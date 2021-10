SORTIES MUSICALES D’OCTOBRE 2021 : LA SELECTION D’UNIDIVERS

Chaque mois, Unidivers vous présente ses coups de coeur musicaux, sélectionnés parmi les sorties d’albums et d’EPs du mois en cours. A la une de la sélection d’octobre : les albums d’Annie Ebrel, Broken Waltz et Robot Sapiens.

En cette fin octobre, force est de constater que l’été a définitivement tourné les talons. Mais en dépit des froides températures automnales, le soleil semble n’avoir pas dit son dernier mot et nous fait toujours profiter de ses rayons. De même à Rennes, la saison culturelle poursuit son cours et les festivals se succèdent à un rythme constant. Le mois prochain, en effet, la capitale bretonne accueillera les nouvelles éditions de Jazz à l’Ouest et Yaouank. Des rendez-vous incontournables dont les riches programmations nous permettent de rendre compte du bouillonnement créatif de la scène musicale bretonne et plus largement internationale. C’est aussi l’occasion de constater aussi à quel point l’hybridation et les échanges occupent plus que jamais une place incontournable dans les différentes formes de la production musicale actuelle. Il en est de même pour les sorties d’albums et d’EPs de ce mois-ci, dont Unidivers vous présente, comme chaque mois, sa sélection en guise de bilan dans les lignes ci-dessous.

ANNIE EBREL – LELLIG

Photo: Véronique Le Goff.

A plusieurs égards, Annie Ebrel est considérée comme l’une des ambassadrices les plus créatives de la musique vocale de Bretagne. Après avoir fait ses classes dès 1983 comme interprète de kan ha diskan dans les festoù noz, l’artiste originaire de Lohuec fait ses débuts discographiques 6 ans plus tard, en participant à l’album Les sources du Barzaz Breizh aujourd’hui. Une expérience qui inaugure un parcours riche en expériences musicales, au cours duquel l’artiste emmène la langue bretonne vers des ailleurs sans cesse renouvelés. En 1990, elle fonde le groupe Dibenn, quintette dans lequel elle expérimente différents aspects du chant breton. S’en suit une carrière qu’elle a pavé de multiples collaborations toutes aussi diverses les unes que les autres,. Parmi elles, figure le spectacle Douar-Glizh qu’elle créé en 1997 avec le contrebassiste de jazz Riccardo Del Fra, ou encore sa participation à la Celtic Procession de Jacques Pellen.

De droite à gauche: Daravan Souvanna (basse), Annie Ebrel (chant), Ronan Pellen (cistre) et Clément Dallot (claviers). Photo: Eric Legret.

En 2019, elle se lance dans un nouveau projet qui lui est commandé par le centre Amzer Nevez de Ploemeur : célébrer en musique l’oeuvre d’Anjela Duval, artiste paysanne du Trégor décédée en 1981 et considérée comme l’une des plus grandes poétesses de Bretagne. Pour ce faire, Annie Ebrel s’épaule alors d’un trio formé du bassiste Daravan Souvanna et de Clément Dallot aux claviers, par ailleurs membres du Nâtah Big Band, ainsi que Ronan Pellen du Hamon Martin Quintet, musicien qui l’accompagnait autrefois au sein de Dibenn. Ensemble, ils travaillent à la mise en musique de plus d’une dizaine de textes écrits par l’autrice costarmoricaine pendant les années 60. C’est ainsi que naît le spectacle Lellig, qu’Annie Ebrel et ses musiciens présentent tout d’abord en concert à Ploemeur en septembre 2020 et dont la version studio est sortie ce mois-ci chez Coop Breizh.

