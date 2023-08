Sougéal. La réserve naturelle du Marais est une idée de randonnée

La réserve naturelle régionale du marais de Sougéal en Ille-et-Vilaine est une réserve naturelle régionale de Bretagne. Créée en 2006, elle couvre une superficie de 175 hectares et protège un ensemble de prairies humides réparties au bord du fleuve côtier : le Couesnon. Au départ de l’église de Sougéal, il est possible de partir à la découverte du marais, où se côtoient l’été, des bovins, des chevaux et des oies sur des pâturages collectifs. C’est aussi l’occasion de profiter de nombreux points de vue sur le Mont-Saint-Michel.

Le Marais de Sougéal, avec sa superficie de 175 hectares, est un site d’importance internationale avec sa soixantaine d’espèces d’oiseaux présentes au printemps, ses huit espèces d’amphibiens recensées, ses 360 variétés floristiques. C’est aussi un site majeur pour la reproduction du brochet, car il constitue l’une des trois principales frayères à brochet de Bretagne. Le Marais de Sougéal possède un aspect différent suivant les saisons ; il est possible de le voir inondé en hiver, puis en prairie au printemps, en été et en automne. Au cours de ces trois saisons, les bovins et les chevaux pâturent librement sur le marais qu’ils partagent avec les randonneurs.

Le site est favorable à l’accueil des oiseaux d’eau. La valeur ornithologique de la réserve est étroitement liée à la proximité de la baie du Mont Saint-Michel dont l’accueil des oiseaux d’eau est reconnu internationalement. Pendant la période des migrations prénuptiales, le marais joue également un rôle important pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau.

En période hivernale, la sarcelle d’hiver, le canard siffleur et d’autres races de canards alternent nombreux, entre leurs zones de remise diurne dans la baie et les zones nocturnes. Le soir, ils se dispersent sur les marais périphériques peu profonds pour s’alimenter la nuit.

Marais de Sougeal

Au printemps, le Marais de Sougéal attire des milliers d’oiseaux en étape migratoire. Il devient pour certaines espèces telles le canard pilet et la sarcelle d’été le principal site de stationnement de la baie. Le marais abrite également une trentaine d’espèces de libellules et de demoiselles et huit races d’amphibiens qui se reproduisent aussi sur le site. Le marais de Sougéal, avec sa remarquable source de biodiversité, abrite 360 espèces floristiques. Elles sont différentes au sein des prairies et des milieux aquatiques. Certaines d’entre elles ont un intérêt patrimonial majeur et bénéficie d’une protection nationale : c’est le cas par exemple du Luronium natans (le flûteau nageant), une plante vivace flottante.

luronium natans

Histoire

Le Marais de Sougéal représente un patrimoine culturel et historique indéniable. Il est la propriété de la commune depuis le XVIIIe siècle. Ayant conservé son usage traditionnel en pâturage collectif, il constitue un réel atout pour les agriculteurs de la commune qui y trouvent, contre un droit de pacage annuel, un site particulièrement favorable pour leurs animaux.

Pourtant, pendant des siècles, le marais a été tiraillé entre les populations les plus pauvres pour lesquelles la terre était rentable et cultivable, et les seigneurs, riches propriétaires successifs. Le marais accueillait une activité agropastorale traditionnelle dès l’époque médiévale. Il suscitait l’intérêt des éleveurs qui y trouvaient une herbe grasse et abondante pour nourrir leurs troupeaux. Jusque dans les années 1970, le site a été régulièrement submergé par les crues du Couesnon et les grandes marées. Pour assainir les parcelles, un important programme d’assèchement a commencé à ce moment-là avec, un recalibrage du Couesnon, des créations de portes anti crue, des fossés et des canaux pour drainer les prairies. Le résultat a été important, notamment en termes de durée d’inondation au printemps.

En 1997, avec la région Bretagne, un premier Contrat Nature a été signé et la qualité environnementale du marais a été restaurée. Des travaux ont permis de retrouver un fonctionnement hydraulique plus propice à l’accueil des oiseaux d’eau et à la reproduction du brochet. Des vannes facilitent la remontée des poissons. D’abord labellisé en 2000 « Espace Natura » puis après la mise en place d’un second Contrat Nature, le site a été classé « Réserve naturelle régionale » en 2006. Cette reconnaissance de la valeur patrimoniale du marais est une récompense pour les efforts accomplis de longue date et encourage les actions de préservation et de valorisation du site.

La Maison du Marais permet au public de découvrir la richesse du marais, son histoire et son fonctionnement à travers un espace muséographique interactif. Pour ne pas gêner les oiseaux, le bâtiment épouse le paysage avec sa structure en bois et son toit végétalisé. La Maison du Marais organise aussi des sorties nature pour aller à la rencontre de la faune et de la flore avec les visiteurs. Le circuit est cependant déconseillé en période de chasse et peut être inondé en hiver.

INFOS PRATIQUES

Maison du Marais à Sougéal (35)

Ouverture : du 1er avril au 1er octobre 2023

Horaires : du mercredi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé le lundi et le mardi.

Accès gratuit au Marais, mais interdit aux chiens.

Tel. 02 99 88 66 73 – 02 57 64 09 28 / tourisme@ccdol-baiemsm.bzh