Les soirées Rennes de la nuit sont de retour le 6 octobre

Finie la longue attente ! Les Soirées Rennes de la nuit reviennent à partir du 6 octobre! Et pas n’importe où… à l’Hôtel de Ville (place de la Mairie) ! Venez nombreux montrer votre talent ou applaudir les jeunes candidats. Concerts et spectacles sont aussi au programme de cette Nuit des talents organisée par la Cie Primitif

Ambiance Hip Hop prévu jeudi 6 octobre dans les salons de l’Hôtel de Ville : c’est la première soirée Rennes de la nuit de la saison, organisée par le collectif Primitif avec le soutien de la Ville de Rennes. Avec concert, DJ set, ou encore concours de talents.

Tu es jeune ? Tu as un talent ? La Cie primitif, organisateur de la soirée du 6 octobre prochain, te propose de participer à un concours amateurs. Tu as 2 min pour faire vibrer le public et convaincre le jury de professionnels. Toutes les disciplines sont acceptées ! Inscriptions pour les 16-30 ans. Tu peux envoyer une vidéo/clip de 2mn à nuitdestalents35@gmail.com.

Au programme de cette soirée festive :

concours de jeunes talents

ambiance avec Les Cromiqueurs

animations avec Eliott Le Diaboliste

show breakdance

dj set avec Deheb

concert de Elle B & Leki

N’oublies pas tes baskets pour bien danser et rdv le jeudi 6 octobre, de 19h à 23h à l’Hôtel de Ville.

Ouvert à tous (dans la limite des places disponibles).

Les soirées » Rennes de la nuit » sont des soirées organisées par les jeunes pour les jeunes. Elles remplacent les soirées ND4J, mises en place en 2005 pour accompagner les jeunes rennais dans l’organisation de soirées festives et conviviales. Les jeunes organisateurs sont accompagnés pour affiner leur projet, organiser la soirée et en faire la communication. Plus d’infos sur la page Organiser une soirée Rennes de la Nuit.