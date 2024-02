Le lundi 12 février 2024 ont eu lieu les sélections des participants au concours du Meilleur Sommelier de France, édition 2024. Les sélections de cet événement de réputation mondiale se sont déroulées au salon Wine Paris & Vinexpo au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Le sommelier Quentin Vauléon, originaire d’Ille-et-Vilaine, a été retenu en compagnie de six autres candidats. Il participera à la demi-finale du concours le lundi 9 septembre 2024 à Bordeaux. A suivre…

Lundi 12 février 2024 : les 36 candidats

Le concours du Meilleur Sommelier de France est une compétition nationale organisée tous les deux ans par L’Union De la Sommellerie Française (UDSF) créée en 1969 et faisant suite à l’Union des Sommeliers, fondée à Paris en 1907. Après une présélection nationale et au terme de deux jours de phases finales, le concours a pour objectif de promouvoir le métier de sommelier. Aujourd’hui, l’UDSF est présidée par Fabrice Sommier.

36 candidats ont participé aux sélections du concours du Meilleur sommelier de France édition 2024, le 12 février dernier. Les différentes épreuves écrites, imaginées par le comité technique ont été dirigées par Jean-Pascal Paubert, le directeur du concours avec au programme trois épreuves : 1) la dégustation à l’aveugle pendant douze minutes d’un vin Châteauneuf-du-Pape 2020 et de deux spiritueux gins français (un gin aux algues de Saint-Malo (35) et un gin du sud de la France, au parfum d’olive) ; 2) une épreuve flash pour tester la réactivité des candidats avec la projection d’une photo et deux minutes seulement, pour répondre en anglais à cinq questions et pour identifier un vignoble français ; 3) un questionnaire de 40 questions et une carte des vins erronée à corriger à réaliser en 45 minutes.

Les sept sommeliers qualifiés pour la demi-finale du 9 septembre 2024

Parmi les sept candidats sélectionnés, on retrouve Quentin Vauléon, actuellement sommelier au restaurant étoilé et gastronomique français : le Frevo de Manhattan à New-York. Quentin Vauléon fait partie d’une équipe de cuisiniers passionnés qui servent leurs créations. Le menu propose une demi-douzaine de plats qui sont autant d’expérimentations puisant dans le patrimoine français, et également japonais et maghrébin.

Le Frevo

Ont été également sélectionnés au concours, les sommeliers : Julia Scavo, Marie Wodecki ; Bastien Debono, Clément Sommier, Edmond Gasser et Logan Guignot-Trufley. Ils participeront tous les sept au rendez-vous à Bordeaux le lundi 9 septembre 2024 pour la demi-finale du concours du Meilleur sommelier de France 2024. Il comprendra de nouvelles épreuves de manière à départager les candidats. Trois d’entre eux participeront ensuite à la grande finale du concours le dimanche 3 novembre 2024, au salon Equip’Hotel, 1 place de la Porte de Versailles à Paris. Le concours récompensera le sommelier le plus performant du pays et le gagnant détrônera la victoire de Xavier Thuizat, lauréat 2022 et chef sommelier de l’Hôtel de Crillon à Paris.

Xavier Thuizat, lauréat 2022

Originaire de Rennes (35), Quentin Vauléon, titulaire au départ d’un bac scientifique en géologie-sciences de la terre, change rapidement de filière. Après une mise à niveau, il obtient un BTS en hôtellerie-restauration puis une mention complémentaire sommellerie au lycée hôtelier Yvon-Bourges de Dinard (35). Déjà en 2014, alors élève dans cet établissement, Quentin Vauléon fait partie des trois élèves sélectionnés pour participer au concours Chapoutier du meilleur élève sommelier en vins du Val de Loire, qui a pour objectif de repérer les grands sommeliers de demain. Sa place en finale lui permet de partir à la découverte du vignoble australien.

De gauche à droite : le professeur d’oenologie Marc Michaud du lycée de Dinard en 2014, en compagnie de ses élèves, Vincent Illunga, Chloé Abbéet et Quentin Vauléon

L’Union De la Sommellerie Française découvre en juin 2015 Quentin Vauléon, sommelier alors âgé de 24 ans, à l’occasion de la finale du concours du Meilleur Jeune Sommelier de France. Alors en poste au célèbre restaurant parisien Taillevent, il atteint la finale puis s’offre la demi-finale au même concours en 2016. Quentin Vauléon change ensuite d’horizon et accompagne l’ouverture du nouveau Ritz de Paris, le palace de la place Vendôme, avant de retrouver l’ambiance d’un restaurant gastronomique traditionnel et les plats étoilés de Yannick Alléno au Pavyllon Ledoyen sur les Champs Elysées.

Les compétences de Quentin Vauléon ne s’arrêtent pas là : le 27 juin 2017 se déroule à Paris la finale du Trophée Duval-Leroy, décernant le titre de Meilleur Jeune Sommelier de France. Quentin Vauléon remporte avec brio le concours mêlant épreuves de culture générale, techniques professionnels et dégustations. Il rejoint le palmarès de tous ceux qui ont marqué l’histoire de ce concours. Vu comme un jeune homme discret et très professionnel, le sommelier breton signe une performance marquée par la régularité au cours d’une finale qui aborde différents aspects du métier. Dans un tout autre domaine, il remporte aussi le Trophée Nespresso 2017 en dévoilant sa connaissance exceptionnelle du café.

Quentin Vauléon plonge complètement dans l’univers des concours et sa candidature au concours du Meilleur Sommelier de France témoigne d’une vraie progression. Professionnellement, il est très sensible aux vins du sud-ouest Irouléguy qui sont gourmands, frais, délicats et très aromatiques. Il apprécie tout particulièrement la diversité de ses vins blancs et de ses vins rouges ainsi que leur capacité à très bien supporter le vieillissement.

Le vin est un véritable trésor du patrimoine culturel français et en qualité de sommelier, Fabrice Sommier et l’UDSF ont pour rôle de guider les clients sur les chemins de la dégustation, de les aider à découvrir de nouveaux horizons et l’ensemble de la filière, des vignerons aux œnologues. Le métier de sommelier ne se fait pas qu’en restaurant, il y a aussi des sommeliers qui travaillent en cave, il y a des sommeliers conseils. Le président explique : ce métier est une cheville ouvrière très importante, parce qu’on parle de vins, de spiritueux, tout comme d’eau, de cafés, de jus de fruits, de tout ce qui est liquide et qui va se consommer à table…

Le vin est devenu de l’or liquide ! Beaucoup de personnes achètent des grands crus de Bourgogne parce qu’ils n’ont plus confiance dans certaines valeurs-refuge. Le sommelier est là pour dénicher les pépites et pour faire découvrir aux clients des vins qu’ils n’ont pas l’habitude de goûter et qui ont aussi un rapport qualité-prix abordable !

Les responsables de L’UDSF

Infos pratiques

– Demi finale du Concours du Meilleur Sommelier de France 2024 :

Lundi 9 septembre 2024 à Bordeaux (33)

– Grande finale du Concours du Meilleur Sommelier de France 2024 :

Dimanche 3 novembre 2024 au Salon EquipHôtel – 1 place de la Porte de Versailles à Paris

A noter :

Fabrice Sommier, le président de l’UDSF, sera présent durant l’Assemblée Mondiale de l’ASI à Monaco du jeudi 22 au dimanche 25 Février 2024. Il participera notamment à une conférence sur le Climat et le Vin qui se déroulera au Yacht Club de Monaco le 24 Février sous le haut patronage de son Altesse sérénissime le Prince Albert II de Monaco.