Cet album se compose de 16 titres dont dix d’entre eux ont fait l’objet de mises en musique inédites et aux sonorités contemporaines, créées par le quatuor. Il compte également une réinterprétation d’une chanson écrite par Gilles Servat (« Traon An Dour ») en hommage à la poétesse et le morceau « Karantez-Vro », dont la musique fut composée par Véronique Autret du groupe Gwalarn. Nous vous partageons ici la chanson titre de cet opus « Lellig » dont le texte énigmatique, écrit par Anjela Duval en 1963, décrit une héroïne écrasée par le poids de l’éducation familiale, « au coeur trop méfiant envers un monde trompeur et restée seule en sa demeure ». Porté par la voix vibrante et lyrique d’Annie Ebrel, il est également magnifié par une savoureuse instrumentation marquée par les arpèges folk du cistre de Ronan Pellen, la basse mouvante de Daravan Souvanna et les couleurs jazz du piano de Clément Dallot, qui renforcent sa portée poétique et mélancolique.

Pochette de l’album “Lellig” d’Annie Ebrel. Visuel: Richard Dumas/Restez Vivants!

Sorti le 15 octobre 2021 chez Coop Breizh (sortie numérique le 8 octobre).

Annie Ebrel et ses musiciens présenteront le spectacle Lellig à l’occasion de trois concerts en Bretagne :

Le 31 octobre 2021 au Salon du Livre de Carhaix (29)

Le 11 décembre 2021 à la Chapelle bleue de Ploermel (56)

Le 21 mai 2022 au Théâtre Max Jacob de Quimper (29)

BRIEG GUERVENO – VEL MA VIN

Photo: Guillaume Magré-Guilberteau.

Depuis le milieu des années 2000, Brieg Guerveno œuvre à la fusion de la langue bretonne avec les musiques dites « amplifiées ». Après diverses expériences dans plusieurs groupes de métal et de rock dès l’âge de 14 ans, le musicien briochin se lance dans une carrière solo en publiant un premier EP SedeR, entièrement autoproduit et qui reçoit les soutiens d’Alan Stivell et de Dom Le Duff. Il est suivi de trois autres opus aux identités différentes, dans lesquels il continue d’allier ses influences rock et métal à la musicalité de la langue bretonne, sa deuxième langue qu’il a appris pendant son enfance et au collège Diwan.

Dès 2017, après un concert qu’il donne seul sur scène avec sa guitare folk, il décide de changer de cap et s’oriente vers une nouvelle ligne artistique, tournée cette fois-ci vers un registre acoustique. Il se lance dans la création de son quatrième album Vel Ma Vin, marqué par un style folk intimiste et habité, qu’il enrichit d’arrangements résolument planants en compagnie de la violoncelliste Bahia El Bacha, de Guillaume Bernard et Stéphane Kerihuel à la guitare électrique, ainsi que Camille Goellaen aux claviers. Paru en 2020 chez Klonosphère/Season of Mist, cet opus est ressorti le 15 octobre 2021 sur le label Yotanka Records.

Photo: Guillaume Magré-Guilberteau.

Pour cette réédition, Brieg Guerveno a augmenté Vel Ma Vin d’une nouvelle version d’“Ar Spilhenn”, qu’il avait réenregistrée pour la compilation des Trans Musicales. A l’origine issu de son album Ar bed kloz, ce morceau fait ici l’objet d’une version plus contemplative et aérienne. Il est également illustré par un clip magnifique réalisé par Tangui Le Cras, dont les images mettent en scène la chanteuse et comédienne Maya Le Strat dans une forêt mystérieuse, entre ombre et lumière.

Pochette de l’album “Vel Ma Vin” de Brieg Guerveno. Visuel: Xabier Sagasta.

Sorti le 15 octobre 2021 chez Yotanka Records (distribution : PIAS).

La tournée de Brieg Guerveno fera plusieurs passages en Bretagne. Vous pourrez notamment le voir en concert :

Le 05 novembre 2021 à Saint Jean De Boiseau, dans le cadre du Festival Celtomania

Le 8 novembre 2021 au Triangle de Rennes

Le 25 novembre 2021 au SEW de Morlaix (29)

Le 27 novembre 2021 au Sillon de Tréguier (22)

Le 16 décembre 2021 au centre culturel Amzer Nevez de Ploemeur (56)

L’artiste donnera également quatre concerts dans le cadre des Trans Musicales de Rennes :

Le 12/11/2021 à Bonjour Minuit de Saint Brieuc (22) pour la Tournée des Trans.

