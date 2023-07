Mauron. Maintien à domicile : Venez rencontrez le camping-car de Soliha sur le marché vendredi 30 juin 2023 

Une animation sera organisée pour les séniors à Mauron dans le Morbihan le vendredi 30 juin 2023 sur le marché hebdomadaire de 8h à 13h. Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, l’association Soliha Bretagne en partenariat avec l’Espace Info Habitat organise la visite de Simone, le camping-car démonstrateur mobile de l’association. Il permettra d’échanger sur le sujet du maintien à domicile et de l’autonomie pour les séniors.

Soliha Bretagne est une association et un acteur de l’Economie Solidaire et Sociale (ESS). Son rôle est d’informer, de conseiller et d’accompagner les propriétaires dans leur projet de rénovation énergétique ou de maintien à domicile.

Mieux vaut prévenir que guérir, le proverbe connu, est devenu le slogan de l’association Soliha. Depuis le mois d’avril 2022, elle anime un programme spécifique pour l’adaptation en faveur du maintien à domicile, devenu indispensable pour prévenir le vieillissement. Ce programme qui perdurera jusqu’en avril 2025 couvre l’ensemble du secteur diffus du département du Morbihan. Il permet aux propriétaires qui envisagent de réaliser des travaux de bénéficier d’informations, de conseils techniques et d’un accompagnement gratuit, notamment pour les demandes de subventions. Dans le cadre de l’appel à projet 2022 de la Conférence des financeurs, Soliha a été retenue pour la mise en œuvre de pièces de théâtre et de tournées mobiles de l’autonomie.

Les membres de Soliha Bretagne

Le nouvel outil de Soliha s’appelle Simone, son camping-Car

Le souhait de l’association est simple : pouvoir se déplacer au plus près des personnes, des séniors, dans leur environnement de tous les jours, pour les informer et les sensibiliser aux risques de la perte d’autonomie : Il est devenu indispensable aujourd’hui d’anticiper afin d’avoir les clés pour être bien chez soi.

A ce titre, Soliha effectue des visites à domicile pour les ménages éligibles au dispositif, établit des préconisations de travaux. L’association se charge de la constitution et du dépôt des demandes de subventions auprès des organismes financeurs.

Soliha est également en capacité de réaliser des actions de communication pour assurer la diffusion de la connaissance de ce dispositif.

Vendredi 30 juin en matinée, les Mauronnais profiteront d’une visite commentée du camping-car et de ses équipements adaptés avec démonstration des accessoires innovants.

Pour montrer les nombreuses possibilités d’aménagements, le camping-car est composé d’un salon ; d’une cuisine ; d’une partie nuit ; d’une partie sanitaire. Chaque partie met en avant les aménagements à faire pour qu’une personne à mobilité réduite puisse s’y mouvoir.

Les visiteurs pourront également bénéficier d’essais et d’une mise en situation en présence d’experts et d’un ergothérapeute.

Egalement au programme de la visite : une simulation avec tablettes : démonstration et essai de l’application choisy le toit pour simuler un logement plus vaste si nécessaire.

Des objets pouvant améliorer le quotidien seront également présentés tels : un grossisseur de crayon ; un coussin pivotant ; une planche de préparation multifonctions ; un ouvre boîte ; un ouvre bouchon ; un rouleau antidérapant ; une pince de préhension, etc.

La visite se conclura par des conseils sur les bons gestes et postures à adopter au quotidien, par le jeu des questions- réponses individuelles et par la remise de documentation.

Infos pratiques

Soliha (Solidaires pour l’Habitat) et Simone

Dès 8h sur le marché, place de l’Eglise à Mauron.

Pour des renseignements complémentaires : Soliha Morbihan

8, avenue Edgar Degas à Vannes (56)

Téléphone : 02 97 40 22 82