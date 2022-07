L’Orangerie du Thabor expose Sonic Sculptures d’Eirik Brandal

Le Bon Accueil – Reverb invite Eirik Brandal, artiste norvégien, à exposer ses sculptures électroniques, sonores et lumineuses, Sonic Sculptures, à l’Orangerie du Parc du Thabor, du 14 septembre au 9 octobre 2022.

Sonic Sculputres, première exposition en France de l’artiste norvégien Eirik Brandal, regroupe une série de sculptures inspirées du Freeform electronics et du constructivisme. Répondant aux noms mystérieux de ioalieia, Cwymriad, myrhøne les fragiles constructions de l’artiste forment une sorte d’écosystème qui réagit à la présence des visiteurs. Les stimuli extérieurs engendrent une série de processus électroniques que chaque sculpture rend perceptibles et communique en générant des myriades de sons et de clignotements insectoïdes.

Avec Sonic Sculptures, Le Bon Accueil inaugure une nouvelle série d’expositions inspirées par Vermilion Sands, un recueil de nouvelles de J.G. Ballard publiées entre 1956 et 1970. L’auteur britannique y dresse une série de portraits de personnages passablement névrosés et désœuvrés, souvent artistes ou appartenant au monde de l’art, plongés dans la torpeur fin de saison d’une station balnéaire aride écrasée de soleil. Les sculptures sonores (Sonic sculptures) font partie d’une typologie d’œuvres récurrente dans différentes nouvelles du recueil, et pour reprendre les mots du personnes de M. Hamilton dans Venus Smiles, sont du « dernier chic ». Les œuvres d’Eirik Brandal exposées à Rennes auraient pu trôner dans l’une ou l’autre des villas de la station balnéaire arty de Vermilion Sands.

Eirik Brandal, Skalvdal, 2021

Eirik Brandal, Waldian, 2021

Eirik Brandal, Ddrysfeöd, 2021

Biographie

Eirik Brandal (né en 1991, Stavanger, NO) est un artiste et compositeur basé à Stavanger et Riga. Formé à la composition musicale, son travail s’est déplacé vers des sculptures sonores électroniques, cherchant à découvrir la beauté intrinsèque des circuits qu’il agence de manière architecturale. Le son et la lumière sont utilisés comme moyen de créer un sentiment de transparence entre le public et les processus internes des sculptures, dans le but de donner aux sculptures les caractéristiques d’entités communicantes indépendantes.

Exposition Sonic Sculptures par Eirik Brandal, organisé par le Bon Accueil / Reverb à l‘Orangerie du Thabor, du 14 septembre au 9 octobre 2022.



Vernissage en présence de l’artiste le 14 septembre à 18h30

Horaires d’ouverture

Mardi au samedi : 13h-18h

Dimanche : 14h-19h