolescents. Les amateurs de BD y trouveront leur compte. Les amateurs d’Histoire aussi.

(1) Spirou dans la tourmente de la Shoah jusqu’au 30 Août au Mémorial de la Shoah. Sous la direction de Didier Pasamonik. Commissariat général : Caroline François. Entrée gratuite.

(2) Le catalogue est disponible chez Dupuis. 132 pages. 29 €.

