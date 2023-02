Sirennes, le festival de Rennes 2 dédié aux cultures de l’imaginaire du 10 au 12 mai

Le festival Sirennes est un projet pédagogique porté par l’Université Rennes 2 en lien avec l’enseignement secondaire. Il se déroulera sur le campus Villejean du 10 au 12 mai. Parrainé par l’écrivain Jean-Philippe Jaworski et marrainé par l’autrice Katia Lanero Zamora, le festival muscle sa direction artistique, assurée par Xavier Dollo, avec l’arrivée de Stéphanie Nicot, spécialiste reconnue des littératures de l’imaginaire.

La première édition lancée en 2022 sous le nom d’Ouest Hurlant (voir notre article) s’adressait aux scolaires, aux étudiants et au grand public. L’Université Rennes 2 a choisi de se concentrer désormais sur le volet scolaire et universitaire du Festival consacré aux cultures de l’imaginaire (science-fiction, fantasy et fantastique) et renommé Sirennes, tandis que l’Ouest hurlant organise des rencontres pour le grand public.

En 2023, le festival scolaire et universitaire s’intéresse à deux thématiques : l’uchronie et l’utopie. Autre nouveauté : Stéphanie Nicot, directrice de collection aux Éditions Scrineo et autrice d’une vingtaine d’anthologies (Incontournables de la fantasy, Anthologie du monstre, Et si Napoléon…, Afrofuturisme…), rejoint l’aventure. Stéphanie Nicot, est également l’ancienne directrice artistique des Imaginales d’Épinal.

Elle apportera ses propositions novatrices et favorisera les contacts avec les professionnels de l’imaginaire, auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires et autres acteurs de la chaîne du livre. Tout au long de l’année, elle réfléchira à des initiatives à valoriser, en lien avec les formations diplômantes de l’Université Rennes 2 relatives au genre et l’important corpus féministe d’autrices anglo-saxonnes (Ursula Le Guin, Joanna Russ…) et francophones (Charlotte Bousquet, Estelle Faye, Élisabeth Vonarburg, Joëlle Wintrebert…).

Stéphanie Nicot

En cours de finalisation, la programmation du festival Sirennes proposera des tables rondes réunissant auteurs et enseignants-chercheurs, des rencontres personnalisées avec les écrivains, des séances de dédicaces, des ateliers, expositions, projections et représentation théâtrale. Un concours d’écriture et des prix littéraires sont également organisés en partenariat avec Babelio et Mediaparks.

En attendant les 10, 11 et 12 mai, deux tables rondes sont d’ores et déjà prévues le 9 mars avec Jean-Philippe Jaworski, Stéphanie Nicot, Anne Besson, professeure de littérature à l’Université d’Artois, et Florian Mazel, historien médiéviste à l’Université Rennes 2, aux Champs libres à 14h30 pour les scolaires et les étudiants

Les prix littéraires du festival Sirennes

Quatre catégories ont été déterminées : un prix lycéen, un prix collégien, un prix étudiant, et un prix spécial nommé “Prix Martin Lessard”. Les lauréat·es seront dévoilé·es lors d’une cérémonie de remise des prix organisée pendant le festival entre le 10 et le 12 mai 2023.

Hormis le prix Martin Lessard, tous les autres prix seront soumis aux votes des jeunes. Collégien·nes, lycéennes et étudiants éliront leur roman préféré parmi les pré-sélections établies par des jurys principalement composés de professeurs, de libraires, et de formateurs.

Pourquoi un prix Martin Lessard ? Martin Lessard était un auteur québecois de science-fiction, fervent défenseur de l’édition alternative, décédé en août 2018. Ce prix rend hommage à l’esprit d’indépendance et de transmission qui l’animait. Il récompensera l’audace éditoriale parmi des ouvrages de la petite édition. Il peut primer un roman, des nouvelles, comme un essai ou un beau livre.

Sélection du prix Sirennes des collégiens