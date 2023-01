Saint-Abraham. Découvrez les bienfaits de l’eau de bouleau avec Christophe Bonneau

La Source du bouleau de Christophe et Rachel Bonneau commercialise la sève de bouleau, aussi appelée « eau de bouleau », depuis 2021. La prochaine récolte sera disponible à la vente début février 2023. Unidivers est parti rencontrer le couple de producteurs dans le but de découvrir l’activité du couple et les bienfaits du produit pour la santé et sa posologie.

Christophe Bonneau est domicilié à Saint-Abraham (Morbihan) avec sa femme et leurs trois enfants. Amoureux de la nature, il aime donner du sens au monde dans lequel on vit. Dans ce cadre, il a acquis en 2018 un bois d’une superficie de quatre hectares dans la commune de Sérent où poussent de nombreux arbres : des sapins, des châtaigniers et des bouleaux. Ces derniers retiennent l’attention de Christophe, car il s’emploie à récolter la sève de l’arbre que l’on appelle aussi l’eau de bouleau. Depuis novembre dernier, le couple prépare sa troisième saison de récolte qui débutera au mois de février, commercialisée sous l’appellation La Source du Bouleau.

Le bois de Christophe compte 600 bouleaux au total. En 2020, seuls quelques spécimens avaient été choisis pour la récolte de sève. « Je souhaitais étudier le produit sous toutes ses coutures et apprendre la réaction de l’arbre. Lequel d’entre eux donnerait le plus de sève, comment elle évoluera une fois récoltée, etc. Finalement, j’ai obtenu une production de 100 L que j’ai gardée pour mon usage personnel. Cela m’a permis de tester le produit en famille et dans mon entourage proche », explique Christophe qui nous apprend aussi que la sève de bouleau se récolte entre le 15 mars et le 15 avril dans les pays froids de l’Est, comme la Russie, un gros consommateur. Mais ici en Bretagne, comme l’hiver est doux la récolte a lieu dès le début du mois de février et dure 3 à 4 semaines. « La sève est récoltée fraîche. Produit vivant et naturel, elle doit également être distribuée fraîche. Elle se conserve au réfrigérateur entre 2 et 4 degrés pendant 3 ou 4 semaines maximum », renseigne Rachel.

En 2021, le couple a investi dans du matériel pour récolter la sève, des contenants et des tuyaux conformes à la vente alimentaire, car il avait décidé de commercialiser sa récolte.

La collecte se fait en creusant un trou de moins d’un cm dans l’écorce de l’arbre pour placer le tuyau, puis la sève s’écoule dans le récipient. « Il faut répéter l’opération plusieurs fois par jour car l’arbre est aléatoire. Il peut fournir 1 comme 10 litres », précise Rachel. « Ensuite la sève est filtrée pour retirer les impuretés et pour obtenir une meilleure conservation. La production est ensuite conditionnée dans des bibs ou des poushs en plastique qui favorisent l’abri de la lumière. » Après la récolte, le producteur, sensible à l’environnement, rebouche le trou avec une brindille et applique un cicatrisant végétal.

L’eau de bouleau est un produit tendance, réputé pour ses bienfaits et son action détox sur l’organisme. Elle a par exemple le pouvoir de drainer l’organisme naturellement : les reins, le foie, les poumons, le sang et la peau. Elle retire les toxines de l’hiver. Ensuite, elle stimule, renforce le corps, réhydrate les muscles, reminéralise les articulations des personnes faibles ou âgées. Elle contient des vitamines et des minéraux, et est riche en oligo-éléments. Elle possède une action anti-inflammatoire pour les rhumatismes. Certifiée bio, la sève de bouleau de La Source du bouleau présente l’avantage de convenir à tout le monde. Cependant, si une personne entretient un doute par rapport à une pathologie existante ou à un lourd traitement médicamenteux, Christophe conseille de demander l’avis à un médecin généraliste.

Concernant la posologie, la consommation se fait fraîche car le produit n’est pas pasteurisé. La cure s’applique en une vingtaine de jours, à raison de trois litres. La prise journalière est de 150 ml (environ un verre) de préférence le matin à jeun. La date de la récolte est indiquée sur chaque contenant. L’eau de bouleau peut être aussi utilisée en après-shampoing sans rinçage et convient à tout type de cheveux. Elle convient également aux problèmes de peau, tels que l’eczéma ou l’acné.

Pour se procurer la sève de bouleau de Christophe Bonneau, pour d’autres renseignements et pour connaître les tarifs, contactez Christophe et Rachel Bonneau, 4 La Rosaie à Saint-Abraham (56), au 06 46 42 59 92 ou par mail (lasourcedubouleau@gmail.com)

Commande et livraison à domicile dans un rayon de 30 km autour de Saint-Abraham. Les points de distribution dans le Morbihan : L’aBeille zzh à Vannes ; L’Halle Terre Native à Questembert ; Plantes et Vie à Ploërmel ; l’Herboristerie et les Producteurs du Coin de Vannes ; Aux Champs à Elven ; Chemin d’éveil à La Roche-Bernard ; Court Circuit à Sarzeau ; l’Escale Paysanne de Malestroit ; le Marché de l’Oust à Val d’Oust ; Coop des Vénères à Séné ; Ciboulette et Cie à Sulniac ; La Ruche qui dit Oui, à Vannes et Auray (sur site).

Démarrage des précommandes : Si vous souhaitez réserver votre cure de sève de La Source Du Bouleau, vous pouvez dès à présent télécharger votre bon de commande sur le site internet ou envoyer un message par mail, via Facebook ou par téléphone.

Deux volumes sont proposés : 3 L et 5 L. La Source du Bouleau sera présente tout le mois de février sur les marchés de Malestroit le jeudi matin et sur celui de Ploërmel le vendredi matin.