NANTES. SHOESNOTINCLUDED, L’ESCAPE GAME NANTAIS À VIVRE EN PLEIN AIR

ShoesNotIncluded est une application d’escape game en plein air imaginée et mise en œuvre par l’ingénieur en informatique Anthony Labaere en 2021. Avec son premier jeu « Le Père Noël est surbooké » sorti en décembre dernier, ShoesNotIncluded vous permet de résoudre des énigmes en équipe en vous appuyant sur des indices et l’environnement local.

Anthony Labaere a 32 ans. Nantais d’adoption, il arrive dans la région pour effectuer ses études à l’Ecole Centrale de Nantes. À la fin de sa formation, il travaille pendant huit ans en tant qu’ingénieur en développement informatique puis, depuis le 1er août 2021, décide de se lancer à son propre compte en créant son application d’escape game géolocalisée en plein air, ShoesNotIncluded.

Grand amateur de jeux vidéo, de jeux de société et d’escape games, Anthony Labaere pense ShoesNotIncluded comme une application d’escape game revisitée et géolocalisée en plein air avec un mode multijoueur permettant des actions synchronisées entre les joueurs.

Arrivés à l’endroit désigné par le thème de la session d’escape game et guidés par les étapes, les participants se déplacent dans l’environnement à la recherche d’indices leur permettant de résoudre une série d’énigmes, avec pour défi de terminer dans un temps imparti. Les joueurs seront amenés à trouver des codes, placer et assembler des éléments, effectuer certaines manipulations etc. Il sera possible de passer à l’étape suivant une fois toutes ces missions réalisées. Le but est de « mettre en avant l’esprit collaboratif, combiner les interactions entre les joueurs et mettre à profit l’intelligence collective ».

C’est pour l’enterrement de vie de garçon d’un de ses amis, qu’Anthony Labaere a l’idée de l’application : « Pour organiser l’enterrement de vie de garçon de mon ami, j’ai voulu faire une activité du type escape game », explique-t-il. Passionné d’informatique, cet évènement constitue pour lui une occasion intéressante d’apprendre un nouveau langage et de se former à de nouvelles technologies : « Ça faisait longtemps que j’avais envie d’apprendre de nouvelles technologies, alors j’ai fait d’une pierre deux coups. D’un côté, je développais une application mobile pour apprendre un nouveau langage et de l’autre, je faisais une activité plutôt sympa pour l’enterrement de vie de garçon de cet ami », décrit-il.

Au départ, l’application d’escape game est un prototype non professionnel et a pour seul objectif de passer un enterrement de vie de garçon ludique, collaboratif et amusant : « ShoesNotIncluded a servi à une activité qui a duré toute la journée pendant laquelle on a parcouru tout Nantes. Je ne pensais pas forcément à sortir quelque chose de sérieux en commercialisant une application ».

Le nom ShoesNotIncluded est un clin d’œil au jeu vidéo Oxygen Not Included, fort apprécié par le concepteur,et sous-entend que « les gens doivent ramener leurs chaussures. Ce qu’il faut comprendre derrière c’est qu’hormis les chaussures, tout est inclus dans l’application ».

Pour trouver les scenarios et l’histoire, Anthony Labaere se renseigne sur les évènements insolites qui se sont produits dans la ville. À partir de ces informations, il trouve des idées et se documente énormément sur l’histoire de la ville : « J’ai beaucoup lu pour faire notamment le testament d’Anne de Bretagne. Non pas que mon jeu soit un cours d’histoire mais c’est pour ne pas dire de bêtises. Je vois beaucoup de détails très intéressants et des choses que j’aimerais mettre en jeu », raconte-il.

Les premiers retours sur l’application sont positifs, de quoi rendre optimiste Anthony Labaere qui attend l’été avec impatience : « Pour avoir beaucoup testé les jeux, c’est pas très agréable d’y jouer quand il fait froid. Il faut savoir qu’on va être une heure au moins dehors avec les mains sur le téléphone donc il vaut mieux attendre qu’il fasse un peu chaud », commente-il.

Le processus qui a mené à l’application officielle ShoesNotIncluded se déroule progressivement. En plus de son travail, Anthony Labaere se met à travailler sur l’application les soirs et week-end. Au bout d’un certain temps, il décide d’en parler à ses proches et amis qui lui renvoient des retours très positifs : « tout le monde était derrière moi pour me dire de me lancer sérieusement parce que l’application était bien ». Prêt à se lancer dans l’aventure ShoesNotIncluded, l’ancien ingénieur décide de quitter son entreprise pour se concentrer sur le développement de l’application : « À partir du moment où je m’y suis mis à 100%, les choses ont été plus rapides ». Pendant quatre mois, Anthony Labaere professionnalise l’application et créé son premier jeu « Le Père Noël est surbooké ».

ShoesNotIncluded compte déjà quatre jeux à son actif : « L’arme cachée de l’île de Nantes », « Le trésor de Cambronne », « Le Père Noël est surbooké » et « Le testament d’Anne de Bretagne ». Dans cette dernière aventure, les joueurs devront par exemple être attentifs à certains détails sur les différentes parties du château afin d’avancer dans le jeu. Anthony Labaere insiste : « Il faut bien voir chaque étape du jeu comme une salle d’un escape game. L’idée est d’avoir quelque chose qui n’est pas linéaire comme un jeu de piste mais plutôt comme un escape game avec plusieurs étapes et plusieurs indices en même temps ».

Dans les années à venir, Anthony Labaere espère que ShoesNotIncluded s’étendra à d’autres villes françaises. Pour cela, il souhaite embaucher quelques personnes et s’entourer de potentiels associés. En attendant, le développeur attend des retours sur ses premiers jeux et s’investit dans la réalisation d’autres scénarios pour lesquels il a déjà de nombreuses idées.

Question tarif, Anthony Labaere tient à ce que cela reste abordable. Il a choisi de mettre en place un tarif unique et non dégressif en fonction du nombre de joueurs comme cela se fait dans les centres d’escape game traditionnels.

INFOS PRATIQUES

Tarif : 29,99 euros sur l’application ; 26,99 € sur le site internet (10% de réduction en achetant directement sur le site)

5 joueurs maximum

À partir de 10 ans