Le 26/11/2021 à l’Hydrophone de Lorient (56)

Les 1er et 2 décembre 2021 au TNB

TRIBE FROM THE ASHES – TRIBE FROM THE ASHES

De gauche à droite: Sandra N’Kaké (chant), Michèle Pierre (violoncelle), Pierre-François Blanchard (piano, Rhodes), Manuel Marchès (contrebasse), Marion Rampal (chant), Ji Drû (flûte, chant), Anne Gouverneur (violon) et Paul Colomb (violoncelle). Photo: Seka Ledoux.

En dépit de leurs trajectoires différentes, Sandra N’Kaké et Ji Drû partagent une sorte de terreau artistique commun. De fait, la chanteuse franco-camerounaise et le musicien amiénois partagent en outre une passion curieuse pour de multiples répertoires musicaux, ainsi qu’un goût prononcé pour les synthèses de styles. Une démarche qu’ils mettent tous deux à profit dès la fin des années 90, au sein de leurs carrières respectives et à travers de nombreuses collaborations avec des artistes de tous horizons. Au fil du temps, leurs carrière respectives se rejoignent également à l’occasion de plusieurs créations, dont le collectif rock-soul Push Up monté en 2010 et le spectacle Shadow of a Doubt créé en 2014. Par ailleurs, les deux amis s’épaulent mutuellement dans le cadre de leurs carrières solos : Ji Drû participe ainsi à la création de l’album Nothing For Granted de Sandra N’Kaké, qui contribue plus tard au premier album de son complice, intitulé Western et sorti en 2019.

Sandra N’Kaké et Ji Drû. Photo: Seka Ledoux.

Puis en mars 2020, la France subit de plein fouet l’épidémie de Covid-19 et se voit contrainte au premier confinement. Un choc pour Ji Drû et Sandra N’Kaké, qui décident néanmoins de maintenir coûte que coûte leur pratique musicale sous une forme adaptée aux circonstances. Ils se lancent alors dans la composition d’un morceau inspiré, « Love Together (A Confined Suite)», créé à distance en compagnie de 16 musiciens de la scène jazz contemporaine dont le saxophoniste Thomas de Pourquéry, la batteuse et chanteuse Anne Pacéo, ainsi que la compositrice et interprète Marion Rampal. Publié le 15 avril de la même année, il est le manifeste d’une nouvelle aventure collective : Tribe from the Ashes. Cette tribu, née des décombres de ce qu’on a appelé le « monde d’avant », met sur pied treize autres morceaux qu’ils font vivre le 10 juillet 2021 sur la scène du festival Chorus, à la Seine Musicale de Paris. Des compositions que l’on retrouve aujourd’hui sur l’album éponyme du supergroupe, sorti le 15 octobre dernier sur Le Label Bleu.

Cet opus est marqué d’une aura captivante et s’appuie sur une esthétique aux multiples contours expressifs, ancrée dans un jazz aux influences véritablement éclectiques. Inspiré entre autres par les démarches de Sun Râ, Nina Simone ou encore Joan Baez, il renferme une force esthétique qui fait la part belle au lyrisme et que le collectif déploie de façon le plus souvent placide et subtile. Une ligne artistique qui rejoint également un discours social animé de convictions humanistes, par lequel Sandra N’Kaké et Ji Drû nous enjoignent en outre à la résilience face à l’oppression, en faveur d’une lutte infatigable pour l’égalité entre les êtres.

De gauche à droite: Anne Gouverneur (violon), Sandra N’Kaké (chant), Ji Drû (flûte, chant), Pierre-François Blanchard (piano, Rhodes), Paul Colomb (violoncelle), Manuel Marchès (contrebasse), Michèle Pierre (violoncelle) et Marion Rampal (chant). Photo: Seka Ledoux.

