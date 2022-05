Rennes. Spirit Fest en concert à l’école

Des Pies Chicaillent, en partenariat avec Les Tombées de la Nuit, présentent Spirit Fest dimanche 12 juin dans l’ancienne école Papu.

Supergroupe* impromptu constitué du duo japonais Tenniscoats (Saya & Takashi Ueno), des membres de The Notwist (Markus Acher & Cico Beck) et de Mat Fowler de Jam Money, Spirit Fest a pour mots d’ordre amitié et collaboration musicale.

Le projet est né à Munich à l’hiver 2016 en marge du festival Alien Disko. Un premier album est enregistré en 2018, en 14 jours et presque entièrement en live, les cinq artistes jouant et chantant ensemble dans une même pièce avec piano, guitares, percussions et quelques claviers. Mirage Mirage, leur dernier album en date, enregistré entre Tokyo et Munich, prolonge ce rêve collectif, mêlant pop avant-gardiste, folk expérimentale et dream-pop. Un voyage à travers les frontières, géographiques et musicales. La première partie sera assurée par le duo japonais culte Tenniscoats, soit Saya & Takashi Ueno de Spirit Fest, dont la pop expérimentale reste un des secrets les mieux gardés du pays du soleil levant.

En plus des concerts ce dimanche : buvette, gâteaux, tombola.

Dimanche 12 Juin 2022

16:00 > 18:00

Dans la cour

Ancienne école Papu, 16 rue Papu, Rennes

Gratuit, sans réservation

Tout public