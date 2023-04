Sibiril. Le phare de Moguériec restauré reprend sa place au port de pêche

Le phare de Moguériec a retrouvé sa place à Sibiril, commune du Finistère nord, à la mi-avril 2023 après un an et demi de travaux de restauration. Construit en 1876 par Gustave Eiffel, il surplombe la jetée du petit port de pêche dans l’embouchure du Guillec depuis 1960. Il fait à nouveau la fierté des Bretons avant d’avoir fait celles des Normands à Honfleur, avant la Seconde Guerre mondiale.

Avant les travaux de restauration

En très mauvais état, rongé par les embruns, avec son socle en béton affaissé et sa structure fragilisée, le phare de Moguériec est destiné en 2015 à la démolition pour deux autres raisons principales : l’accès au feu devenu dangereux pour les agents chargés de l’entretien et les raisons financières qui s’avèrent insuffisantes pour envisager une restauration. La Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique Manche Nord Ouest avait donc décidé de le détruire.

Mais grâce au soutien des habitants et à l’association Sauvons le phare de Moguériec, présidée par Arnaud Lampire, une collecte a été organisée. Près de 600 000 euros ont été totalisés en additionnant la collecte des dons par les bénévoles, les subventions européennes, de l’État, de la région Bretagne et du département finistérien. Ils ont permis de sauver le Phare de Moguériec de la destruction. Le bateau-grue Armorique est venu chercher le phare le 8 septembre 2021. Pour alléger le phare pendant le transport, sa lanterne et le haut du phare ont été séparés du socle. Les travaux de restauration se sont déroulés à Saint-Jacques-de-la-Lande (35) par l’entreprise Crézé, spécialisée dans la métallerie et la ferronnerie d’art depuis 1898. C’est Olivier Thébault qui a conduit les travaux de rénovation. Le phare est refait à l’identique, selon les plans de Gustave Eiffel avec deux tiers d’éléments d’origine, les rivets sont notamment identiques à ceux de la Tour Eiffel.

Départ du phare pour les travaux

Avant la restauration du phare par l’entreprise Crézé. Le phare rouillé était même percé par endroits

Après

Le vendredi 14 avril 2023, le phare fraîchement restauré traverse la Bretagne, de Saint-Jacques-de-la-Lande à Sibiril, sur un camion plateau avec grue. Moins d’une semaine plus tard, mercredi 19 avril dès 6h30, le public nombreux attendait avec émotion sur le petit port de pêche pour assister à un événement hors du commun et tellement souhaité ! Les employés spécialisés du baliseur océanique Armorique, qui est affecté au Service des Phares et Balises de Brest, ont chargé la partie inférieure du phare sur le navire très tôt à l’aube pour ensuite l’installer à sa place originelle sur la jetée au port de Sibiril. Plus d’une heure et demie et plusieurs manœuvres et tentatives ont été nécessaires. Le phare a retrouvé sa coupelle le surlendemain, vendredi 21 avril, et toute sa prestance au bout de la jetée. Le phare de Moguériec peut de nouveau aiguiller les navires.



Le retour du phare sur le quai





Histoire du phare de Moguiérec

Gustave Eiffel (1832-1923) est l’industriel et ingénieur français qui a construit la Tour Eiffel, son œuvre maîtresse. Il est cependant connu dans le monde entier pour ses constructions en métal : ponts, charpentes, gares, phares et de nombreux autres bâtiments. Entre 1875 et 1878, Gustave Eiffel construit douze phares pour la France. De nos jours seulement trois existent encore : à Menton dans les Alpes Maritimes, à Fromentine en Vendée et à Sibiril dans le Finistère.

Le phare de Moguériec a été construit et assemblé à Paris, en partenariat avec les usines de l’industriel Louis Sautter de Levallois-Perret, suivant les plans de Gustave Eiffel. Le brevet des deux associés donne naissance à un nouveau style de phares en fer et en fonte, construits grâce à l’interposition de couronnes rigides et de poutrelles métalliques.

Gustave Eiffel Louis Sautter

En août 1876, acheminé sur la Seine, le phare rejoint le bout de la jetée ouest du port de Honfleur en Normandie. Le phare en métal est peint à de nombreuses occasions et immortalisé par les artistes Georges Seurat, Félix Vallotton, Raoul Dufy ou encore Paul Signac. Il est photographié pour la première fois en 1936. Mais au cours de la Seconde Guerre mondiale, la jetée de Honfleur est bombardée et le phare se retrouve séparé du continent. Il est démonté en août 1948 et entreposé au Havre pendant des années.

Peinture de Paul Signac

L’association Sauvons le phare de Moguériec et les peintures des artistes







Le phare à Honfleur



Le phare à Honfleur

Avant les travaux sur la jetée à Sibiril pour accueillir le phare

Il faudra attendre 1960 pour que le phare de Moguériec trouve sa place définitive dans le petit port de marins pêcheurs à Sibiril, réputé pour sa pêche à la langouste, après la réalisation de travaux importants d’aménagement portuaire. Du haut de ses dix mètres de hauteur et ses 7,5 tonnes, il est devenu l’emblème du petit port de Sibiril.