Dans cet album, on trouve en outre la chanson « Eurydice », pendant laquelle la voix irrésistible de Sandra N’Kaké se marie au timbre léger de Marion Rampal. Sous cette délicatesse quasi onirique, ses paroles met en scène la mort d’Eurydice, épouse d’Orphée dans la mythologie grecque. Son destin tragique est ici porté en symbole des violences, trop nombreuses, que beaucoup de femmes continuent de subir chaque jour en France et dans le monde. Un message bouleversant, illustré de façon éloquente et subtil par son clip, filmé à la Cité Carter et dévoilé en septembre dernier sur la chaîne YouTube du groupe.

Pochette de l’album de Tribe from the Ashes. Visuel: Maya Mihindou.

Sorti le 15 octobre 2021 chez Le Label Bleu/L’Autre Distribution.

BROKEN WALTZ – … AND DISASTERS

De gauche à droite: Xavier Soulabail (basse), Clément Palant (batterie, chant) et Perrot Rault (saxophone). Photo: Vincent Paulic.

Créé l’année dernière, Broken Waltz est le fruit d’une mue opérée par le duo formé de Clément Palant et Xavier Soulabail. Originaires de Saint-Brieuc, les deux musiciens oeuvrent tout d’abord au sein de Camadule Gredinen, projet impulsé par Clément et duquel naissent deux albums sortis en 2012 et 2015. Par la suite, les routes des deux compères s’éloignent momentanément, le temps pour chacun d’explorer de nouvelles contrées artistiques au sein de différentes formations. A la fin de l’année 2015, les deux musiciens se retrouvent enfin et scellent leurs retrouvailles artistiques en formant le duo Buck. Créé dans un esprit blues garage, il est mû par un partie pris esthétique minimaliste et radical : un combo instrumental basse/batterie, affranchi de toute guitare électrique. Entre 2018 et 2019, le duo sort coup sur coup deux albums dont le second, paru chez Beast Records, reçoit un bel accueil public et critique. La même année, le groupe entre en résidence à la Citrouille puis part dans une tournée. Celle-ci est marquée par leur passage au festival Art Rock la même année, ainsi qu’une performance remarquée à la 11e édition du Binic Folks Blues Festival en juillet 2019.

Photo: Vincent Paulic.

Au printemps 2020, le premier confinement est décrété et stoppe Buck dans son élan, mettant un terme à sa tournée. Mais il en fallait plus pour contrarier le duo qui, à l’issue de cette expérience singulière, choisit un nouveau nom : Broken Waltz. Une renaissance sous laquelle Clément Palant et Xavier Soulabail enrichit le style de leur ancienne formation, pour créer un diptyque d’albums sous la forme d’une odyssée inquiétante et « fantasmagorique » vers de nouveaux territoires sonores. Désormais accompagnés du saxophoniste Perrot Rault, qui a participé au second album de Buck, ils sont également rejoints par le claviériste Joachim Blanchet venu leur prêter main forte pour leur nouvelle création. Près d’un an après la sortie du premier volume Mysterious Land of Happiness… sorti en novembre 2020, le duo en dévoile aujourd’hui la seconde moitié … And Disasters, paru le 15 octobre dernier chez Beast Records.

Photo: Vincent Paulic.

Dans ce second volet, Broken Waltz délivre une énergie brute et des textes sombres voire apocalyptiques, qui retraduisent la déliquescence de l’ordre mondial et la destruction la planète, victimes du « cynisme des puissants ». La bande son de ce noir constat réside dans un blues rock bouillonnant qui, en prolongement de la vision artistique de feu Buck, allie la voix multifacettes de Clément Palant, parfois proche de Nick Cave, avec la batterie percutante de Xavier Soulabail. Cette échappée sonore s’appuie également sur les synthétiseurs et boîtes à rythmes de Joachim Blanchet, évoquant le post-punk de Joy Division et le synth blues de Suicide, ainsi que des « trafics sonores » et des samples vocaux qui ajoutent une certaine dimension expérimentale à l’ensemble.

Parmi les 11 morceaux de cet album se trouve l’hypnotique « Deep In The Mud », animé d’une ligne de basse menaçante et d’une rythmique de batterie tribale. Et dans lequel la voix rauque de Clément Palant dialogue, tel un bluesman désenchanté, avec le saxophone de Perrot Rault.

Pochette de l’album “… And Disasters” de Broken Waltz. Visuel: Tom Bornarel.

Sorti le 15 octobre 2021 chez Beast Records/L’Autre Distribution.

Le duo Broken Waltz sera en concert :

Le 31 octobre 2021 au Fût Chantant de Saint-Brieuc (22)

Le 2 novembre 2021 au café-concert Le Michelet de Nantes (44)

ROBOT SAPIENS – METAMORPHOSE

Photo: Yannick Derennes.

Robot Sapiens, c’est le nouvel avatar que s’est choisi l’artiste lorientais Sylvain Le Houédec alias Bring’s. Pendant 14 ans, celui qui se désigne comme « un enfant de la culture hip-hop » a d’abord officié au sein de la formation d’« alternative rap metal » Freedom For King Kong, fondée à Lorient en 1994. Après la dissolution de son groupe en 2008, il poursuit sa route en solo et mène plusieurs collaborations avec les collectifs Pause (futur Collectif 13) et Le Cercle. En parallèle, il monte en 2012 le projet jeune public Soul Béton et réalise également deux albums solos, sortis entre 2008 et 2014.

Un beau jour de juillet 2019, suite à nouvelle expérience de groupe déçue, Bring’s remet en question sa pratique de musicien et ressent plus que jamais le besoin de d’élaborer un répertoire plus personnel. Dans cette optique, il opère un nouveau départ et pose les fondations du projet Robot Sapiens, nom évocateur qui met en évidence notre dépendance aux machines, qu’il observe à sa propre échelle lorsqu’il travaille sur ses synthétiseurs et les instruments virtuels de son studio. Dans la foulée, il publie au printemps 2020 la chanson « Vrai semblant », première pierre d’un EP inaugural qui sort le 18 septembre de la même année. Il monte également son propre label Emmène Moi Production avec l’un de ses amis, l’artiste quimpérois Phil R.

Photo: Yannick Derennes.

Dans le même temps, il se consacre à la réalisation de son premier album, intitulé Métamorphose et sorti le 22 octobre 2021. Enregistré dans son propre studio et mixé chez Near Deaf Experience, cet opus marque donc une nouvelle étape dans le cheminement artistique de Bring’s : ce dernier y fusionne les différentes influences qui ont jalonné son éducation musicale depuis l’enfance, conjuguant notamment des mélodies vocales accrocheuses avec des instrumentations électro-pop avec des éléments parfois puisés dans les courants du rock. Quant aux textes, ils puisent dans une poésie réaliste inscrite dans la chanson française contemporaine et par laquelle le Lorientais chronique le monde actuel, notre quotidien et ses nuances aux couleurs plus ou moins chaudes.

Outre les morceaux « Vrai semblant » et « L’amour aux trousses » issus de l’EP éponyme, Métamorphose comporte neuf nouveaux morceaux composé par Robot Sapiens. Parmi eux, sa chanson d’ouverture « Je vous trouve très beaux », dévoilée le 25 juin dernier la veille de la Marche des Fiertés. De sa voix nonchalante qui évoque par moments celle d’Alexis HK, l’artiste y réalise un éloge délicat du courage de la communauté LGBT+, dans les combats qu’elle continue de poursuivre pour la défense de ses droits.

Sorti le 22 octobre 2021 chez Emmène Moi Production/Mad Record (distribution : PIAS France).

La tournée de Robot Sapiens commencera en début 2022.

